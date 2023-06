ENSOMT: Jeg har vært åpent homofil siden 2014, men det var ingen selvfølge at det ble sånn, skriver Kristoffer Marcussen.

Kjære gutta, jeg har et håp

I garderoben, på trening, i idretten, på fest - der hører jeg guttegjenger som fortsatt bruker «HOMO!» som skjellsord.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KRISTOFFER MARCUSSEN (28), masterstudent.

Kjære gutta,

Jeg skriver dette, i tilfelle dere har en venn som trenger å føle seg trygg. Som dere kanskje ikke aner at har det vanskelig.

Jeg har vært åpent homofil siden 2014, men det var ingen selvfølge at det ble sånn.

Det begynte på ungdomsskolen. Ordet «gay» ble brukt hånlig av guttegjenger daglig, både på skolen og i idretten.

En lærer sa til meg «det er bare et ord», men det føltes ikke sånn. Det styrket ensomhetsfølelsen og skammen.

Unmute video

Det fortsatte gjennom videregående, selv etter jeg hadde kommet ut til familien og noen venner. Jeg måtte oppsøke hjelp, fordi det ble for vanskelig å sitte i et klasserom fullt av gutter som brukte det ordet nedverdigende.

«Gay, jævla homo, homse, soper, bög».

Jeg turte ikke å være åpen om hvem jeg var med de i klassen. Jeg følte meg ikke trygg.

Det tok meg flere år å ta tilbake eierskapet til det som visstnok fortsatt er et skjellsord i 2023.

Har du brukt ordet «homo» uten å tenke deg om? Ja, det har sikkert skjedd Nei, det gjør jeg ikke Ja, men det skal jeg slutte med nå

Ikke misforstå meg, jeg har vært heldig med den oppveksten jeg har hatt på Byåsen i Trondheim. Jeg har hatt nær familie og venner gjennom det hele, og de er der like sterkt i dag.

Det ble også hundre ganger bedre og lettere etter jeg valgte å være åpen.

Og jeg vet! For de aller fleste, er det bare ord som brukes av vane. Ikke ment som homofobi, eller for å skremme noen.

Men det er ikke bare et ord.

I garderoben, på trening, i idretten, på fest, ute på byen, i chatter, ulike sosiale sammenhenger - der hører jeg guttegjenger som fortsatt bruker «HOMO!».

Gutta kødder bare, sier man.

Men for han kompisen din som virkelig strever og kjemper for å være seg selv - han betyr det noe for.

I løpet av de siste årene har jeg møtt på flere som ikke er åpne med kompisene sine. De er redde for å bli sett på som annerledes, generaliseringen som kommer med legningen, å bli utelatt eller ødelegge «guttastemninga».

Det er ikke så rart. Hvordan skal man tørre å være åpen når dine nærmeste roper «GAY!» etter alt som beveger seg?

Kjære gutta. Lag et fundament for at kompisene dine er trygge uansett legning. Vis at gutta faktisk backer. Slutt å bruk de ordene av ren meningsløshet.

Det er på tide!