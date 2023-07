Kommentar

Kan noen knuse telefonen min?

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

AVHENGIG: En uke uten sosiale medier. Et lite mål denne sommeren. Null stress tenkte jeg, skriver Selma Moren.

Hvis jeg ser et blått hav og en aperol spritz til, kommer det til å klikke for meg.

Se for deg dette:

Det er kokvarmt, en sånn varme det har vært denne sommeren. Og du er ikke på et svaberg, du er i Oslo, og asfalten koker. Ikke egentlig, men det er det bildet du har i hodet når du trasker hjem fra det svette kontoret du har sittet på i åtte timer - nå med blytunge rema-poser som ganger inn i håndflatene.

Alt du vil, alt du orker, er å skli ned i sofaen, i den kjølige, men litt for mørke leiligheten din. På utsiden vet du hva som foregår.

Stuping, utepils, innepils, tøyenbadet, parken, grilling, hagefest.

Du orker ikke. Du tar opp mobilen. Denne gangen kommer det mot deg som en flodbølge.

Italia, bryllupsreise, hvit strand, bikinikledd dame, fetteren din på ferietur i malaga, hashtag skjærgård, apperol spitz, bygdøy, sørenga, verdens beste jenter på festival.

Du dømmer dem. Så selvopptatte, så selvforherligende, tenker du. Til du kommer på at du er like ille selv.

Jeg er 27 år, og i minst halvparten av livet mitt har jeg vært desperat etter å fange det vakre og fine inn i små firkanter, for å vise dem rundt meg at jeg også er med, også er kul, vellykka og morsom.

Men denne sommeren har det kokt over. Jeg har hatt lyst å putte telefonen min i en blender, trykke på knappen og aldri se meg tilbake.

Jeg vil være til stede i mitt eget liv.

Jeg har lyst på gifte meg uten seksti skjermer opp i lufta, som skal legge det mest intime øyeblikket i livet mitt på Instastory.

Jeg har lyst å være på konsert, uten å se hele greia, minutt for minutt, på venninnen min sin Instagram etterpå.

Jeg har lyst å dra på ferietur, uten et lite lag av panikk over at jeg ikke skal få et godt nok bilde - et jeg kan legge ut når jeg kommer hjem.

Og jeg har lyst til å ligge i sofaen min, utslitt etter jobb, uten å bruke den ledige tiden min på å følge med alle andres glansbilder.

Men det er ikke lett. Det er ikke bare å slette appene. Tro meg, jeg har prøvd.

En uke uten sosiale medier. Et lite mål denne sommeren. Null stress tenkte jeg. Det gikk noen timer, så var de lastet ned igjen. Full av skam lå jeg der, og «scrollet» mens dopaminet strømmet på.

Det er nemlig belønningssenteret i hjernen vår som stimuleres når vi får en «like», eller spiller «Angry Birds» for den slags skyld. Det fungerer litt som narkotika: Hvis du først er hekta, trenger du mer for å oppnå den gode følelsen.

Dette er vi som samfunn helt klar over. Forskere har funnet ut at ulykkelige mennesker er mer på telefonen, og at mobilen vår bidrar til å flate ut følelsene våre. Når vi opplever ubehag, kan vi lett «skru det av» ved å heller rette oppmerksomheten mot telefonen.

Men gjør vi noe som helst med det?

Nei. Snart kan du ha mobilen tredd over øynene hvis Apple får det som de vil.

Det går dessverre ikke an å ha et nasjonalt forbud mot å legge ut vakre feriebilder, eller bremse sosiale mediers stadige utvikling.

Men vi kan gå i oss selv, og reflektere:

Må jeg filme denne fine hendelsen som skjer foran meg her nå, og mate den ut i feeden til folk? Har det en stor verdi for meg? Har det en stor verdi for dem som følger meg?

Så skal jeg prøvde, en versting i klassen, å gjøre det samme - i håp om at min generasjon kan bli den som gjør opprør, kjøper oss Nokia-telefon og tar en pause fra sosiale medier - uten å legge ut en «post» om det på Facebook først.