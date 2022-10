Leder

En rettsskandale

Riksadvokat Jørn Maurud ber om at Viggo Kristiansen frifinnes, og beklager dypt for det som må karakteriseres som et av Norges-historiens verste rettsskandaler.

Drapene på to småjenter i Baneheia sommeren for 22 år siden er en av Norges vondeste drapssaker. Nå viser det seg at Baneheia-saken også er en av våre største rettsskandaler.

Riksadvokaten har frafalt tiltalen mot Viggo Kristiansen. Saken skal opp for Borgarting lagmannsrett før frifinnelsen er et faktum. Men det er en ren formalitet. Dommen mot Kristiansen blir opphevet, 20 år etter at han ble dømt.

Det har vært en lang vei frem hit. Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld. Gjenopptagelseskommisjonen har gjentatte ganger avvist hans begjæringer om å ta saken opp igjen.

Forfatteren Bjørn Olav Jahr har drevet saken frem, sammen med Kristiansen og hans støttespillere. Svært lenge i motbakke, før gjennombruddet kom for knapt to år siden. I februar i fjor stemte Gjenopptagelseskommisjonen, med tre mot to stemmer, for å ta Kristiansens begjæring til følge.

Oslo politidistrikt fikk i oppdrag å igangsette ny etterforskning av saken. Oslo-politiet avdekket feil og mangler i den opprinnelige etterforskningen, og i domstolenes vurderinger den gangen.

Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm sier på vegne av de drepte jentenes foreldre at de må få svar på hva som skjedde.

Gjennom de siste knappe to årene har det også kommet frem nye opplysninger som det lokale politiet i Kristiansand ikke har delt med dem som burde hatt tilgang til dem.

DNA-teknologien har vært sentral i det som ledet frem til fredagens avgjørelse. Nye undersøkelser av DNA-bevisene slo langt på vei beina vekk under Jan Helge Andersens forklaring, som var et bærende hovedbevis mot Kristiansen.

Fra det tidspunktet dette ble kjent burde flere, også vi i mediene, ha gitt mulighetene for et justismord større oppmerksomhet.

Mye har skjedd i årene etter drapene i Baneheia, både med avhørsteknikker og teknologi. Men det forklarer ikke alt når vi skal forsøke å forstå hvordan en av Norges verste drapssaker kunne ende med en rettsskandale.

Riksadvokat Jørn Maurud sa på pressekonferansen fredag at han vil be Justisdepartementet om å få en skikkelig gjennomgang av hele denne saken, fra begynnelse til slutt. Viggo Kristiansen fortjener det. Og det norske rettssamfunnet trenger det.

De to drepte jentenes pårørende har måttet leve med at det til stadighet har blitt rippet opp i detaljer i saken. Nå må de få svarene de etterspør. De må få visshet om hva som skjedde.

Viggo Kristiansen er nå en fri mann, uten en drapsdom hengende over seg. Men han har tapt mange av sine beste år, bak murene.

I denne saken er det bare tapere. Det beste vi kan håpe på, er at vi lærer av det som har skjedd. Slik at noe lignende ikke skjer igjen.