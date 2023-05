Ja, vi elsker å glemme manerene våre

Det er noe dobbeltmoralsk over måten vi feirer 17. mai på.

JESSIE KONG (22), Statsviter

Jeg er på t-banen. Rett ved meg sitter det godt voksne mennesker i finstasen, på vei til byen for å få med seg barnetoget. Den ene damen ser på meg, og bryter ut:

«HAR DU IKKE PYNTA DEG TIL SELVESTE 17 MAI?!».

Jeg smiler til henne, men tenker:

Gratulerer med dagen til deg også ja. Jeg skal på ekstra-jobben min jeg, og servere champagne, for det er noen som må det også.

Jeg kommer meg på jobb. Ved bordet jeg serverer, sitter en gjeng som instruerer vennen sin:

«DU MÅ JO DRIKKE PÅ 17 mai!». Vedkommende synker ned i stolen sin.

Du skal få en Pepsi Max av meg, for du MÅ ingenting —men enkelte må lære å passe på sine egne saker.

Har 17. mai sklidd for mye ut? Ja, vi må skjerpe oss. Nei, la folk kose seg! Jeg vet ikke

Jeg drar hjem, føttene mine verker. En guttegjeng velter ut av toget. Setegruppen jeg skulle sette meg ned på, er nå forkledd i ølrester og oppkast av morgendagens eggerøre og champagne.

At dere ikke kunne bruke én kalori på å rydde etter dere, er oppriktig respektløst ovenfor helsepleieren som skal hjem fra jobb, han som har solgt is i hele dag og i det hele tatt ovenfor den generelle samfunnsborger.

Vi skal selvsagt feire. Friheten, tilliten og stoltheten til verdens beste land å bo i.

Men det er en ting ved 17 mai som skriker dobbeltmoral.

Fra barnehagealder har vi pugget nasjonalsangen, trasket rundt i gummistøvler og festdrakt på «generalprøven» før 17 mai, og blitt fortalt:

Her i Norge respekterer vi hverandre.

Samfunnet vårt bygger på denne grunnleggende toleransen for hverandre og den enkeltes frihet. Vi skal akseptere hverandre uavhengig av tykkelsen på lommeboka, sifre på bankkontoen, pigmentmengden i huden eller om du har caps eller hijab på hodet.

Så hvorfor er det fullt sirkus på nasjonaldagen? Det er ikke unntakstilstand for å eie manerer og folkeskikk?

Selvfølgelig må vi hylle landet vårt når noen må flykte sitt.

SKAMMELIG: Det er ikke unntakstilstand for å eie manerer og folkeskikk, skriver Jessie Kong om 17.mai. Bildet viser politiets tilstedeværelse i Oslo under årets feiring.

Chug gjerne champagne for våre landsfedre. Men min skål i år, gikk til alenemoren gruet seg ekstra, fordi det blir for dyrt å ta med barna og spise ute til økte priser. Den gikk også til pappaen som måtte si nei til sønnen sin fordi heliumballongen blir for dyr og budsjettet så vidt strekker til denne måneden.

Da er det ekstra skammelig å se hvordan enkelte legger igjen folkeskikken hjemme, i hui og hast for å rekke champagnefrokosten.