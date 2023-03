FEILSLÅTT POLITIKK: – Fremfor å føre en politikk som bidrar til mistenkeliggjøring, stigmatisering og fattigdom, trengs en sosialpolitikk basert på tillit, skriver den nye SV-lederen.

Vrak arbeidslinjen!

Det er på tide at vi slutter å tåle at syke folk lever i fattigdom.

KIRSTI BERGSTØ, partileder i SV

I VGs leder fremstår det som at jeg er uenig i at det skal lønne seg å arbeide. Det er feil. Det lønner seg stort sett alltid å arbeide. Å påstå noe annet er feil og misvisende.

Det bidrar til å skape et inntrykk av at det lønner seg å leve på trygd, og at et liv på trygd er lukrativt.

Tvert imot lever veldig mange som mottar trygdeytelser under fattigdomsgrensen, og inntektsutviklingen til uføretrygdede har de siste ti årene vokst saktere enn hos befolkningen generelt.

Og om det for noen ikke skulle lønne seg å jobbe, er det lønnen som er for lav, ikke trygden som er for høy.

Jeg mener at dagens arbeidslinje bryter med målet til velferdsstaten om å sikre sosial trygghet for alle. Folk skulle yte etter evne og få etter behov.

Istedenfor at sosialpolitikken tar utgangspunkt i at folk flest faktisk ønsker å arbeide og bidra i samfunnet, føres sosialpolitikken etter en antagelse om at det er mangel på vilje og motivasjon, og at folk heller «velger» å leve på trygd, som om det var et spørsmål om vilje og ikke helse.

Det er mange i fullt arbeid som er syke nok til å bli trygden. Det viser at arbeidsviljen i Norge er høy. SV har jobbet for at det skal lønne seg å jobbe for uføre som har mulighet til det.

For eksempel vedtok Stortinget enstemmig et forslag fra SV om at uføre skal slippe å tilbakebetale allerede utbetalt uføretrygd dersom de kommer i arbeid.

Dette fører i dag til at tusenvis av mennesker som klarer å komme tilbake til arbeidslivet, kan ende opp med å måtte betale dyre regninger for å nettopp ha klart å komme tilbake i arbeid.

SV har også tatt til orde for at grensen for hvor mye uføre kan tjene må øke. I dag ligger denne grensen på 44 000 kr per år.

Dersom denne grensen hadde økt til for eksempel 100 000 kr i året kunne vi ha styrket tilknytningen til arbeidslivet for uføre som har mulighet til å jobbe noe, i tillegg til at uføre får litt mer å leve for.

Uten at vi gjør livet vanskeligere for dem som ikke kan jobbe.

For er det en ting vi vet, så er det at fattigdom ikke gjør syke folk friske. Det gjør bare syke folk fattige. Og veien inn til arbeidslivet enda lengre.

Dagens arbeidslinje forutsetter at det er noe i veien med viljen til folk, og at dersom bare ytelsene blir lave nok vil folk komme tilbake i arbeid.

Mantraet om at «det skal lønne seg å jobbe» hjelper lite som begrunnelse for lave ytelser for folk som faktisk ikke kan arbeide, enten folk er arbeidsløse, syke eller eldre.

Det vi trenger er en sosial politikk, med tett og individuell oppfølging, som kan sikre at folk som kan bidra i arbeidslivet, får mulighet til det.

Sannheten er at mange stenges ute i dag.

Vi må sikre ytelser for folk som ikke kan jobbe, på et nivå som det er mulig å leve av og med. Da må vi fjerne aksepten for at syke folk lever i fattigdom.

For folk som kan jobbe litt, er vi nødt til å gjøre det enklere å kombinere trygd med arbeid, gjennom for eksempel høyere fribeløp og mindre rigide avkortingsregler.

Fremfor å føre en politikk som bidrar til mistenkeliggjøring, stigmatisering og fattigdom, trengs en sosialpolitikk basert på tillit, som forhindrer at folk lever i fattigdom, og som inkluderer flere i arbeidslivet.

Men da må vi først starte med å vrake den feilslåtte arbeidslinjen!