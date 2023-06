Leder

I år er Pride viktigere enn på lenge

TERROREN RAMMET: Oslo sentrum etter terroren i fjor der to ble skutt og drept. I år fortsetter truslene å komme mot Pride.

Et år etter terroren kjenner skeive på tilbakeslaget mot hardt tilkjempede rettigheter.

I det siste har det blitt brent Pride-flagg i Steinkjer, på Oppsal og i Ålesund. I Bergen ble en mann i 20-årene siktet for å ha fremsatt trusler mot helgens parade.

Redd Barna måtte som kjent avlyse sitt opprinnelige pridearrangement i Bergen, fordi de mottok trusler.

Det er nedslående. Og knapt til å tro.

Ett år etter at terroren rammet Norge, er empatien med minoriteten mangelvare hos noen. Fortsatt finner folk på å hetse, trakassere og true skeive. Bare fordi de har en annen legning enn majoriteten.

Folk er redde. Og truslene preger årets Pridearrangementer.

HAR GJORT SKEIVE TIL BUSEMENN: Under Putins autoritære lederskap har angrepet mot skeive og transfolk blitt stadig mer intenst. Her fra en demonstrasjon i Köln.

Å flagge eller å gå i parade er derfor ekstra på sin plass i år.

Samtidig er det selvsagt opp til hver enkelt. Noen er forståelig nok redde. De fleste går heller ikke i Pride. Og ingen som ikke flagger, skal behøve å få kritikk for det.

Når hotellkjeden Thon fikk kritikk i uken som gikk, handlet det ikke om flaggtvang.

Problemet for konsernet var at de hadde skrevet et brev der de la ned forbud mot flagging, i strid med tillitsvalgets ønsker.

Tilbakeslaget mot skeive er globalt.

I Russland har skeive vært kriminalisert i et tiår, noe som også har spredd seg til østeuropeiske land. I Houston i USA har de avlyst årets parade, i frykt for truende situasjoner.

Samtidig fjernes bøker med skeive tema fra skoler og bibliotek i en rekke delstater. Politikere som av en eller annen grunn ser på Pride som en autoritær ideologi, svarer altså med forbud.

Det er ironisk. For bokforbud er det som er autoritært.

SKJØT RUNDT SEG: Prideparaden ble avlyst etter terroren 25. juli i fjor. To personer ble drept og over 20 personer ble skadet. Over 200 er fornærmet i saken.

Og nedslående nok ser vi noen av de samme strømningene også her i Norge, hvor det også påstås at Pride er en skadelig ideologi.

Men det handler om mangfold og frihet, ikke å tvang eller påprakke folk det de ikke vil ha.

Når folk i Pride ser så forskjellig ut, med alt fra glitrende drag til dress og slips, minner det oss på at skeive forskjellige, som alle andre.

Mange skeive har også barn. Det er derfor det kan være fint med tilbud til barn og deres familier under Pride.

Det handler ikke om indoktrinering, tvang og påprakket seksualitet. At barn tidlig lærer om mangfold, kan ikke være annet enn positivt.

Den som blir provosert av Pride, kan ta en titt på karnevalet i Rio med dets nakenhet, glitter og glam. Det er ikke helt lett å se forskjell.

Og begge deler er flott å se på eller delta i for den som vil. For ingen trenger å gå i Pride. Eller i karnevalet.

Samtidig bør den som vil kunne gå i Pride uten frykt.

I fjor fikk en minoritet ødelagt sin skjøre trygghet av en brutal terrorist. Mange er redde ennå. Derfor trenger de ekstra støtte fra storsamfunnet nå. Derfor er Pride ekstra viktig i år.