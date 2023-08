Kommentar

Ungdommen nå til dags

Alle unge har det ikke forferdelig. Heldigvis.

– Det virker som om alt er negativt liksom. Alle har masse psykiske problemer og ingen er glade ever, fortalte en venn av meg.

Dette er inntrykk som ofte skapes gjennom media og offentlige fortellinger om ungdomstiden.

For verden er tilsynelatende et mørkt sted for den oppvoksende generasjonen. “Gen Z”, de født etter 1996, blir portrettert som “The Lost Generation”. De ble født da verden sluttet å gå fremover. Verdens demokratier havnet i stagnasjon og har siden blitt stadig færre. De eldre har ødelagt verden og deretter gått for å ta en middagslur.

De unge (og deres voksne) kan være bekymret for en rekke ting: skjermbruk i skole og hjemme, kokain, for mye skole/ for lite skole, for høyt karakterpress/ for lavt karakterpress, sosial og økonomisk ulikhet, en løpsk klimakrise, psykiske lidelser, latterlig høyt forbruk av energidrikker, sosiale medier, algoritmer. Fyll inn det du selv mener mangler.

Som Tore Renberg skrev tidligere i sommer: Undergangsfortellingen er menneskenes favorittfortelling. Det at de unge er på kjøret, og at det da går nedover med oss alle, er lett å dyrke.

Problemet er, som Renberg også poengterer, at fortellingen er feil.

Tall kan underbygge dette. I mai kom nemlig Ung i Oslo undersøkelsen. Dette er de nyeste tallene på unges «tilstand». Undersøkelsen ble utført på 25 000 elever, tilsvarende 69 % av ungdom i Oslo mellom 13 og 19 år.

Det kan selvsagt være vanskelig å trekke bastante konklusjoner basert på en slik undersøkelse. I tillegg vil den ikke være en god kilde til å si noe om Norge som en helhet. Noen tendenser kan likevel lage en annen fortelling.

Uavhengig av kjønn og alder har ni av ti minst én de kan «stole på» og «snakke med alt om.

Det står ikke så verst til, nemlig. Antallet mellom 13 og 19 år som rapporterte at de var tilfredse med livet var høyere i 2023 enn i 2021 og 2018. Tallet er altså stigende: 90 % av gutter og 81 % av jenter scorer høyt på dette punktet.

De fleste tror de får gode liv i fremtiden. Ni av ti har en nær venn de kan snakke med om alt. Vi har ikke fått en generasjon som er ødelagt av koronapandemien, som mange har fryktet. Nedstenging og smitteverntiltak har vært tøft for mange, men likevel: Det står bedre til med ungdom i 2023 enn tidligere.

Det er selvsagt vonde tall i rapporten, og mange har en utfordrende hverdag. Antallet unge som forteller om psykiske plager er fortsatt høyt. Presset er stort, spesielt når det kommer til skole. Bruken av rusmidler har økt noe. Noen har få eller ingen venner å være sammen med på skolen eller fritiden.

Disse funnene må tas seriøst og det må settes inn tiltak for å sikre at psykisk helse og misbruk av rusmidler er høyt på agendaen. Det at vi oppdrar en “lost generation”, trenger vi likevel ikke å bekymre oss over.

Problemet er at disse fortellingene kan være skadelige.

En overfladisk beskrivelse av en generasjon som «persilleblad» eller «snowflakes» bør vike for fortellingen om en generasjon som greier seg på et vis, slik generasjoner har gjort før dem.

Slik kan de virkelige utfordringene få reell og målrettet oppmerksomhet.

Det er for eksempel en viktig sak at de mellom 20–24 har lavest valgdeltagelse i Norge. Under kommune- og fylkestingsvalget i 2019 stemte bare 47 %. Det er for lavt. Til sammenligning stemte 78 % av de mellom 67–79 år. Å bli slått på denne måten, bør gjøre vondt.

Her må både kommuner, fylker og stat tenke på hvordan dette tallet kan økes. Ikke minst bør alle mellom 20–24 allerede nå google «hva er kommune- og fylkestingsvalg», ta en valgomat og finne et politisk parti de er noenlunde enig med.

En annen viktig sak er hvordan fremveksten av sosiale medier og økningen i psykiske plager virker å være tett koblet sammen. Debatten om skjermbruk i hjem og skole må fortsette. Store teknologiselskap kan ikke styre vår samfunnsutvikling.

Hvis vi igjen kikker mot Ung i Oslo-rapporten, ser vi likevel at den generelle tidsbruken foran skjerm har gått ned. Mediesaker om folk som prøver å leve uten mobilen, dukker stadig opp. Kanskje er det håp likevel?

Det er mange viktige og krevende problemer som må løses. Av og til kan det gjøre at man blir litt nummen. Det er likevel ikke en sak at alle unge har det forferdelig. Heldigvis.

