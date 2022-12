Kommentar

Størst er usikkerheten

Zeitenwende er tysk for tidsskille eller vendepunkt. Det markerer slutten på en epoke og begynnelsen på en ny tid. Ved dette årsskiftet står vi virkelig ved et slikt historisk vendepunkt.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz brukte ordet zeitenwende for å beskrive konsekvensene av Russlands angrepskrig mot Ukraina. For Tyskland, Europa og verden. Zeitenwende ble kåret til årets ord i Tyskland av Samfunnet for det tyske språk i Wiesbaden.

Permakrise er et annet ord som godt beskriver vår tid. Permacrisis er årets ord i Storbritannia, ifølge Collins Dictionary. Det betyr en forlenget periode med usikkerhet og ustabilitet. Vi er trolig bare i første fase. Krisene er så alvorlige og dype at de ikke forsvinner med vårsolen.

KRIG I JULEN: Ukrainske soldater i 43. artilleribrigade i kamp ved fronten i Bakhmut på 2. juledag.

Så mye gikk galt i 2022 at det er vanskelig å være optimist ved inngangen til et nytt år. Men ikke alt er like mørkt.

Ved et vendepunkt kan det gå i to retninger. Det er en fare for at det blir enda mørkere i 2023. Samtidig finnes det lyspunkter ved dette årsskiftet. De kan bli sterkere og vise vei ut av krisen.

Vi har vært gjennom den verste pandemien siden spanskesyken for over 100 år siden, og verdensøkonomien sliter fortsatt med ettervirkningene. For snart ett år siden utløste Vladimir Putin den største krigen i Europa siden andre verdenskrig.

MØRKLAGT: I et mørklagt Kyiv like før jul må kundene bruke lommelykt for å finne frem i butikken. Russland har bombet strømforsyningen.

I romjulen er det blitt snakket om fredsforhandlinger, både i Moskva og i Kyiv. Men avstanden er stor og kravene ufravikelige. Ukraina vil frigjøre okkupert land. Russland krever å beholde landområder som de ulovlig har annektert.

På morgen 24. februar, da det russiske angrepet på Ukraina hadde startet, skrev jeg at verden ikke blir den samme. Alle som våknet til krig i Europa forsto umiddelbart at Putins invasjon var det alvorligste som hadde skjedd på flere tiår.

Putins imperialistiske krig pågår i Ukraina. Men han angriper også hele sikkerhetsstrukturen i Europa. Han bryter folkeretten og river ned et europeisk byggverket for fred, i form av traktater og organisasjoner, som ble oppført i tiårene etter andre verdenskrig.

Nå har Putin satt alt i spill. Han viser til russiske masseødeleggelsesvåpen for å få sin vilje. Faren for at atomvåpen kan bli tatt i bruk i krig er større enn på noe tidspunkt siden Cuba-krisen, for over 60 år siden.

SIVILT OFFER: En kvinne ved graven til til sin datter i Kherson. Datteren ble drept i et rakettangrep mot den ukrainske byen 23. desember.

2023 vil i stor grad bli definert av krigen i Ukraina. Det kan bli enda farligere dersom krigen sprer seg til flere land. Det verste scenario er bruk av masseødeleggelsesvåpen.

Ukraina kan i løpet av våren klare å frigjøre større områder. Det er også fare for en russisk våroffensiv. Sannsynligvis blir krigen langvarig. En fastlåst situasjon, i form av en stillingskrig ved en lang front, er ikke i Ukrainas interesse.

Etter en lang rekke politiske og militære nederlag er Putins siste håp at han kan vinne en slik utmattelseskrig. Målet er å svekke ukrainernes motstandskraft og de vestlige landenes støtte.

Han kommer ikke til å lykkes.

ØVELSE: Ukrainske soldater deltar i en øvelse i Zhytomyr-regionen 27. desember.

Vladimir Putin dyrker forestillinger om en historisk revansj for Sovjetunionens undergang og starten på en ny russisk storhetstid. Men dette er virkelig en meningsløs krig. Så langt har Putin oppnådd det motsatte av hva han ønsket. Ukrainerne er et fritt folk som velger sin egen vei. Russland er blitt isolert politisk og økonomisk. Nato er blitt revitalisert.

Bare en håndfull av verdens verste diktaturer stemmer sammen med Russland når resolusjoner om krigen i Ukraina kommer til avstemning i FNs generalforsamling. Kina og mange andre velger, avslørende nok, å være nøytrale konfrontert med klare brudd på folkeretten.

Konfliktlinjene er blitt mye tydeligere i 2022, fra fronten i det østlige Ukraina til økende spenning i Sør-Kinahavet. Det pågår en grunnleggende strid mellom vestlige demokratier og autoritære regimer.

VED: Trær i en bypark i Bakhmut er hugget ned for å gi innbyggerne ved. Bakhmut er ved fronten og russiske styrker gjennomfører intense angrep mot byen.

Kina er ikke en Vestens fiende, men er blitt til en stadig større utfordring. President Xi Jinping viser militær makt i Sør-Kinahavet, truer Taiwan og styrker kontrollen over egen befolkning.

Europa kan ikke bli avhengig av kinesisk teknologi, slik EU var hektet på russisk energi. Europa har lært en lekse. Utenriks- og handelspolitikk kan ikke baseres på naive forventninger til autoritære regimer.

Kina vil stå overfor store problemer i 2023. Etter brått å ha oppgitt den upopulære og ukloke null-Covid politikken har smittebølgen truffet Kina hardt. Den økonomiske veksten bråbremset i år. Den kinesiske befolkningen er aldrende. I første halvår av 2023 vil India passere Kina som verdens mest folkerike nasjon.

Globalt har demokratiene vært på retrett i flere år. 2022 kan markere et vendepunkt. I det strengt kontrollerte Kina var det i høst uvanlig store demonstrasjoner, mot corona-restriksjoner og for frihet. I Iran vender folket seg mot det religiøse diktaturet. Det er de unge og kvinnene som går foran i kampen. I Ukraina reiste et samlet folk seg til kamp mot en tallmessig overlegen invasjonshær. Hvor lenge vil Putin klare å undertrykke intern opposisjon mot håpløs krig som også krever store russiske ofre?

RUSTER OPP: Vladimir Putin leder et møte for militær-industrielle selskaper 23. desember.

Et av lyspunktene i 2022 er at demokratiene i krisen har klart å vise samhold og styrke. USA har forlatt isolasjonismen og opptrer igjen som en troverdig internasjonal leder. De transatlantiske bånd er sterkere enn på lenge. Nesten ingen stiller lenger spørsmål ved Natos berettigelse. I 2023 blir både Finland og Sverige opptatt som medlemmer. Det gir større sikkerhet for alle i Norden.

Demokratiene kom sammen i møte med den alvorligste sikkerhetstrussel på en generasjon. Vi vet ikke om samholdet vil bestå. I det nye året vil de fleste vestlige land oppleve økonomisk tilbakegang. To sjokk, pandemien og krigen, har brakt økonomien i ubalanse. For folk flest viser det seg særlig i høy prisstigning på energi og mat.

Mest av alt er situasjonen ved dette årsskiftet preget av stor og økende usikkerhet.

I økonomiske krisetider kan det oppstå sosial uro og politisk ekstremisme. Det har skjedd før. USA kan igjen komme til å velge ledere som står for Amerika først.

For å stå opp mot autoritære krefter vil det kreve robust utholdenhet i demokratiske land, og en sterk internasjonal solidaritet. Det er den store utfordringen i en ny tid.