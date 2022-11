IKONISK PROGRAM: – Det er tiden selv som har tatt livet av Sportsrevyen, skriver sosiolog Arve Hjelseth. Sportsrevyen legges nå ned etter over 60 år på luften, hver eneste uke.

Akk ja, verden forandrer seg

Til minne om Sportsrevyen (1960–2022).

ARVE HJELSETH, idrettssosiolog NTNU

Knapt noe program skapte flere trafikkfarlige situasjoner enn Sportsrevyen. Folk på Vestlandet måtte tråkke hardt på gassen for å rekke ferja, for de kunne ikke gå glipp av søndagskveldens høydepunkt. Det skulle tatt seg ut. Det fortelles også at ferjerutene enkelte steder ble tilpasset Sportsrevyen.

Sportsrevyen ble sendt 21:15 på søndager. Fram til omtrent 1975 fikk jeg ikke lov til å sitte oppe så lenge, men det var ikke noe problem: Den gikk i reprise på sen ettermiddag den påfølgende mandagen.

Først fra slutten av 1970-årene ble mandagens versjon omdøpt til Sportsrunden. Da ble det sendt live fra studio og nyhetene kunne oppdateres i forhold til kvelden før, men reportasjene var i all hovedsak de samme.

Sportsrevyen var tilværelsens fasteste punkt, med håp om glimt fra engelsk fotball, og spenning knyttet til hvilke 1. divisjonskamper redaktøren hadde prioritert bilder fra akkurat denne søndagen (som regel var det bilder fra to eller tre av kampene).

PROGRAMLEDERE: Bildet er fra 1989, da Øivind Johnsen (sentralt) gikk av etter 25 år i sportsredaksjonen. Fra venstre: Jon Herwig Carlsen, Kjell Kristian Rike, Arne Scheie, Per Ståle Lønning og Knut Th. Gleditsch.

Men Sportsrevyen var da demokratisk, ingen idrett var tilsynelatende for liten til å fortjene plass, ikke minst i form av utførlige resultater og tabeller: Basketball, volleyball, håndball (Oppsal! Fredensborg! Refstad! Vestar! Skogn!) og bandy. Svømming (Ove Wisløff!) og ikke minst den evinnelige travsporten. Den engelske fotballegenden Billy Wright – på folkemunne snart omdøpt til Billy Wrong – ga oss tips til neste ukes tippekupong på en nokså skurrete telefonlinje. Og turn, er det noen som husker hvor populært turn var? Var det sport, så vi på.

Selv om vi hadde klare oppfatninger av hva som var gøy og hva som var kjedelig, skulle vi likevel se alt.

Det var gjennom Sportsrevyen jeg først falt i tanker om en utvikling i idretten som jeg senere også har forsøkt å utforske. Fra slutten av 80-årene begynte nemlig Sportsrevyen av og til å bruke de siste par minuttene på spektakulære bilder fra arrangementer i de såkalte livsstilsidrettene, for eksempel snowboard eller surfing.

Det slo meg alt den gang at disse reportasjene skilte seg ut, for de spektakulære bildene var kun ledsaget av musikk, og de fortalte meg ikke en gang hvem som vant.

Jeg er oppdratt i den strengt idrettslige tradisjonen: Idrett handler om rangering, måling, tall, sammenligning, vinnere og tapere. Så oppdaget jeg at idrett også kunne være rett og slett opplevelse, estetikk og identitet. Totalt uinteressant for meg som idrettsentusiast, men dypt fascinerende for en sosiolog.

SPØKEFUGL: – Jeg glemmer aldri vestfoldingen Knut Th. Gleditsch kommentere fra et svømmestevne 1, april 1979: «Eg nemde i inneiinga...»

Et høydepunkt jeg husker er fra 1. april 1979, da Sportsrevyens aprilspøk besto i at det var fattet et vedtak om at annenhver sending skulle være på nynorsk. Jeg glemmer aldri vestfoldingen Knut Th. Gleditsch kommentere fra et svømmestevne den dagen («eg nemde i inneiinga...»).

Et høydepunkt mange flere husker, inntraff i forkant av Calgary-OL. Da fikk for en gangs skyld ikke Sportsrevyen plass til alle basket- og volleyballresultatene, fordi Sølve Grotmol snakket seg helt bort om Krosby, Karlstad, Nyland og Guljajev (udødeliggjort i en Kirkvaag-parodi).

Det er tiden selv som har tatt livet av Sportsrevyen. Det er ingenting å lage noen oppsummering av lenger, alt er sett, spist og fordøyd live lenge før den går på lufta, og resultater og tabeller er mildt sagt også lett tilgjengelig andre steder.

De siste årene har arkivklippene, under vignetten «Vedlegg», vært høydepunktet i Sportsrevyen, i hvert fall for oss gamlinger (jeg innrømmer at jeg har sett på ytterst sjelden selv også de siste årene).

Men det illustrerer jo problemet. Når «Sportsrevyen for 40 år siden» er mer interessant enn dagsaktuelle reportasjer, er det tid for å innse at det er over.

