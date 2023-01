IKKE NORGES SKYLD: – Det er vår langsiktige og forutsigbare energipolitikk som holder europeisk økonomi i gang, og husholdningene varme, samtidig som land som Tyskland (her ved kansler Olaf Scholz) forsøker å kare seg ut av sin egen selvpåførte ulykke, skriver kronikkforfatteren.

Norge er ingen krigsprofitør

Europa bør ransake seg selv før de retter en pekefinger mot Norge.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

OLA SVENNEBY, leder i Unge Høyre

Russlands invasjon av Ukraina har ført til rekordhøye gasspriser. Det har gitt Norge rekordstore overskudd, og mye dårlig PR. Flere har allerede betegnet oss som en krigsprofitør og stemningen mot Norge kan bli amper.

Her hjemme har professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo ment at vårt overskudd er uetisk. Det har gitt ham internasjonal oppmerksomhet.

At enhver krig har sine profitører, er åpenbart. Men i denne krigen er ikke Norge blant dem.

Russlands invasjon av Ukraina endret sikkerhetssituasjonen i Europa på kort sikt. Men krigen endrer også den internasjonale politikken i vår del av verden for alltid. Prinsipper vi trodde var hugget i stein eksisterer ikke lenger. Det har (heldigvis) ført til at både land og partier orienterer seg på nytt.

Enten det er Norge som sender våpen til Ukraina, Sverige som går inn i NATO eller SV som diskuterer norsk NATO-medlemskap.

Den mest åpenbare ransakelsen handler om energipolitikk. Europas avhengighet av Russland vil stå seg dårlig når historien skal skrives. Det er en grunnleggende dårlig idé å gjøre seg avhengig av land og nasjoner som ikke vil deg vel. Skal vi unngå å gjøre oss avhengige av autoritære makter på nytt må vi gjennomgå feilene som har blitt gjort. Og på EUs og europeiske lands side – er det mange feil å ta av.

Det er ingen som slår vårt kontinent i ambisjoner om klimakutt og grønn energiproduksjon. Målene har vært ambisiøse, og politikken til dels radikal. Det har ført til utslippskutt. Men ønsket om å være grønn har også gjort europeiske politikere blinde for de negative konsekvensene politikken har medført.

Land som Tyskland, Belgia og Sverige reduserte alle egen kraftproduksjon ved å legge ned kjernekraftverk. Ønsket var å bli grønnere. Konsekvensen ble energimangel.

Energimangelen kunne blitt løst med utbygging av fornybar energi. Mangelen ble delvis løst ved å importere russisk gass. Tyskerne bygget på starten av totusentallet en gassledning direkte til Russland, kjent som Nord Stream I. Ledning nummer to, Nord Stream II, ble ferdigbygget i overkant av et tiår etterpå. Den ble riktignok aldri tatt i bruk. Ledningene skulle sikre tyskerne «stabil» og billig energi, direkte fra Russland.

Man la ned kjernekraftverk på den ene siden, samtidig som man importerte russisk gass på den andre. Russerne på sin side tjente gode penger, samtidig som de slapp å frakte gassen gjennom Ukraina.

Tyskerne ville også gjøre Russland avhengig av dem, i tro om at avhengighet ville forhindre fremtidige konflikter. Tyskland glemte bare én viktig detalj. Det er ikke bare Russland som ble avhengige av Tyskland. Tyskland ble også avhengig av Russland.

Samtidig som flere EU-land gjorde seg avhengig av russisk olje og gass, rettet andre EU-land pekefingeren mot Norges olje- og gassproduksjon. Vår statsministernabo i sør, sosialdemokraten Mette Frederiksen, utfordret samtlige land til å slutte å lete etter olje og gass. EU har også gjentatte ganger forsøkt å gjøre olje- og gassleting vanskeligere for Norge.

Alt samtidig som avhengigheten av Russland besto. Og det var ingen som utfordret Putin til å slutte med sin gassproduksjon.

Det er bare et av mange paradokser i europeisk energipolitikk, som er et viktig bakteppe for den situasjonen Europa nå befinner seg i. Mye av energikrisen er rett og slett selvforskyldt.

Da gjør man det selvsagt svært lettvint for seg selv ved å rette en pekefinger mot Norge som krigsprofitør, fordi vi tjener penger på salg av gass.

Norge bør investere deler av gassoverskuddet ved blant annet å bidra i gjenoppbyggingen av Ukraina og å styrke vårt eget forsvar. Vi bør også sikre Europa rimelig og sikker energi. Også om det innebærer lavere inntjening.

Jeg har full forståelse for at verken statsministeren eller utenriksministeren kan bruke den samme retorikken som jeg gjør. Deres jobb er å sikre norske interesser. Men det er enkelte ting vi som nasjon ikke bør akseptere.

Pekefingre og lærdommer fra europeiske land er en av dem. De bør ransake seg selv før de retter en pekefinger mot oss.

Det er ikke vi som har kjøpt russisk gass, slik at russerne har kunnet spare opp penger til krigskassen.

Det er ikke vi som har bygget nye gassledninger til Russland, slik at vi har knyttet økonomiene våre enda tettere sammen – og som har gjort Ukraina mer sårbart.

Det er ikke vi som har ignorert advarsler fra våre nærmeste allierte.

Det er ikke vi som har foreslått å legge begrensninger på norsk olje- og gassproduksjon, samtidig som vi har kjøpt russisk petroleum med begge hendene.

Og det er heller ikke vi som har lagt ned store deler av egen energiproduksjonen, slik at avhengigheten til Russland ble større.

Tvert imot. Det er vår langsiktige og forutsigbare energipolitikk som holder europeisk økonomi i gang, og husholdningene varme. Samtidig som land som Tyskland forsøker å kare seg ut av sin egen selvpåførte ulykke.

Det er det helt greit å profittere på.