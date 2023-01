Kommentar

Trump mister grepet

OVERHØRT: Hans egne lytter ikke lenger til Donald Trumps innstendige oppfordring. Bildet er fra en konservativ konferanse i Florida i februar 2022.

Donald Trump oppfordret til kamp mot systemet. Så mistet han kontroll over opprørerne.

Trump vil at Kevin McCarthy skal bli valgt til flertallsleder i Representantenes hus. Da vil den tidligere presidenten få en lojal og pålitelig støttespiller i landets tredje mektigste posisjon, etter president og visepresident.

Men Trumps mest entusiastiske tilhengere i Kongressen ønsker ikke McCarthy. 20 representanter på ytre høyre fløy stemte i kveld mot hans kandidatur enda en gang. Nå har McCarthy tapt elleve avstemninger på tre dager.

I Florida følger Trump de direkte TV-sendingene fra Kongressen med stigende irritasjon. Han skriver med store bokstaver på sitt eget sosiale nettverk og ringer sine tilhengere i Kongressen. Trump sier at republikanerne må slutte opp om McCarthy. Men hans egne overhører ham.

Trump er satt på sidelinjen i et stort politisk drama. Det viser hans svekkede innflytelse. Et annet tegn er at republikanerne i Senatet motsatte seg Trumps ønske om å velge Rick Scott som mindretallsleder. Republikanerne valgte Mitch McConnell.

Trump er fortsatt favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat neste år. Hans grunnfjell av tilhengere består. Han har bare ikke den samme makt over partiets representanter som tidligere. Men han fikk i det minste èn stemme i ledervalget , fra Matt Gaetz, en av de ledende opprørerne.

NEDSTEMT: Kevin McCarthy på vei inn til avstemning på Capitol Hill 5. januar.

–Ikke vend en stor triumf til et gigantisk og flaut nederlag, skriver Trump til sine egne på Truth Social.

Gjennom to dager og seks avstemninger har opprørerne holdt stand, uansett hva partiledelsen og Trump sier. Det store flertall av republikanske representanter tilhører «bare-Kevin» gruppen. De vil ikke ha noen annen enn McCarthy som leder. Men et mindretall på 20 sier «aldri Kevin». Trump har omtalt McCarthy som «min Kevin».

STRID: Intens diskusjon mellom republikanske representanter i Kongressen 4. januar. I bakgrunnen den demokratiske representant Alexandria Ocasio-Cortez.

For opprørerne er McCarthy en del av det politiske etablissement de kjemper imot. De vil ha en radikalt omveltning. De vil fortelle sine velgere at de talte det forhatte Washington midt imot. Var det ikke Trump som skulle snu opp ned på alt i Washington, D.C., og drenere det han kalte sumpen?

Det eneste opprørende oppnår er å vise hvor dysfunksjonelt , handlingslammet og splittet det republikanske parti er. Verre er det at de hindrer Kongressen fra å utføre sitt arbeid.

De aller fleste som avviser McCarthy tilhører den såkalte Frihetsgruppen i Kongressen. Den ble opprettet i 2015 og har vokst til å bli den viktigste ytterliggående høyrefløy i partiet. Å forsvare Trump, og alt han står for, ble etter hvert deres viktigste kjennetegn.

I valgkampen støttet Trump de aller fleste av de som nå hindrer valget av McCarthy. En av to opprørere kommer fra tre delstater, Texas, Florida og Arizona. De fleste anser Trump som den rettmessige vinner av presidentvalget i 2020, til tross for at Joe Biden fikk syv millioner flere stemmer og 74 flere valgmenn enn Trump.

En av Trumps rådgiverne sier til Washington Post at ekspresidenten sitter ved TV-skjermen i Mar-a-Lago og klager over at det som skjer i Washington er politisk pinlig. – Dette må ta slutt, skal han ha sagt.

OPPRØRERE: Lauren Boebert og Matt Gaetz er blant de 20 som har stemt mot McCarthy.

Hans tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, mener Trump har forregnet seg i sin støtte til McCarthy. Bannon mener 99.9 prosent av den tidligere presidentens harde kjerne av tilhengere er mot McCarthy.

–Folk elsker og respekterer ham (Trump), men i denne saken tar han grundig feil, sier Bannon.

En av opprørerne, Lauren Boebert, sier at selv om “min favorittpresident” ringer og sier vi må støtte McCarthy, bør det motsatte skje. Trump burde i stedet ringe til McConnell å be ham å trekke sitt kandidatur.

McCarthy har strukket seg langt for å komme sine kritikere i møte. Han har blant annet gått med på at Frihetsgruppen skal velge en tredjedel av partiets medlemmer i den viktige kontrollkomiteen som avgjør hvilke lovforslag det skal stemmes over. Det gir de ytterliggående langt større innflytelse etter deres antall skulle tilsi. Han har senket terskelen for å kunne fremme mistillit til lederen. Alle innrømmelsene svekker hans egen posisjon.

ALLIERTE: Marjorie Taylor Greene har brutt med meningsfeller og støtter Kevin McCarthy.

Det er verdt å huske at det store flertall av republikanere ønsker McCarthy som leder. Flere av dem har reagert sterkt på hvordan mindretallet har opptrådt de siste dagene. Partifeller har med forakt omtalt dem som bråkmakere og provokatører. Når McCarthy innfrir deres krav taper han anseelse blant mer moderate representanter.

Det er 100 år siden sist en lignende situasjon har oppstått i Representantenes hus. I 1855 tok det to måneder og 133 avstemninger før en ny speaker ble valgt. Forhandlinger pågår, men ingen kan si når denne politiske krisen tar slutt.

Fredag er årsdagen for stormingen av Kongressen. Det som skjedde for to år siden var et kuppforsøk og et angrep på demokratiet. De siste dagene har et mindretall av republikanere holdt Kongressen som gissel. Den lovgivende forsamling kan ikke fungere før det blir valgt en flertallsleder. I kveld fortsetter sirkuset, med minst en 12. avstemning.