OMSTRIDT FORFATTER: – Er man Harry Potter-fan og liker den type spill, så kjøp og spill «Hogwarts Legacy» med god samvittighet, skriver Tore Mangseth.

Boikott løser ingenting

For Harry Potter-generasjon kunne vi ikke få en bedre nyhet enn at spillet «Hogwarts Legacy» skulle komme. De fleste av oss drømte om et slikt open-world spill satt i Potters magiske verden allerede før teknologien kunne realisere det.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TORE MANGSETH, skribent

Dessverre har mediene stort sett fokusert på et sidespor, nemlig transdebatten som alltid er tilstedeværende rundt nyheter som linkes til J.K Rowling eller Harry Potter. Dette er et sidespor, og bidrar til å trenere både for transbevegelsen selv, og bygger frustrasjon hos Potter-fansen

Bakgrunnen er Potter-forfatter J.K Rowlings Twitter-meldinger fra noen år tilbake. I disse Twitter-meldingene stilte J.K Rowling spørsmål rundt sikkerheten ved å endre loven slik at en biologisk mann gå inn i damegarderoben fordi han følte seg som en kvinne.

Dette satte fyr på Twitter, og Rowling møtte både motstand, hets og trusler for sin holdning, og hun ble stemplet som transfobisk, og fordømmende. Enkelte av Twitter-brukerne valgte også å peke på at to av Harry Potter-seriens mest ufordragelige kvinnelige karakterer begge blir beskrevet å ha mannetrekk, og at dette måtte være et bevis på at J.K Rowling hadde transfobiske holdninger.

Rowling har ikke akkurat hjulpet på inntrykket ved å i etterkant tvitre mye om transbevegelsen, og svare ironisk og tidvis lite gjennomtenkt på meldinger hun har fått tilsendt om temaet. Likevel har Rowling mer enn en gang understreket at hun ikke er imot transbevegelsen.

Les også «Harry Potter»-spill skaper debatt: – Vanskelig Harry Potter-spillet «Hogwarts Legacy» er rett rundt hjørnet, men fansen er delte.

Som Harry Potter-fan, sosionom, og tilhenger av transrettigheter syntes jeg at Rowling stort sett har holdt seg innenfor grensen. Jeg har svært vanskelig for å se at tweetene hennes er «skadelige og dødelige» som enkelte ekstreme aktivister har hevdet, men jeg skal la det ligge nå.

Men nå som «Hogwarts Legacy» står på trappene blir igjen dette gravd opp, og aksjonister har oppfordret til boikott og anmeldere har kvaler på med å anmelde spillet. Fordi spillet er basert på en verden Rowling har skapt.

Hvorfor?

Hvorfor er spørsmålet jeg stiller meg. Hvorfor mener noen at spillet, utviklerne, skuespillerne, og spillselskapet må boikottes når Rowling naturlig nok får en liten andel i royalties? Hvorfor skal spillanmeldere ha kvaler med å anmelde et slikt spill, når de tross alt også anmelder spill der karakteren kan drepe og lemsleste NPC-er NPC-erEn ikke-spillerstyrt spiller, ikke-spillerstyrt figur eller NPC (fra engelsk: «Non-Playable Character») er en figur i et videospill som ikke styres av en spillet,?

Gagner det transbevegelsen? Gagner det saken? Løser det problemene transpersoner utsettes for? Nei, tvert imot skjer det motsatte. Folk blir irritert og lei fordi det legges opp til at de skal føle en slags skam og dårlig samvittighet ovenfor et spill som noen (meg selv inkludert) har ventet på i 20 år.

Les også Ut mot «cancel culture»: - Du kan ikke bare fjerne folk Den britiske filmstjernen Helena Bonham Carter (56) tar et oppgjør med den såkalte «cancel culturen» og forsvarer…

Er virkelig skaperen av et fenomen så tett vevd sammen med fenomenet at de ikke lenger kan skilles dersom ikke skaperen har en bestemt politisk holdning?

Er man Harry Potter-fan og liker den type spill, så kjøp og spill det med god samvittighet. Ikke bli irritert på transpersoner fordi noen aksjonister og spillanmeldere lever med en så sneversynt virkelighetsoppfattelse at de tror det gagner transbevegelsen å boikotte et slikt spill.

Vær bedre enn aksjonistene og skill snørr og bart. Ta den politiske diskusjonen med Rowling selv på Twitter, og spill «Hogwarts Legacy» som energigivende underholdning.

Det skal i hvert fall jeg.