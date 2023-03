Leder

Vil sprenge vestlig samhold

VARSLER BRUDD: Donald Trump og Ron DeSantis varsler et brudd med USAs Ukraina-politikk. Her på et valgmøte i 2018.

Sannsynlighet er stor for at enten Donald Trump eller Ron DeSantis blir det republikanske partiets presidentkandidat i 2024. Begge varsler en dramatisk kursendring i USAs politikk i forhold til Vladimir Putins krig i Ukraina.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Til Fox News sier Florida-guvernør DeSantis at USA har mange vitale nasjonale interesser, men «å bli ytterligere innblandet i en territoriell tvist mellom Ukraina og Russland ikke er en av disse».

Trump hevder at i krigen i Ukraina er «begge sider trøtte og klare til å inngå en avtale». I det siste har Trump sagt at han kan stanse krigen i løpet av et døgn. Da Trump ble spurt om USA bør støtte regimeskifte i Russland svarer han nei. Trump støtter i stedet et “regimeskifte” i USA, fordi det er «mye viktigere».

VALGKAMP: Donald Trump på valgkampmøte i Davenport, Iowa, 13. mars.

Vestlige allierte, på begge sider av Atlanterhavet, har i over ett år stått sammen om å støtte Ukraina med våpenleveranser, i tillegg til politisk og økonomisk støtte. USAs president Joe Biden har gjentatte ganger forsikret om at USA vil stå sammen med Ukraina, så lenge det er nødvendig. Det samme har Nato-landene sagt. EU står for det samme. I Norge er det bred politisk støtte for å gi bistand til Ukraina.

Det er verdt å merke seg at Trump og DeSantis ikke bare bryter med allierte og Bidens demokrater, men også med mange republikanske partifeller. Men Trump leder på meningsmålingene foran presidentvalget. DeSantis har også stor oppslutning, selv om han ennå ikke har kunngjort at han stiller til valg.

UTFORDRER: Guvernør Ron DeSantis på et politisk møte i Iowa 10. mars. Det er ventet at han utfordrer Trump i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

Krigen blir ikke avsluttet etter en dag med forhandlinger, slik Trump sier. Da må i så fall Ukraina kapitulere for Putins krav. Det som utspiller seg i Europa er ikke en “territoriell tvist” mellom to land, slik DeSantis later til å tro. Det er den største landkrigen i Europa siden andre verdenskrig.

Putin har startet en imperialistiske og folkerettsstridig krig mot en naboland. Verden er vitne til grove krigsforbrytelser, en særdeles blodig skyttergravskrig og terrorbombing av sivile. Dette er ingen tvist. Det er den største trusselen mot sikkerheten i Europa siden den kalde krigens dager.

LOVER STØTTE: President Joe Biden tok i desember imot president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus. Biden lovet ham fortsatt amerikansk støtte.

Vi håper den grusomme krigen i Ukraina tar slutt lenge før det amerikanske presidentvalget i november 2024. Ukraina må selv avgjøre tidspunkt og betingelser for fredsforhandlinger. En løsning må ivareta Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Hvis Putin lykkes i å flytte grenser i Europa ved hjelp militær aggresjon setter det et forferdelig dårlig eksempel.

Løftene til Ukraina om støtte “så lenge som nødvendig” kan gå ut på dato neste vinter, hvis DeSantis eller Trump vinner presidentvalget. USA er Ukrainas aller viktigste støttespiller. Hvis USA faller fra vil den vestlige solidaritet med Ukraina kollapse. Det er svært alvorlig for samholdet i Nato og den transatlantiske samarbeidet.