Opprør mot Liz Truss: En rykende ruin

Spørsmålet er ikke om Liz Truss må gå av som statsminister, men når – og på hvilken måte – ifølge hennes egne partifeller.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I helgen var det kollokviegrupper i alle fraksjoner av Tory-partiet, under overskriften: «Hva i helv… gjør vi nå? Og hvordan gjør vi det?!»

Etter at Truss fredag sparket sin venn og finansminister for å ha lagt frem et kriseutløsende budsjett hun selv hadde diktert, ble Kwasi Kwarteng erstattet med pragmatikeren Jeremy Hunt, mangeårig minister i regjeringene til David Cameron og Theresa May.

Han har selv stilt som lederkandidat to ganger, sist i sommer, og støttet etter hvert Truss’ fremste utfordrer, Rishi Sunak.

Sistnevntes hovedargument mot Liz Truss, var at hennes valgløfte om en lånefinansiert skattekuttpakke til de aller rikeste var dypt uansvarlig, og kunne utløse ustabilitet i finansmarkedene. Hans resept var en helt annen.

Sunak fikk rett. Trussonomics førte til markedsfall, pundet stupte, og den engelske sentralbanken måtte ile til med massive støtteoppkjøp av statsobligasjoner for å hindre kollaps av britiske pensjonsfond.

ISCENESETTELSE: Liz Truss har forsøkt å fremstå som en moderne Margaret Thatcher, men har ifølge konservative ideologer misforstått hva forgjengeren sto for.

Mandag avlyste finansminister Hunt sin statsministers økonomiske politikk, og foreskrev Rishi Sunaks medisin. Tilbaketoget er absolutt og etterlater Liz Truss’ ideologiske regjeringsplattform til høyre for virkeligheten som en rykende ruin.

Truss bestyrer nå et bo som fører stikk motsatt politikk av det hun lovte for å vinne ledervalget.

Uten sammenligning for øvrig er det som om Jonas Gahr Støre skulle forkastet sitt eget partiprogram og bedt Sylvi Listhaug legge nye føringer for regjeringens politikk.

Den sosialliberale Hunt er en såkalt «one nation Tory», tilhørende partiets moderate kjerne som vil ha et sterkt offentlig helsevesen og institusjoner som ivaretar samfunnets svakeste.

Liz Truss benyttet sin takketale som nyvalgt partileder til å angripe alle offentlig tiltak, inkludert programmer i det nasjonale helsevesenet, som hun skulle avvikle i libertarianismens navn.

Også det er trukket tilbake.

Konservative kommentatorer mener at Storbritannia nå har en statsminister kun i navnet. Den reelle makten utøves av Jeremy Hunt, som har overtatt som en slags riksforstander – en moderne Oliver Cromwell i påvente av at den detroniserte dronningen skal akseptere sin skjebne.

Redaktøren i høyresidens velinformerte ukemagasin, The Spectator, uttalte i sin egen podcast mandag formiddag at «den eneste grunnen til at Liz Truss fortsatt er der, er at partiet ikke aner hva de skal gjøre».

Hunt er den fjerde finansminister på fire måneder. Skal landet nå også få sin femte konservative statsminister på seks år?

Rent teknisk kan en regjeringssjef avgå på følgende vis:

Ved å trekke seg. Nederlag i valg. Mistillit. Eller egen død.

Siste alternativ er utelukket, får vi håpe, og valgnederlag synes heller ikke sannsynlig. Neste ordinære valg er i 2024.

Labours ledelse på samtlige meningsmålinger er såpass formidabel, at nyvalg vil innebære ren utslettelse i mange tradisjonelt sikre Tory-skanser.

Mistillit er ikke aktuelt under nåværende regelverk; som nyvalgt leder er Liz Truss fredet hele det første året.

Men regler gjelder kun inntil man skaffer seg nye.

Da Boris Johnson med knapp margin overlevde et mistillitsforslag i sommer, ble det snakket såpass høyt om å endre fredningsbestemmelsene, at han selv «valgte» å trekke seg – innen ydmykelsen ble total.

Det samme skjedde Med Margaret Thatcher i 1990 og Theresa May i 2019.

SKJEBNEFELLESSKAP: Storbritannias tre kvinnelige statsminstre Margaret Thatcher, Theresa May og Liz Truss har alle opplevd dyp mistillit i eget parti. De to første måtte gå av, enda begge overlevde interne mistillitsforslag. Nå øker også Tory-kravet om at Truss må trekke seg.

En presset statsminister vil i det lengste skylde på andre, på eksterne årsaker utenfor politisk kontroll, på krefter «som ønsker å ødelegge partiet», eller rivaler som selv er ute etter jobben.

Men dette er ene og alene statsministerens eget verk. Det er hennes politikk, hennes folk og hennes strategi med å sparke erfarne fagbyråkrater, som har skapt uføret hun og partiet er fanget i.

I parlamentsgruppen – som aldri har ønsket seg Liz Truss – tar stadig flere til orde for at hun må vekk, snarere enn svint. Noen har allerede varslet at brev er på vei til den såkalte 1922-komiteen – «grådressene» for å bruke Margaret Thatchers beskrivelse – som kan forlenge eller avslutte et politisk liv.

Profilerte stemmer som heiet henne frem til seier i sommerens lederduell, sier det ikke er noe poeng å ha en konservativ statsminister i et konservativt parti som ikke fører konservativ politikk.

Og som ikke det var nok, sitter den ene partikoryfé etter den andre i britiske studioer og serverer glefsende sarkasmer om sin egen statsminister, vel vitende om at lydklippet vil bli brukt i enhver nyhetssending om Truss-regjeringens u-svinger, kuvendinger og mageplask.

ROLLEBYTTE: I 1990 overtok finansminister John Major (t.h.) som statsminister da Margaret Thatcher (t.v.) ble tvunget til å trekke seg.

Den konservative storavisen The Times sammenligner dagens Toryer med en dødskult. Viljen til selvskading er fascinerende.

Et nyvalg nå vil ikke bare paralysere partiet, men også «holde de konservative utenfor regjering i en generasjon fremover», ifølge en tidligere statsråd.

Situasjonen kan minne om Thatcher-regimets sammenbrudd i 1990. Da trådte «Jern-ladyens» moderate finansminister John Major inn på scenen.

Partiet samlet seg raskt om hans kandidatur; pragmatikeren forente fløyene i partiet og gjorde «the nasty party» stuerent igjen til det ordinære valget to år senere.

Da vant De konservative med 14 millioner stemmer – et stemmeskred som fortsatt er det største for noe parti i britisk politisk historie.

Hvis partiet enes om ett navn – og det ikke stilles motkandidater – kan vedkommende velges på «walk-over», uten en kranglete prosess, som i sommer.

På det vis kan Jeremy Hunt likevel bli britisk statsminister, på tredje forsøk.

