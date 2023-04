Kommentar

Står i livets viktigste og hardeste kamp

Den tidligere boksemesteren Vitalij Klitsjko ble aldri slått knockout i ringen. Nå er borgermesteren i Kyiv et symbol på kraft for en nasjon som nekter å la seg knekke.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

President Volodymyr Zelenskyy er den fremste frontfiguren for Ukrainas tapre kamp mot den russiske invasjonsmakten.

Men du skal heller ikke kimse av hva det betyr å ha en av landets - bokstavelig talt - største idrettshelter i den politiske frontlinjen.

Vitalij Klitsjko er 201 centimeter høy, veide drøyt 110 kilo som aktiv og hadde en urkraft i bokseringen som kunne skremme vannet av motstanderen.

Sammen med broren Vladimir står han bak mange av de stolteste idrettsprestasjonene i ukrainsk historie.

Nå spiller begge en aktiv rolle i den innbitte ukrainske motstanden mot russerne.

I KRIG: Vitalij og Vladimir Klitsjko på besøk i Bucha i fjor.

Ikke minst har hovedstadens borgermester Vitalij blitt viktig som en motiverende eksponent for et hardt prøvet folk, som mer enn noen gang trenger ledere og forbilder i en utmattende krig.

Det er alt annet enn tilfeldig hvilke situasjoner du ser Klitsjko avbildet i.

Her kunne «sterk mann-symbolikken» ikke vært tydeligere enn når politikeren poserer i diverse macho-settinger.

I RINGEN: Mot Lennox Lewis i 2003.

Som utøver var Vitalij Klitsjko kjent for å være uovervinnelig.

Selv om statistikken viser at han står igjen med to tap på 47 kamper som profesjonell, var det aldri noen som klarte å slå ut mannen som nå er blitt 51 år gammel.

Et av nederlagene kom da han fikk skuldersmerter i en kamp han ledet på poeng mot amerikanske Chris Byrd. Det andre kom mot Lennox Lewis, da kampen ble stoppet på grunn av en øyeskade, også da med ukraineren i front hos dommerne.

Resten av proffkarrieren var en sammenhengende resultatmessig triumfmarsj frem til 2013, da han la opp som bokser i en alder av 42 år.

Dessverre er CV’en til Klitsjko også preget av en tidlig dopingutestengelse, som kostet ham OL i Atlanta i 1996, noe han selv forklarte med at han i sin tid fikk behandling for en benskade.

BRØDRE OG BOKSERE: Vitalij og Vladimir Klitsjko.

Men saken har i liten grad preget ettermælet hans som boksestjerne, og begge boksebrødrene står igjen blant de mest kjente ukrainske idrettsansiktene gjennom tidene.

Det er noe med en fysikk som fremstår skåret ut som statuer.

Stålblikkene.

Kallenavnene «Dr. Ironfist» og «Dr. Steelhammer».

I sum skapes en appell som nå brukes riktig så aktivt i den offentlige fremstillingen av ukrainsk standhaftighet.

I KRIG: Klitsjko fotografert etter et angrep i Kyiv i mars 2022.



Brødrene ble født i det tidligere Sovjetunionen, med en far som var offiser. Guttene fikk en oppvekst med sterkt med drilling, kickboksing og bygging av den ektreme fysikken de senere nøt godt av i bokseringen. Vitalij har også selv militær bakgrunn, han snakker flere språk og har tatt en doktorgrad.

På tampen av karrieren var han allerede godt i gang med å bygge opp den politiske karrieren som i 2014 førte ham til ordførerembedet i Kyiv.

Flere ganger er det blitt spekulert i at han ender opp i presidentstolen til slutt. Under Oransjerevolusjonen støttet han Viktor Jusjtsjenko aktivt, og han fungerte i en periode som rådgiver for ham.

Klitsjko forsøkte forgjeves å bli borgermester i Kyiv i 2006, ble leder av reformpartiet UDAR, valgt inn i parlamentet og deltok i Euromaidan-protestene i 2013.

Året etter sistnevnte ble han altså valgt til borgermester i hovedstaden, etter å ha sikret seg godt over halvparten av stemmene.

Men nå er det ikke bare byens utfordringer som opptar ham, Klitsjko er blitt en stemme på bredere front.

VAR PÅ BESØK: Erna Solberg møtte Kyievs borgermester Vitalij Klitsjko i Kyiv i i 2014.

Da Russland invaderte Ukraina i fjor vinter, var han tidlig ute med å oppfordre det ukrainske folket til å kjempe.

Vitalij Klitsjko har vært en viktig pådriver for å skaffe landet våpenhjelp og assistanse fra vestlige land. Særlig offensiv var han overfor Tyskland, et land han tidligere har bodd i.

«Ukraina har ikke noe sted å trekke seg tilbake til, og kommer til å forsvare hjemlandet mot invasjonsmakten», sa 51-åringen til Reuters få dager etter at krigen var i gang.

Det er nå godt over et år siden. Fortsatt står Klitsjko midt i livets viktigste og hardeste kamp, skulder ved skulder med velgerne sine.

Den kampen tåler de ikke å tape. Det kommer i alle fall ikke til å stå på standhaftigheten, for å si det med Klitsjkos egne ord:

«Jeg vet det bedre enn noen, du vinner ikke om du ikke kjemper».

