Vanlige folk forsvarer Norge

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

KIRKENES (VG): Det må bo folk i Kirkenes. Her handler alt fra sykehus og kraftlinjer til kino og havn egentlig om forsvaret av Norge.

I tidligere tider besto Kirkenes av forsvar og gruvedrift, ikke stort annet. Et mannsdominert samfunn, ganske ensidig. Så kom tøværet på slutten av 1980-tallet. Med glasnost og perestrojka. Den kommunistiske østblokken kollapset. Alt åpnet seg. Med handel over grensen. Russere kom til Kirkenes, det ble ekteskap på tvers. Familier og barn.

Mange her i byen har brukt tiår av sitt liv til å bygge bånd til det nye Russland, skape tillit og utveksle erfaringer. Dyrke vennskap og forbindelser. Men så - i fjor - med Russlands angrep på Ukraina, endret alt seg. Over natten.

Fortsatt åpen grense

Det er fortvilelse blant folk her over krigen og lidelsene den fører med seg. Og det er sorg over alt som har gått tapt i Kirkenes-samfunnet som følge av krigen. Samtidig er mange av byens innbyggere opptatt av at de selvsagt fordømmer Putin. Men at det er systemet og regimet, ikke menneskene, som er problemet. Som er trusselen.

I Kirkenes er de opptatt av å holde spenningen nede. Mange fremhever at Russland er nabo og alltid vil være det, og at Norge må forholde seg til det. Kirkenes har bevart sin avtale med en vennskapsby i Russland, tross protester.

Norge er også det eneste landet som fortsatt har åpen Schengen-grense mot Russland. Russere med riktig visum passerer over grensestasjonen på Storskog, på vei til ferie i Frankrike eller Spania eller andre europeiske land.

Her, ved grensen mellom Norge og Russland ved Storskog, kan fortsatt russere komme inn i Schengen dersom de har de nødvendige papirene.

Finland stengte raskt grensen til Russland etter invasjonen. De baltiske landene ville aldri drømme om å opprettholde vennskapelige forbindelser etter det som har skjedd. Mange av Russlands naboer har erfaringer vi i Norge bør lære av.

Russland tester oss

Vi må ikke være naive i møte med Russland. Særlig ikke nå. Vi må forsvare oss mot det som kan komme. Det vi lenge så som utenkelig, er brått ikke lenger en umulighet.

Russland tester Norge hele tiden. Her i nord driver de ofte såkalt “jamming”, de forstyrrer blant annet flyenes navigasjonssystemer, GPS-signaler, trygghetsalarmer og voldsalarmer. Ofte, med ujevne mellomrom og med ulik varighet.

Det noen omtaler som “minnesmerkediplomati” innebærer at Russland på mange strategiske steder i Norge har reist minnesmerker etter andre verdenskrig. Målet er antagelig å markere russisk tilhørighet, samtidig som russiske aktører får en unnskyldning til å reise rundt, observere, og ta bilder under dekke av å være noe annet enn de egentlig er.

Totalforsvaret

Da det kom tusenvis av flyktninger syklende fra Russland over grensen ved Storskog høsten 2015, var det åpenbart godkjent og arrangert av russiske myndigheter. Målet var utvilsomt å skape spenninger og uro i det norske samfunnet. Russerne ser seg tjent med det.

Derfor må vi stå sammen. Totalforsvaret handler om samfunnets samlede evne til å forsvare seg. Det handler om matproduksjon og helsetilbud, om tilgang på transport i en krise - og om den evnen hver og en av oss har til å ta vare på oss selv når det trengs. Og mye annet. Som at det bor folk i Kirkenes.

Her, ved det nasjonale krigsminnesmerket i Kirkenes, ble det i år hengt opp protester mot krigen i Ukraina, som ble revet ned. Ingen vet hvem som gjorde det.

Kirkenes er et mangfoldig samfunn, der det lett kan dyrkes frem splittelse. Her bor nordmenn, ukrainere, russere og mange flere, side om side. Noen russere kritiserer åpent Russlands president, Vladimir Putin. Andre er tause. Det fører til at andre i byen lurer på hva de egentlig mener. Er de tause fordi de støtter Putin? Eller fordi de har familie i Russland, og er redde for konsekvensene for dem dersom de selv ytrer seg kritisk til det russiske regimet?

Må finne seg selv

Mange demonstrerer mot krigen utenfor det russiske konsulatet. Andre, med motsatt syn, river ned plakater som protesterer mot krigen - før krigsmotstanderne igjen henger opp nye.

Kirkenes må finne ut hva byen nå skal være, helt i ytterkanten av Norge, som nærmeste by til en brutal og aggressiv nabostat.

Kirkenes-samfunnet er i krise. Igjen. Andelen eldre øker, mens andelen unge og voksne i arbeidsfør alder går ned. Folk flytter herfra. Arbeidsplasser forsvinner. Samtidig mangler byen mennesker til å fylle noen av de jobbene som er her. Folk spør hva de skal med gratis barnehage når det ikke er noen til å jobbe i barnehagen.

Det er mange eksempler på lokalsamfunn i Norge som sliter. Men Kirkenes er i en helt spesiell situasjon. Fordi krisen her angår oss alle. Vi er avhengige av at det bor folk så tett opp mot Russland. For å vise russerne at vi bruker landet. At vi ser det som vårt. Og for å følge med, melde fra og være våkne.

Må ha med familien

Kanskje ligger noe av svaret i å se hele Kirkenes-samfunnet som en del av norsk forsvarspolitikk. Kanskje bør også forsvarsministeren og utenriksministeren gå inn i spørsmål om sykehus og energiforsyning for Kirkenes sin del, ikke bare helseministeren og energiministeren.

I møte med et aggressivt Russland, ledet av president Vladimir Putin, må vi sørge for at det bor folk i grenseområdene til Russland.

Fordi det å få folk til å bo her handler om sikkerhetspolitikk, ikke om distriktspolitikk. Det innebærer at Kirkenes må være en by folk har lyst til å bo i. En by med et levende sentrum, gode helsetilbud, en levende havn og gode utdanningstilbud for både barn og unge voksne.

En by der ansatte i forsvaret, politiet og på sykehuset har lyst til å bo der med familien sin. I dag er det mange som pendler, og har familie andre steder i landet. Skal de flytte hit for godt, må det være mulig for ektefeller å få seg jobb, og for barna å ha det gøy på fritiden.

Tegnene har vært tydelige

Det krever også et sterkt og levende næringsliv. Det er ikke lett. Mange snakker om havbruk og turisme. Men det er ikke nok. Alle vi snakker med, sier det knapt er mulig å starte noe nytt, fordi det ikke er nok kraft tilgjengelig. Det har vært klart i flere tiår at Finnmark går mot et kraftunderskudd. Men lite har skjedd.

Det vitner om liten evne hos våre politikere til å se langt frem. Tegnene har vært tydelige, lenge, på at Russland ikke ble det vi alle hadde håpet gjennom 1990-tallet, etter Berlin-murens fall og Sovjetunionens sammenbrudd. Vi burde ha våknet etter Russlands angrep på Georgia i 2008. I hvert fall burde alarmen ha gått etter at Russland tok over Krym i 2014.

Nå er tiden inne. Til å støtte de som lever i førstelinjen, i forsvaret av Norge.