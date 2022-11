SKOGFORVALTNING: – Ville du tenke at det er bra og naturlig at din egen hage bare skulle gro igjen? Neppe. Sånn er det også med vår fellesarv – skogene våre. Vi må pleie, rydde og tynne for å høste, skriver kronikkforfatteren.

Fyr med ved – med god samvittighet

Når vi går mot kaldere tider og skyhøye strømpriser, er det mange av oss som kommer til å fyre mer i peisen enn tidligere. Du tenker kanskje at det ikke er miljøvennlig å fyre med ved? Det kan du slutte med.

TROND FJØRTOFT, gründer av KortreistVed.no

Det er blitt en utbredt myte at det er «fy-fy» å fyre med ved. Noen går til og med så langt som å kjenne på dårlig samvittighet når de legger en kubbe i peisen. Om du er en av dem, så kan du slippe den tanken. Du kan trygt hente varmen fra skogene våre og fyre med ved. Her får du begrunnelsen.

Ved er en sirkulær og fornybar energikilde som vi er heldige å ha mye av i Norge. Når et tre vokser binder det CO₂. Når treet blir gammelt og faller i skogen, blir det sammen med sol og vann til ny næring for nye tre. Gassene slippes ut i atmosfæren igjen. Da kan treet like gjerne, i passende former som ved, bioflis eller pellets ta turen innom en peis i våre stuer og avgi varme på veien.

Vi har minst 11–13 milliarder trær i Norge. Det er vilt mye trær! Og det er nettopp poenget: skogene vokser vilt og mye hvert år. Bare de siste hundre årene har skogene femdoblet seg. Tilveksten er hvert år stor. Tenk det, vi klarer bare å høste 45 prosent av denne årlige tilveksten.

Alle kan med selvsyn se at vi gror igjen i dette landet. Kulturlandskap, utmarksbeiter – helt inn til våre egne hager og hus – skogen spiser seg hvert år inn på store områder. Det er få som rydder – tynner ut mindre trær mellom de store for at de store skal vokse seg enda større (og binde enda mer CO2).

På den andre siden er det mange som kjemper for at vi skal la det gro igjen enda mer, vil til og med frede enda mer enn de ti prosentene som allerede er vedtatt fredet.

I en verden som skriker etter (miljøvennlig) energi så er dette komplett umulig for meg å forstå.

Ville du tenke at det er bra og 'naturlig' at din egen hage bare skulle gro igjen? Neppe. Sånn er det også med vår fellesarv – skogene våre. Vi må pleie, rydde og tynne for å høste. Vi bygger naturlige hus i tre, vi lager resirkulerbar emballasje og papir, og vi henter ut gode naturlige stoffer som vi blander i lim, maling eller vanillin til iskrem.

Og vi høster trevirke til bioenergi. Likevel vokser skogene. Vi bør faktisk høste mer. Og derfor kan vi med god samvittighet hamstre ved og fyre godt i rentbrennende, lukkede peiser.

Kanskje er det her denne fundamentalt gale misoppfatningen kommer fra? At siden det kommer røyk ut av pipa, så er det ille for miljøet? På noen få kalde og tørre dager i noen byer så kan partikler være et problem for astmatikere. Spør du en astmatiker så vil hun/han gjerne unngå dette.

Men er det rimelig at alle vi andre avstår fra å fyre med ved disse få virkelig kalde dagene i året? Tall fra bransjen viser at mange de siste årene har byttet ut åpne peiser og kjøpt nye rentbrennende ovner siste årene. Dette hjelper stort på å redusere partikkelutslippet.

Tall fra bransjeorganisasjonen Norsk Varme viser at partikkel-utslipp fra vedfyring har blitt redusert vesentlig siste 10–15 årene.

Visste du forresten at gassene fra varmeutviklingen i en ny rentbrennende ovn endatil gir god sekundær-forbrenning i peisen din? Enkelt sagt: sekundær-forbrenning gjør at vedkubbens varmende gasser brenner «en-gang-til» i samme kammer.

Oppsummert: når du fyrer opp riktig med å lage bål av opptenningspinner, bark og tennbrikker i en av de nyere ovnene, så slipper du også ut minimalt med partikler. Dermed kan du redusere din bekymring over røyken i pipa.

For med nye rentbrennende ovner blir du bare rett og slett enda mer sirkulær. Og det som da kommer ut av pipa er jo gasser som går tilbake til atmosfæren og som igjen gir CO₂-næring til den voksende skogen. Med andre ord: i tillegg til å ikke fyre opp med våt ved og all slags papir du vil bli kvitt – så spiller det en rolle hvilken peis du har.

Første råd: Lukkede ovner.

Andre råd: Fyr opp på riktig måte før du legger på de store klubbene.

Tredje råd: Bruk gjerne den rene asken som næring til en sunn jord for blomster og hage.

Fjerde råd: Len deg tilbake, la den bærekraftige skogen varme.

Mange lever i den villfarelse at det bare er bjørk som varmer. Det stemmer ikke. 1 kg trevirke, uavhengig av treslag og med samme tørrhetsgrad, gir akkurat like mye varme.

Visste du at ekspertene sverger til blandingsved, en fin blanding av myke og harde treslag, mindre pinner og større kubber? Rogn, ask, eik, gamle frukttrær, bøk, bjørk, or og gran – blandingen gjør vedfyringen enda mer effektiv.

Neste gang du får tilbud om å kjøpe blandingsved, så bør du slå til. Da er du med på å være enda mer miljøvennlig, fordi du er med på å utnytte alle lokale treslag.

Selv om vi er rikelig forsynte med skog her til lands, importerer Norge hvert år ca. 7 millioner 40 liter-sekker med ved. Denne veden kommer i år hovedsakelig fra landene i Baltikum, tidligere også store mengder fra Russland.

Med Russlands invasjon av Ukraina og sanksjoner, så er det slutt på at langreist ved fra Sibir og Russland – produsert under usikre arbeidsforhold – skal fraktes over store avstander, sånn at du skal kjøpe ved sekker i butikken.

Du kan med fordel nyte godt av den store produksjonen av lokal ved rundt omkring i landet, levert trygt og tørr, i ordnede forhold. Dette kan også kalles «småkraft», et verdifullt tilskudd til den energimiksen vi har i Norge.

Ved er ikke bare kos i Norge; vi bruker ca. 80 millioner 40 liter-sekker i året på å varme oss. Da er det mest bærekraftig at veie fra skogen til din stue er så kort som mulig.

Kanskje du til og med har lyst til å starte på din egen tomt? Da feller du endelig det treet som har hindret deg i å se lyset. Kanskje går du sammen med naboene og rydder nærområdet? Mange kommuner har ordninger som lar deg felle/få gratis trær.

Eller kanskje du bare vil bestille og få levert tørr og god lokal ved fra en av de mange lokale småkraft-produsentene? Du kan med god samvittighet la den gi varme i din egen stue.