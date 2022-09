INTERNETT-HAT: – At Tarjei Jensen Bech (til venstre) måtte ta denne tunge beslutningen etter mange år som folkevalgt, er nok et godt eksempel på at vi ikke kan ta vårt demokrati for gitt. Dette er veldig ugreit, alvorlig og uakseptabelt i Norge i 2022, skriver Nuno Marques.

Du er ikke alene, Tarjei!

På samme måte som Putin ikke skal vinne krigen i Ukraina, skal ikke trollene vinne denne «krigen» heller.

NUNO MARQUES, varaordfører i Notodden kommune (Sp), PhD-student i jus ved Universitetet i Birmingham

Jeg kjenner ikke Tarjei Jensen Bech. Muligens han ikke vet hvem jeg er, men jeg vet hvem han er, samt at vi har mye til felles.

Det ene er at vi begge er folkevalgte. Han er fylkesordfører i Troms og Finnmark og jeg varaordfører i Notodden kommune.

Det andre er at han og jeg har opplevd at debattklimaet i kommentarfelt og sosiale medier kan være tøft og ubehagelig.

Forskjellen er at Tarjei ikke orker mer. At Tarjei måtte ta denne tunge beslutningen etter mange år som folkevalgt, er nok et godt eksempel på at vi ikke kan ta vårt demokrati for gitt. Dette er veldig ugreit, alvorlig og uakseptabelt i Norge i 2022.

I Norge, uavhengig av politisk tilhørighet og hvem som styrer landet, er det fortsatt høy tillit til politikerne og de politiske institusjonene i den norske befolkningen, men denne tilliten er eller burde vært gjensidig.

Likevel, i en KS-rapport fra mars 2019 ble det konkludert blant annet med at «erfaringer med trusler og hets rettet mot politikere som enkeltindivider er et klart eksempel på en trussel mot ytringsfriheten, og demokratiet som sådan.»

Videre: «Hatefulle ytringer og trusler utgjør et demokratisk problem når slike handlinger medfører at de folkevalgte politikerne begrenser sin politiske aktivisme, tyr til selvbegrensning eller selvsensur i politisk debatt, eller i sin ytterste konsekvens trekker seg tilbake fra offentligheten fullstendig».

SOME-HAT: – Om det jeg følte og kjente på kroppen og mentalt ikke var angst, så var det i hvert fall en ekkel og ubehagelig følelse å ikke kunne være meg selv i et par dager, skriver kronikkforfatteren.

Tarjei er ikke den første folkevalgte som måtte trekke seg fra politikken etter hets, og blir nok ikke den siste, dessverre. Og enkelte – som meg – har også vurdert å trekke seg fra politikken, men til slutt valgte jeg å stå på (enn så lenge) for å bidra til et bedre samfunn og etterlate en bedre verden for mine barn.

For noen måneder siden kjente jeg den følelsen av angst som Tarjei beskrev. Jeg er faktisk usikker på om det jeg følte og opplevde kan kalles angst, men jeg husker godt at jeg ble hjemme uten å gå ut i flere dager etter å ha blitt mistolket og hengt ut som en kriminell i mediene og på sosiale medier.

Ikke bare ble det stilt spørsmål ved mitt statsborgerskap og om jeg burde vurdere å slutte som varaordfører, men her er noen få eksempler på hvordan jeg ble omtalt i sosiale medier: «Hjernedød», «fytti for noe råttent menneske du er Mr. Nuno».

Om det jeg følte og kjente på kroppen og mentalt ikke var angst, så var det i hvert fall en ekkel og ubehagelig følelse å ikke kunne være meg selv i et par dager!

Og det var der og da jeg begynte å lure på og stille spørsmål om dette – å oppleve den mørkeste siden av å være folkevalgt – var verdt for å kunne fortsette å være politisk engasjert, si ifra når ting ikke er greit og utfordre status quo i lokal politikk!

For ikke å nevne at mye av mitt politiske engasjement går utover familien (kone og to barn på 12 og 9 år), og er til tider veldig utfordrende å kombinere med familieliv.

Det enkleste for meg ville vært å gi opp. Men å gi opp er noe som jeg ikke er vant til. Dessuten mottok jeg mye støtte, fra venner, politiske kollegaer over hele landet, mitt parti, men også fra uventet hold som gjorde at jeg rett og slett valgte å ikke la enkelte personer «vinne» og at de ikke skulle knekke min integritet!

En ting er å kritisere meg for dårlige eller mindre gode politiske beslutninger. Dette er noe man må tåle når man har valgt å bli folkevalgt, men en annen ting er å angripe min integritet som menneske. Og dette skal jeg aldri tolerere!

Og til deg igjen, Tarjei. Du er ikke alene. Og du ga ikke opp. Men etter å ha drevet med politikk siden du var 13 år, er det på tide at du skal være deg selv igjen og bruke tiden og energien på andre ting enn politikken.

Og på samme måten som Putin ikke skal vinne krigen i Ukraina, skal ikke trollene vinne denne «krigen» heller. Dette lover jeg deg og alle andre som er opptatt av at Norge skal fortsette å være ett av de beste landene å drive med politikk og sørge for at Norge blir et enda bedre land enn det er i dag.

Dette er vårt og alles ansvar!