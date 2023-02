DET VIRKELIGE LIVET: – Vi i grunnskolen skal forberede elevene på livet – på videregående skole, studier og arbeid. Derfor bruker vi skjerm. Vi kan ikke lære elevene Excel, Word og Power Point fra en bok. Det gjør vi på iPad og PC, skriver Fred Asdal.

Selvfølgelig bruker elevene skjerm – hver eneste dag

Noe annet ville vært en pedagogisk skam.

FRED ARTHUR ASDAL, avdelingsleder Stinta skole

Debatten om teknologi og skjermbruk i skolen går en kule varm. Men altfor ofte handler det om hvor mye elevene er på «nett». I stedet burde det handle om hva de gjør, og hva de lærer av det.

Skolen handler om dannelse og utdannelse. Om læring og opplæring. Og om livsmestring. Vi i grunnskolen skal forberede elevene på livet – på videregående skole, studier og arbeid.

Derfor bruker vi skjerm. Vi kan ikke lære elevene Excel, Word og Power Point fra en bok. Det gjør vi på iPad og PC.

Vi kan ikke lære elevene programmering, og koding fra krittavler. Det gjør vi ved å jobbe med roboter og fly droner.

Vi følger ikke med på nyhetene ved å bla i papir. Vi leser nettaviser og ser på NRK Supernytt.

I skolen skal ungene lære mer enn å være konsumenter. Jo da, selvfølgelig skal de kunne håndtere apper, innlogging og ta vare på passord. Og de må kunne finne fram i den digitale jungelen.

Dette er basisferdigheter i det digitale samfunnet i 2023. Og i skolen lærer de dette, uavhengig av sosioøkonomiske forhold hjemme. Men våre elever skal mer. Mer enn bare å bruke og forbruke. Det holder ikke med å scrolle, surfe og chille på nett.

Elevene skal forstå. Og de skal utfordre. De skal forstå hvordan det digitale samfunnet virker, slik at de kan stille kritiske spørsmål. Og forbedre det.

For det er absolutt sikkert at det digitale samfunnet vårt er annerledes om 15 år enn det er i dag.

Spol tiden tilbake til 2007. Da kom den første iPhonen. Siden den gang er verden snudd på hodet. Hverdagen består av strømming av filmer og musikk, gaming, sosiale medier, netthandel, Chatboter, søkemotorer, nettbank, digitale prøver, Tinder, TikTok, kryptovaluta og kryptokunst.

Verden er i konstant endring. Naturligvis må skolen følge med. Det er en tid for alt, og nå er tiden ute for skammekrok, spanskrør, overhead, LØKO og blokkfløyter.

I stedet arbeider vi med nettvett, Dark Web, kunstig intelligens, deep fake og koding. Elevene lager religiøse bygg i Mine Craft Education. De lager konkretiserings-materiell på 3D-printere, og de tegner med digitale penner i Kunst og håndverk.

Og dette gjør vi helt ned på barnetrinnet.

Ungene våre skal jo bli voksne, og de skal ut i arbeidslivet. Noen av dem skal bli politi, lærere, leger og sykepleier. Andre skal jobbe innenfor det grønne skiftet, media og avansert teknologi. Da krever det mer enn å bruke passer og pugge salmevers.

Ofte snakkes det om endringskompetanse. På Stinta snakker vi om undringskompetanse. Om å ta vare på nysgjerrigheten.

Elevene må våge å stille spørsmål. De må utfordre det etablerte, samtidig som de må være disiplinerte, flittige og stå i oppgaver over tid. De må i det hele tatt lære seg å lære. Men de må også lære seg å komme overens. Derfor jobber de både individuelt og i prosjekt. De lytter og de fremfører. Akkurat som vi voksne må gjøre. For de leker ikke. De trener på det som venter dem i fremtiden.

Men selvfølgelig gjør vi mer enn å taste. Det monotone er jo drepen for all motivasjon. Også for god læring.

Derfor «sprenger» vi klasserommet. Vi kommer oss ut. Vi besøker museum, går på kunstutstillinger og konserter, besøker Vitensenteret, gjennomfører ekskursjoner og feltarbeid i Åsbieskogen, dykker i Pollen, svømmer i bassenget, turner, går på ski, spiller kanonball og sanker østers.

Vi jobber kreativt. Vi løser regneoppgaver i hodet, skriver dikt, kler oss ut og står på scenen, samler inn penger til veldedige formål, leser høyt fra bok, lager bilder av plastsøppel, maler, pusler, lager mat og synger.

Og vi krangler, erter, plager, slåss og blir venner igjen. Vi griner, og vi ler. Ramler, slår kneet og vi reiser oss igjen.

Skolehverdagen på Stinta består av mer enn et halvt tusen mennesker og et snes nasjonaliteter og språk. Naturligvis er hverdagen vår mangfoldig og variert. Det skulle for øvrig bare mangle. Det er sånn livet er.

Og resultatene våre fra den siste Elevundersøkelsen? Vel, de er de beste noensinne.