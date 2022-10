I KONFLIKT: – For oss er det viktig å sikre gode lønns- og pensjonsbetingelser for alle ansatte i sektoren, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i. Men justeringer i vilkårene må skje gjennom grundige prosesser, skriver PBL-topp Jørn-Tommy Schjelderup.

Villeder om pensjon i private barnehager

Utdanningsforbundets leder hevder at PBL vil nekte ansatte i våre medlemsbarnehager like gode pensjonsvilkår som ansatte i kommunale barnehager har. Enten er han dårlig informert, eller så villeder han VGs lesere bevisst.

JØRN-TOMMY SCHJELDERUP, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

For PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er gode lønns- og pensjonsvilkår helt avgjørende for at private barnehager skal kunne konkurrere med kommunene om de beste ansatte.

Helt siden 1997 har vi hatt gode tariffavtaler med organisasjonene i barnehagesektoren. Lønns- og pensjonsvilkårene i tariffområdet til PBL er samlet sett fullt på høyde med det som du finner i kommunale barnehager, men innretningene er litt ulike.

Pensjonsutbetalingene knyttet til arbeidsgiver består av to deler: En stor del som kalles tjenestepensjon og en mindre del som kalles AFP.

Tjenestepensjonen i PBL er bransjens aller beste. Den er livsvarig og kjønnsnøytral, og særlig for dem som er unge og har lang opptjeningstid, gir den atskillig bedre ytelser enn offentlig tjenestepensjon.

Så er vi enige om at PBLs AFP-ordning, som er en ren tidligpensjonsordning, er moden for modernisering.

Men mens Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i et innlegg i VG lørdag hevder at PBL vil nekte de ansatte pensjon på linje med andre i sektoren, viser dokumentasjonen fra årets tarifforhandlinger det motsatte. Der skrev vi:

«Dagens AFP videreføres fram til reformert AFP er avklart, per nå antatt i hovedoppgjøret 2024. Deretter fremforhandles en fremtidig helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.»

Hovedårsaken til at meglingen i årets oppgjør ikke førte frem, er at fagforeningene har stilt krav om at PBL fra 2023 avvikler sin egen AFP-ordning og går inn i fellesordningen for privat AFP.

En slik overgang vil ha en engangskostnad på mer enn 1,4 milliarder kroner, i gjennomsnitt mer enn 800.000 kroner per barnehage. Dette er alene over en milliard kroner mer enn et lønnsoppgjør på nivå med kommunal sektor ville kostet.

Dette kunne PBL ikke akseptere.

For det første ville engangskostnaden hatt fatale følger for mange barnehager som allerede sliter med å få endene til å møtes.

For det andre er det høyst uvisst hvordan fellesordningen kommer til å se ut etter 2024.

For det tredje ville innmelding i fellesordningen ikke gitt like pensjonsvilkår, slik fagforeningene hevder. Ettersom tjenestepensjonen i PBL er bedre enn offentlig tjenestepensjon, vil kravet om lik AFP gi mye bedre pensjon for ansatte i PBL-barnehager sammenlignet med ansatte i kommunale barnehager.

For PBL er det viktig å sikre gode lønns- og pensjonsbetingelser for alle ansatte i sektoren, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i.

Men justeringer i vilkårene må skje gjennom grundige prosesser – og ikke gjennom å hasteinnføre svært kostbare ordninger som vil gå på bekostning av tilbudene til barna og sende en rekke barnehager utfor stupet.