Protestene Kina ikke klarer å skjule

Det finnes en oppdemmet frustrasjon i Kina. Denne uken kom det til uttrykk i en voldelig konfrontasjon mellom flere hundre arbeidere og politi på verdens største Iphone-fabrikk.

Kinesere er underlagt verdens strengeste coronatiltak. Nå er Kina rammet av en ny smittebølge. Det betyr enda flere inngripende tiltak.

På en annen kant av det store landet, i Urumqi i Xinjiang, demonstrerer også folk i gatene mot strenge coronatiltak. De mener nedstengningen av byen førte til at redningsarbeidet ble forsinket etter at det brøt ut brann i en boligblokk på torsdag. Ti mennesker omkom.

I andre land er samfunnene blitt gjenåpnet. Vi har lært oss å leve med viruset. I Kina skal viruset utryddes, med alle midler.

Det har ikke kineserne klart. Kina har ikke tidligere registrert så mange nye Covid-tilfeller som akkurat nå.

For tre år siden begynte folk i storbyen Wuhan å bli syke av et nytt og ukjent virus. Sykdommen fikk senere et navn, covid-19. I løpet av noen vintermåneder spredte smitten seg over hele verden og ble den mest alvorlige pandemi siden Spanskesyken for over 100 år siden.

Når en tilstrebet og påtvunget sosial harmoni blir forstyrrer, i dette tilfelle av et virus, kommer myndighetene i Kina plutselig i villrede. Den vanligvis så effektive sensuren klarer ikke å hindre at misnøye kommer til uttrykk.

Som i Wuhan for tre år siden. Og i Zhengzhou og Urumqi denne uken.

Da viruset spredte seg i Wuhan var myndigheters første reaksjon å lukke øynene og straffe varslere. Det var det verste de kunne gjøre i møte med et ukjent og svært smittsomt virus.

Sosiale medier ble brukt til å spre informasjon, men også for å uttrykke en sjelden kritikk av myndighetene. Et øyeblikk mistet kommunistpartiet kontroll over situasjonen.

Denne uken ble det lagt ut videoopptak i sosiale medier som viste de dramatiske hendelsene på Foxconns enorme fabrikkområde i Zhengzhou der 200.000 mennesker bor og jobber med å lage iPhones for verdensmarkedet.

Arbeidere river ned sperringer og slåss med politifolk i vernedrakt. Ansatte blir slått og arrestert. De roper betal oss lønn og forsvar våre rettigheter. Årsakene til protestene skal være frustrasjon over coronatiltak, utsatt bonus og dårlige arbeidsforhold.

Protestene etter brannen i Urumqi er også blitt spredt i sosiale medier.

I Wuhan var friminuttet for kritiske ytringer i sosiale medier raskt over. Etter først å ha benektet at det forelå noe problem innførte myndighetene drakoniske tiltak for å stanse spredningen av viruset. Byer ble isolert fra omverdenen. Millioner ble i praksis satt i husarrest. I Zhengzhou svarte myndighetene med å stenge ned byen i minst fem dager.

For president Xi Jinping er det viktigste av alt at kommunistpartiet har kontroll over befolkningen. Ingenting er mer skremmende enn å miste grepet.

Tilsynelatende var zero-Covid lenge en vellykket, om enn svært hardhendt, strategi. Det var færre syke og langt lavere dødstall i Kina enn i de aller fleste andre land. Det passet inn i regimets fortelling om at den kinesiske styringsmodell er den vestlige overlegen.

Men Kina hadde ikke kontroll for tre år siden. De har de heller ikke nå. De siste dagene er det blitt meldt om over 32 000 nye smittetilfeller. Det er svært lite i en befolkning på 1,4 milliarder. Men det er langt fra myndighetenes nullvisjon.

Analytikere ved Capital Economics sier til Reuters at de neste ukene kan bli de verste i Kina siden de første ukene av pandemien, både for økonomien og for helsevesenet.

Beijing stenger butikksentrene og parker. Flere byer gjennomfører delvis nedstengning. Det er fare for at dette for millioner kinesere bare er det første skritt mot mer omfattende nedstengning, massetesting og karantene.

For bare et par uker siden kunngjorde myndighetene at de ville redusere karantenetiden og trappe ned smittesporingen. Men når smittetallene stiger og zero-Covid ligger fast kommer det strengere tiltak. Det blir stadig vanskeligere å overbevise innbyggerne om at det virkelig er nødvendig.

Problemet er at kineserne er særlig sårbare for en ny smittebølge. De eldre er i for liten grad blitt fullvaksinert. Landets egenutviklede vaksine skal gi dårligere beskyttelse enn vestlige alternativer. Relativt få har til nå blitt smittet. I sum er immuniteten i befolkningen lav.

De strenge coronatiltakene har fått en høy økonomisk pris. Kina innfrir ikke kommunistpartiets målsetting om økonomisk vekst i år. Det blir den lavere veksten på flere tiår.

20 prosent av unge kinesere er arbeidsledige. Nye nedstengninger betyr at produksjonen faller ytterligere. Regimet klarer ikke å innfri løfter om fortsatt vekst og velstand hvis de samtidig skal gjennomføre de samme strenge, og nå stadig mer upopulære, coronatiltakene.

Demonstrasjoner i store byer som Guangzhou, Zhengzhou og Urumqi, sporadiske protester andre steder og uvanlig kritikk i sosiale medier er tegn på at kinesernes tålmodighet med myndighetenes pandemipolitikk er tynnslitt. Spørsmålet er hvor lenge Xi Jinping kan fortsette på dagens kurs, før protestene vokser til å utgjøre en fare.