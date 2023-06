TENKE NYTT: Den beste motgiften mot de kriminelle er et statlig regulert salg, mener Milan Aran.

Hva med å legalisere?

Nå er det på tide å tenke nytt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MILAN ARAN, Høyre

I dag er det enklere for mange å få tak i kokain enn å kjøpe seg en øl etter klokken 20. For hver dag politikerne ikke våger å gjøre noe med det, vil det uregulerte markedet og den feilslåtte ruspolitikken fortsette å ta liv og fylle pengebingen til de kriminelle. Nå er det på tide å tenke nytt.

Rusdebatten engasjerer, slik den bør.

Debattene kan sammenlignes med bordtennis, der man slår frem og tilbake om hvilket rusmiddel som er farligst, hvem som bruker mest og hva vi skal gjøre med det.

Ingvild Husby Halderaker fra KrF server først når uttrykker sin bekymring til VG for økt rusbruk blant unge. Det kan vi være enige om. Men det er ikke forvirring rundt to begreper, avkriminalisering og legalisering, som har ført til at vi har en ruspolitikk som ikke funker. Jeg mener KrF kan bedre enn det.

Realiteten er at unge kommer til å ruse seg uansett, uavhengig om Halderaker liker det eller ikke.

Da har vi to valg: Vi kan enten legge til rette for hjelp og at ingen får i seg noe de ikke tåler, eller vi kan fortsette å skape frykt rundt rusbruk. Avkriminalisering vil sørge for at de som sliter med rusavhengighet møter hjelp og ikke straff.

Problemet med avkriminaliseringen er at det kriminelle markedet for narkotika vil fortsatt bestå, men det er mulig å gjøre noe med gjennom legalisering.

Synes du narkotika bør legaliseres? Ja Nei Vet ikke

Norge regulerer allerede salg av andre rusmidler som alkohol og tobakk, så hvorfor ikke også narkotika? Den beste motgiften mot de kriminelle er et statlig regulert salg. Ved å legalisere, kan staten tilby rene stoffer man faktisk vet hva inneholder, og samtidig senke terskelen for å be om hjelp.

Legalisering handler ikke om å ha en avslappet holdning til bruk av narkotika, men om at myndighetene tar kontroll over problemet, heller enn at de kriminelle fortsetter å ha kontroll over markedet bak lukkede dører. På den måten slipper vi å tvinge brukere til å måtte forholde seg til et uregulert og farlig marked.

Les også Kokain: KrF svikter de unge Tejn Rolland og Anna Dåsnes, ungdomskandidater for Venstre i Oslo reagerer på KrFs ruspolitikk.

Hvis vi hverken skal avkriminalisere eller legalisere, slik som Halderaker vil, er det en ting som vil fortsette å skje: Unge tør ikke be om hjelp. 40 prosent av unge oppgir at de ikke tør å ringe ambulansen i møte med ulovlige rusmidler. Resultatet av dagens politikk gjør de kriminelle til vinnerne og unge til taperne.

Jeg er bekymret for økt rusbruk blant unge. Men jeg er enda reddere for hva den feilslåtte ruspolitikken og naiviteten til KrF kan føre til. Hvis det er begrepsforvirringen rundt avkriminalisering og legalisering som KrF mener er problemet, har jeg et enkelt forslag: La oss gjøre begge deler.