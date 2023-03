MINDRE TABU: Vennegjengen Magdalena Cohen Stjernberg, Erlend Arnesen, Karoline Opsal og Fredrik Nygaard vil at mensen skal bli mindre tabubelagt, særlig blant menn.

Hvorfor vet vi gutta så lite om mensen?

Det er ikke rart det er store forskjeller på kvinner og menn innen helse når menn ikke kan prate om noe så menneskelig som mensen.

ERLEND ARNESEN (25), student

En sen kveld i et slitent kollektiv i Volda satt tre journalistikkstudenter og pratet sammen. Vi hadde nettopp lest om den omdiskuterte skjønnhetssalongen i Oslo som gikk på en smell da de benyttet seg av begrepet «kvinnehelse» da de skulle fronte de estetiske behandlingene sine.

Dette fikk mange til å snakke om og diskutere kvinnehelse. Det gjorde vi også, og etter hvert som praten gikk, merket både Fredrik og jeg at vi hadde lite å stille opp med. Når Karoline kom inn på mensen og prevensjon sperret vi opp øynene.

Det var da så inn i hampen mye vi ikke kunne! Ikke lenge etterpå ble ideen om å lage en podkast om kvinnehelse fra guttas perspektiv født. «Menn om mensen», foreslo Karoline - og da var det gjort.

I begynnelsen føltes det både kleint og rart å skulle prate åpent om mensen. Det er jo på mange måter et tema vi har undertrykt i alle år.

Spesielt blant oss gutta. En helt ny verden åpnet seg for oss! Plutselig kunne vi prate med jenter om mensen og faktisk bidra i samtalen.

Nå visste vi hva mensen egentlig var, hvorfor halve jordas befolkning menstruerer, og hva menstruasjon kan gjøre med kroppen og humøret.

Fra å snakke om mensen gikk vi videre til å prate om prevensjon. At jenter må utsette kroppene sine for alle de potensielle bivirkningene det fører med seg er utrolig å tenke på.

Etter flere gode samtaler med leger har jeg blitt overbevist om at det ikke er farlig å ta p-piller eller gå på en annen type prevensjon. Og hvis du ikke finner rett type prevensjon, så må du ikke gi deg før legen din finner den rette for deg.

Samtidig er hodepine, ømme bryster, tørrhet i skjeden, økt utflod, kvalme, humørsvingninger, kviser og mindre sexlyst blant de vanligste bivirkningene.

Derfor tenker jeg det er på sin plass å anerkjenne at jenter fortjener kudos i stor grad for å ta dette ansvaret og utsette kroppene sine for disse bivirkningene.

Det hadde nok ikke vi gutta gjort.

Hvis menn skulle gått på prevensjon måtte det vært fritt for bivirkninger, noe det helt sikkert hadde vært.

Jeg har også skjønt at menn har vært utgangspunktet for det meste av forskning opp gjennom.

Etter en samtale med hjelpeorganisasjonen Plan International lærte jeg at det blant annet er 47 prosent større sjanse for at kvinner blir alvorlig skadet i bilulykker enn menn. Dette fordi bilbeltet er testet på og designet for menn.

En annen trist «funfact» er at inneklima på de fleste kontorer også er perfekt innstilt for mannens kroppstemperatur.

På mange måter har jeg vanskeligheter med å tro på disse tingene. Det høres så absurd ut at det skal være forskjeller på denne måten. Men det er sjokkerende sant.

Torsdag 2. mars la Kvinnehelseutvalget frem sin utredning for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Hovedbudskapet deres er at Norge har oversett den store forskjellen mellom kvinner om menn.

– Vi kan ikke ha det slik i 2023 at halve befolkningens helse ikke tas på alvor. Forskning viser at enkelte sykdommer som rammer kvinner i særlig grad har lav prestisje blant helsepersonell, fortalte utvalgsleder Christine Meyer.

Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå at kvinners helse har blitt nedprioritert i årenes løp.

Det er ikke rart det er store forskjeller på kvinner og menn innen helse når menn ikke kan prate om noe så menneskelig som mensen.

Det tenker i alle fall jeg.

Det skal sies at jeg ikke er noen ekspert på området, men det må da være en god ting å kunne begynne prate om kvinnehelse sammen.

Og denne gangen må vi gutta melde oss på i samtalen. Kanskje det vil hjelpe i det store bildet etterhvert.