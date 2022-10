PRISVINNERE: Armen, Ekaterina og Nikita i det russiske studentmagasinet DOXA. Alle lever i eksil.

Studentene som står Putin imot

Krigen i Ukraina er brutal og grusom. Vi står i solidaritet med den ukrainske befolkningen. Derfor mener vi også at det er viktig å støtte krigsmotstanden som springer ut av russisk sivilsamfunn.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MATHEA MOHN, leder av Studentenes fredspris

HECTOR ULLOA, leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

BJØRN OLAV ØSTEBY, internasjonalt ansvarlig Norsk studentorganisasjon

MAIKA MARIE GODAL DAM, leder av Norsk studentorganisasjon

På tross av Putins iherdige forsøk på å stilne alle kritiske stemmer, holder uavhengig journalistikk koken – for en stor del fra en tilværelse i eksil. Det russiske studentmagasinet DOXA har blitt en svært viktig stemme for en yngre generasjon av russere.

På vegne av alle oss norske studenter tildeles de Studentenes fredspris 2023 for sitt modige og kreative arbeid med å få frem sannheten.

Hvis løgnen passer den verden man får presentert, hvordan kan man da vite at man tror på en løgn? De fleste russere får sine nyheter fra statlig styrt og i stor grad propagandabasert TV.

På deres skjermer foregår det ikke en brutal krig i Ukraina, men en «militær spesialoperasjon» der Russland ønsker å beskytte befolkningen i Øst-Ukraina mot et folkemord ledet av en nasjonalistisk og nazistisk regjering i Kyiv.

Presse- og ytringsfriheten i Russland har forverret seg drastisk etter invasjonen av Ukraina. Mange uavhengige journalister har sett seg nødt til å flykte for å kunne fortsette å gjøre jobben sin. Sånn at uavhengig journalistikk kan leve videre, til tross for en langt vanskeligere arbeidssituasjon.

Vinneren av årets Studentenes fredspris – DOXA Magazine – er en av stadig færre russiske uavhengige medier som fortsatt eksisterer. DOXA er med på å gi ikke bare studenter, men befolkningen generelt, tilgang til uavhengig journalistikk om hva som faktisk skjer.

Fortellingen om DOXA handler om studenter som bekjemper urett med et tastatur og en forventning om at studenter har rett til å bli hørt. I et land som Russland der universitetene har stått og fortsetter å stå sentralt i regimets undertrykkelsesapparat, der studenter risikerer å bli både utvist eller fengslet for fredelige demonstrasjoner, har DOXA blitt en svært viktig stemme for en yngre generasjon av russere.

Og de har også selv fått smake myndighetenes maktmisbruk. Journalister har blitt stilt for retten og nettsiden deres har blitt sensurert av russiske myndigheter.

DOXA viser den viktige rollen studenter har i kampen mot det autoritære regimet i Russland. De er en viktig motgift mot Russlands propagandamaskin og står i førstelinjen i kampen for uavhengig journalistikk, retten til å ytre seg og retten til å få vite sannheten.

DOXA arbeider systematisk med å få formidlet sannheten. Magasinet drives av studenter og nyutdannede, der flere har sett seg nødt til å leve i eksil utenfor Russland, mens noen fortsetter å rapportere fra Russland under anonymitet.

De analyserer falske nyheter spredt av russiske myndigheter og forklarer hvordan man skal håndtere dem. De tilbyr nyhetsbrev via e-post som er vanskeligere for russiske myndigheter å blokkere og deler forslag til hvordan man kan bidra for å få stoppet krigen.

Slik danner de en plattform for å diskutere og formidle den kontinuerlige undertrykkelsen av sivilsamfunnet i Russland, hvis bestanddeler utover selve invasjonen, blant annet er akademisk sensur, politisk vold og forfølgelse og seksuell trakassering.

KRONIKKFORFATTERE: Mathea Mohn, Hector Ulloa, Bjørn Olav Østeby og Maika Marie Godal Dam.

Putin kan ha større grunn til å frykte den yngre generasjons motstand, enn han egentlig har for å frykte NATO, Ukraina eller vesten. Mange unge mennesker i og fra Russland sitter med få utsikter og lite håp for fremtiden akkurat nå.

Til tross for dette gjør enkelte, slik som journalistene i DOXA, en utrettelig innsats for fred, demokrati og menneskerettigheter.

Russiske opposisjonelle trenger all den støtten de kan få. De trenger å vite at de ikke står alene. For når du risikerer 15 år med fengsel for å bruke ordene krig eller invasjon, når du risikerer å bli møtt av sikkerhetspoliti med maskingevær fordi du ytrer meningen din, når du risikerer å bli torturert eller drept for å delta i fredelige demonstrasjoner – da krever det enormt mye å stå på barrikadene.

Det er under disse omstendighetene DOXA operer. De tar til motmæle og risikerer livene sine for å gi den russiske befolkningen fri tilgang til uavhengig journalistikk, de står opp mot den russiske propagandamaskinen og får frem sannheten om krigen.

De viser oss også viktigheten av å strekke ut en hånd til det som finnes av russisk opposisjon og motstemmer. De trenger å vite at deres motstand blir anerkjent som noe som vil være helt avgjørende for gjenoppbyggingen av et fritt og demokratisk Russland for fremtiden.

Krigen i Ukraina er brutal og grusom. Vi står i solidaritet med den ukrainske befolkningen. Derfor mener vi også at det er viktig å støtte krigsmotstanden som springer ut av russisk sivilsamfunn.

I fjor vant Maria Ressa og Dimitry Muratov Nobels fredspris for sitt arbeid for presse- og ytringsfrihet. Med Russlands invasjon av Ukraina og den stadige innsnevringen av ytringsfrihet i Russland, har dette blitt en om mulig enda viktigere tematikk.

Studentenes fredspris er i år en anerkjennelse av betydningen DOXA spesielt og studentjournalistikk generelt, har for en opplyst samfunnsdebatt og slik også er et bidrag til fred.