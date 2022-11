Kommentar

Det er trangt i det lille land

FRAGMENTERT: Hele 14 partier deltok i den avsluttende partilederdebatten før det danske valget på tirsdag.

Kan det danske partikaoset også smitte nordover til gamlekolonien?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Partispetakkelet i Danmark kan minne litt om en av rockens mest vidtrekkende kreasjoner – det legendariske orkesteret King Crimsons «doble trio», med to gitarister, to bassister og to trommeslagere.

For i dansk politikk fylles nemlig så å si ethvert politisk rom av (minst) to partier. På ytre høyre – rommet som i all hovedsak fylles av Frp i Norge – er det tre av dem: Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne.

Lengst ute på venstrefløyen er situasjonen noe mindre ekspansiv, særlig siden Enhedslisten – forbildet til ledelsen i norske Rødt – er en koalisjon i seg selv. Men Socialistisk Folkeparti jakter de samme velgerne, de fleste av dem i storbyene. Det er også to rene miljøpartier i Danmark – Alternativet og Frie Grønne. Førstnevnte, ofte referert til som hippiene, gjorde det slettes ikke så verst i valget, noe overraskende.

Inn mot midten av den politiske venstre-høyre-skalaen dominerer Socialdemokratiet på venstre side. Per i dag er Mette Frederiksens parti – Arbeiderpartiets nære venner – nokså enerådende inne på sitt (store) rom, og slipper å konkurrere mot sine egne, slik omstendighetene var på borgerlig side i årets valg, mer enn noen gang før.

De to tradisjonelt store høyrepartiene, storbøndenes Venstre og byborgernes De Konservative, står midt i en skog av temmelig likesinnede partier. Det sistankomne tilskuddet i buskaset er Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, et parti som foreløpig ikke har helt sitt like på våre breddegrader.

Skal man sammenligne dem med noe, er kanskje den franske presidenten Emmanuel Macrons parti som nå heter «Renaissance», og som i 2017 klarte å kile seg inn mellom rød og blå blokk gjennom et slags opprør fra sentrum.

Les også Mettes lykkelige dag Nærmest som på overtid, etter en helt ellevilt spennende valgnatt, kunne statsminister Mette Frederiksen til slutt…

Løkkes parti gjorde et meget sterkt, nesten oppsiktsvekkende valg, med drøye ni prosent av stemmene, og det med et budskap som ikke var særlig mer konkret enn «ja til sunn fornuft». Men også det markedsliberale Liberal Alliance gjorde det godt, ledet av den dyktige ynglingen Alex Vanopslagh. Særlig gjennomslag fikk de i de yngre strata av velgermassen.

Like godt gikk det mildt sagt ikke for det sosialliberale partiet Radikale Venstre, som i lengre tid har vært i en noe ruskete allianse med sosialdemokratene. Partiet gikk fem prosentpoeng tilbake, og nå er spenningen knyttet til om radikalerne frigjør seg fra rød blokk og sklir mer i retning av de liberalkonservative. Partileder Sofie Carsten Jensen røk ut av Folketinget, og trakk seg allerede dagen etter fadesen.

For øvrig: Danmarks kristendemokratiske parti er nærmest utradert. Dette rommet krymper stadig, virker det som, og det kan jo være en advarsel til deres norske venner, som også er på vikende front på gallupene.

Med andre ord, så råder en form for kaos i dansk politikk, og hva Mette Frederiksens valgtaktiske «regering hen over midten»-grep vil føre til er ennå uvisst, nå som hun er godt i gang med regjeringssonderingene. Hun har flertallet hun trenger, selv om den såkalte røde blokk i Danmark er like kontrastfull som det meste annet i det lille land. Hvorfor hun tilsynelatende insisterer på å bygge allianser videre henover midten, kan man jo bare lure på. «Det blir veldig, veldig rotete, det her», som Frederiksen selv erklærte dagen etter valgseieren (på målfoto).

Uansett, det utflytende feltet på 14 partier som sto til valg i Danmark er en konsekvens av landets liberale sperregrense på kun to prosent. Med en såpass lav dørterskel til makt, innflytelse og høye smørrebrød på Christiansborg, er det fristende for noen hver å prøve seg.

SUKSESS: Inger Støjberg ble i desember dømt til 60 dagers ubetinget fengsel i en riksrettsprosess. Nå er hun tilbake som leder i partiet Danmarksdemokraterne, med en oppslutning på 8,1 prosent.

