Kommentar

Tid for å vurdere utroskap. Mot banken.

Banktjenester følger oss daglig. Valget av bank kan ha stor betydning for privatøkonomien.

I tøffe tider er det ikke nødvendigvis en god idé å la pengene dine forbli i et fast forhold.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Noen valg i livet tar man av god (?), gammel vane.

Et av dem kan fort være å velge seg ut en bankforbindelse og bare bli der, uten egentlig å sjekke ut hvor konkurransedyktige betingelsene er.

Jeg innrømmer glatt at jeg har vært en slik bankkunde.

Det var jo så mange grunner til å ikke foreta seg noe som helst, må vite. Nettbanken var kjent og tidvis kjær, jeg visste hvilke kort jeg hadde og det var noe trygt over å kunne kontonummeret utenat.

Dessuten husket jeg jo en samtale eller to med et menneske i banken, som faktisk var hyggelig og oppbyggelig. Men det er jo ikke god nok grunn til å være trofast, dersom andre leverer tjenester som er bedre for deg som kunde.

Ser vi på hvor lite utbredt bankbytte er, sitter nok mange i en misforstått bekvemmelighetsbåt hva gjelder bankvalg.

Å skulle foreta seg noe annet, kan oppleves som både skummelt og fremmed, ikke minst om du har levd noen år og har en anelse angst for digitale nyvinninger.

Slik holdt jeg på ganske lenge, før jeg begynte å sjekke litt om hvilke muligheter og forskjeller som faktisk finnes i bankmarkedet.

Resultatet ble en aha-opplevelse.

Det er faktisk substansielle differanser er ute. Det kan være mye penger å spare - og ikke minst kan det være mulig å lete etter en løsning som passer best for akkurat deg.

Har du nedbetalt en god del på boligen din, er strukturert i hodet og har behov for fleksibilitet, er det for eksempel liten grunn til å ha et tradisjonelt boliglån.

Da må vel et rammelån som du styrer selv være et mye mer skreddersydd alternativ?

Det har jeg på plass nå, og dermed opplever at jeg at kontrollen over egen økonomi er bedre.

Diverse sammenligningstjenester viser at det både er mye å få ut av et bankbytte, og det er jo ikke så vanskelig å gjennomføre det, heller.

Likevel viser flere undersøkelser opp gjennom årene at det er overraskende lite utbredt å være utro mot bankforbindelsen.

Tall fra Finans Norge viste for noen år tilbake at problemet med at det oppfattes som tungvint er redusert med teknologiutviklingen. Men hvorfor er det da ikke flere som aktivt utfordrer bankmarkedet?

Fra et forbrukerperspektiv må det jo være gunstig å la bankene være der for deg, i stedet for motsatt.

Dersom flere og flere aktivt og tydelig oppsøker og sammenligner muligheter, er det grunn til å tro at konkurransen skjerpes. Hvis en storbank derimot beholder mye av kundemassen uansett, er det ikke sikkert at incentivet for å gi deg best mulig betingelser er like sterkt.

Riktignok vil det variere med individuelle forhold hvor komplisert et bytte er, men min erfaring er i alle fall at det var overraskende enkelt og dertil lønnsomt.

Vi lever i tider der rentene stiger, prisene eskalerer og varslene er mange om tyngre tider i møte.

Da er det liten grunn til å betale banken din mer enn du trenger å gjøre.

Enten får banken gjøre seg lekrest mulig for deg, eller så kan det være lurt å finne ut om gresset er grønnere på den andre siden av rentegjerdet.