Noe ikke minst det man litt slemt kan kalle «vendettalistene» er et godt eksempel på. For både Løkkes og Støjbergs respektive flokker er lite annet enn redskaper for de to tidligere og etter hvert detroniserte Venstre-toppenes personlige ambisjoner; et fenomen TV-slaver kjenner godt fra serien «Borgen».

Og hvis døren og porten inn til Stortinget ble like høy og like vid som der nede i daneriket, ville kanskje en viss trønder føle på fristelsen til å forsøke seg med et lignende prosjekt før neste stortingsvalg? Navnet Sosialdemokratene er jo ledig, jeg sier ikke mer.

Også en annen eks-spisskandidat innenfor samme bevegelse har vel også i det stille (og ikke fullt så stille) følt på en viss trang til å hevne sine nederlag, men hans potensial som stemmesanker utenfor det etablerte partifloraen er noe mer begrenset, kanskje. Nei, jeg nevner ikke navn.

I de siste årene har mikrofenomener som tidligere AKP/RV, nå Rødt, manøvrert seg oppover i partihierarkiet, og virker nå å være etablert over sperregrensen med mindre de går på en internsmell med ditto avskalling, slik regelen lenge pleide å være på ytre venstre fløy.

Også MDG er for lengst etablert blant de etablerte, og nå er det noe kryptiske Industri- og næringspartiet på vei mot noe som kan smake liten fugl. Ulike fenomener på yttersiden av Frp har forsøkt seg med ujevne mellomrom, men med mager suksess, iallfall på nasjonalt plan. Og nå vil ryktene ha det til at Partiet De Kristne er i ferd med å re-brande seg til «Blått», som for ikke å forvirre godtfolk hvor de plasserer seg i løypen.

Les også Frederiksen vil ha samlingsregjering, til tross for rødt flertall Mette Frederiksens røde blokk får med grønlandsk og færøysk støtte flertall med 90 mandater.

Er det bra med mange partier? Eller burde malen være et enklere partisystem med klarere alternativer? En sperregrense på ti prosent? Eller burde vi følge eksemplet til våre danske venner og senke den ned til to?

Det første (og det andre) først: Ja, det er bra. Både for demokratiet og for stabiliteten. Paradoksalt nok er flerpartisystemer mer stabile enn topartisystemene, der det er lettere for ytterliggående krefter å ta kontroll over ett av dem, som vi ser i USA med Trump, eller med britiske Labour, da den venstreradikale Jeremy Corbyn og hans smale klikk rett som det var fikk makten over partiet.

Så svaret på det tredje spørsmålet er: Nei, sperregrensen bør absolutt ikke heves. I en tid med minskende tillit – i andre land langt mer enn i Norge – er bred representasjon viktig. Men den bør heller ikke senkes til dansk nivå. Don’t fiks it if it’s not broken – i Norge er det ingen seriøs debatt om vi trenger dyptgripende endringer av valgsystemet.

Valgforsker Johannes Bergh sa på Dagsnytt 18 etter det danske valget at han ikke tror på en mer personorientert vending i norsk (parti) politikk. Men er det noe de siste årene har vist til fulle, ikke minst etter at sosiale medier har gjort et dypt mental-politisk innhugg blant folk & samfunn, så er det at endringer skjer raskt og uventet. De tradisjonelle partiene mister medlemmer og velgerne er mer troløse og ute på vandring enn tidligere.

FOLKSOMT: King Crimson på scenen, med tre trommeslagere i front. Bandsjef Robert Fripp helt til høyre i bildet.

Så helt utenkelig er det vel ikke at vi kan få Løkke- eller Støjberg-fenomener også i Norge. Det dannes iallfall stadig nye partier, og selv om det ikke blir flere (politiske) rom i det norske hus, forsøker flere seg på kreativ romdeling. Det er en demokratisk rett å starte et nytt parti, selvsagt, og det at det blir mange av dem er knapt noe å miste nattesøvnen av.

Selv om det kan blir mye spetakkel og enda mer forvirrende å velge mellom de ulike produktene på «markedet». King Crimson gikk nokså raskt bort fra sin «doble trio» og tilbake til en mer håndterlig firemannsgruppering, slik som vanen har vært i rocken.

Men da de gjenoppsto for noen år siden gikk det helt over styr – eller som banddiktatoren Robert Fripp beskrev den foreløpig siste inkarnasjonen av orkesteret: «Seven players, four English and three American, with three drummers.»

Tre trommeslagere, altså.

Ja, men dansk politikk har da stadig noe å strekke seg etter.