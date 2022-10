ULIK PRAKSIS: – Vi har ennå i dag et system som forskjellsbehandler barn i strafferettssystemet, der mistenkte barn får en ulik behandling og ivaretagelse enn barn som er fornærmet eller vitner, skriver kronikkforfatteren.

Hvorfor forskjellsbehandles barn i strafferettssystemet?

Fortjener ikke mistenkte barn også den samme ivaretagelsen når de blir avhørt?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CECILIA DINARDI, barneadvokat

Prinsippet om barnets beste og retten til å bli hørt er to av Barnekonvensjonens kjernerettigheter og gjelder for alle barn, både de som blir krenket og de som krenker.

Barnekonvensjonens prinsipp om ikke-diskriminering knesetter viktigheten av å gjøre disse rettighetene tilgjengelig for alle barn, og uten forskjellsbehandling.

Vi må derfor spørre oss hvorfor vi ennå i dag har et system som forskjellsbehandler barn i strafferettssystemet, der mistenkte barn får en ulik behandling og ivaretagelse enn barn som er fornærmet eller vitner.

Mens det gjennom årene har blitt forsket på hvordan vi kan ivareta og tilrettelegge for fornærmede barn i straffesaker når de skal avhøres, har det ikke blitt forsket på mistenkte barn i straffesaker og hvordan en kan tilrettelegge for dem under avhør i straffesaker.

Mens det har blitt utviklet flere studier om metodikk og utbygging av barnehus med fagpersoner og avhørsspesialister som kan ta hånd om fornærmede barn og mindreårige vitner under avhør, har de mistenkte barna blitt henvist til ordinære politiavhør på politihuset, av en politibetjent uten kompetanse på å avhøre barn, og uten særlige tilretteleggelser for det mistenkte barnet.

Mens det har blitt tatt særlig hensyn til de fornærmede barna i straffesaker, har det dermed blitt gitt en dårligere ivaretagelse av de mistenkte barna.

Dette er en forsømmelse mot disse barna og deres rettigheter, og en uverdig behandling som setter spor i livet til mange berørte barn som senere vil bli unge voksne og tenke tilbake på hvordan de opplevde å bli møtt av politisystemet.

I Norge stilles det nemlig ikke krav til etterforskere som skal ta politiavhør av et mistenkt barn under 18, utover den obligatoriske avhørsopplæringen på politihøgskolen som er rettet inn mot voksne og som har lite fokus på barns særlige behov og sårbarhet.

Vårt rettssystem er i all hovedsak rettet mot voksne og lite tilpasset for barn. Nasjonale studier fra 2020 kunne vise at forsvarer er til stede i svært få avhør av mistenkte barn, spesielt i initialfasen. Heller ikke verge er til stede i en stor del av avhørene.

Les også Asbjørn Rachlew: Rettsstaten har feilet igjen Mange som er opptatt av rettssikkerhet går en tøff høst i møte. Mye tyder på at vi må erkjenne at rettsstaten vår har…

Resultatet er at barn som er mistenkt for straffbare forhold, får ikke den samme tilrettelagte behandlingen som andre barn i straffesaker får og er ofte overlatt til seg selv i avhørssituasjonen idet de i mange tilfeller heller ikke har en forsvarer med seg.

Absurditeten med dagens system når sine høyder i de sakene der ungdommer har flere parallelle saker (hvilket ikke er uvanlig). Ungdommer kan være involvert i en straffesak der de er fornærmet, være mistenkt i en annen straffesak, og til og med ha en pågående barnevernssak.

Måten ungdommer får ivaretatt sin høringsrett på i de ulike sakene, viser seg å være ganske forskjellig:

I saken der ungdommen er fornærmet blir det rigget til et apparat rundt ungdommen, psykologen fra Statens barnehus tar kontakt i forveien, det blir gjort en plan for hvordan alle involverte skal ivareta ungdommen forut for, under og etter avhøret, avhøret blir nøye planlagt og gjennomført av en avhører som er spesialisert på å avhøre barn og det blir ikke minst alltid innkalt en bistandsadvokat for ungdommen som også er til stede under hele avhøret

I saken der ungdommen er mistenkt i blir ungdommen innkalt til avhør på politihuset og forelderen blir varslet og bedt om å komme. Det blir ikke gjort noe mer enn dette og avhøret blir i tillegg gjennomført av en politibetjent uten kompetanse på å avhøre barn.

Ungdommene som kommer i slike situasjoner, stiller meg ofte samme type spørsmål: Fortjener jeg ikke en bedre behandling nå fordi jeg er mistenkt og ikke fornærmet?

Som advokat for barn føler jeg et ansvar med å si ifra, og fortsette å si ifra, til endringer er på plass. Gjennom flere år som barneadvokat har jeg møtt på denne uforståelige forskjellsbehandlingen.

Gjennom flere saker har jeg tatt opp denne urimelige måten å møte barn på der de kan være på sitt mest sårbare, og noe som i flere tilfeller har gått på bekostning av deres rettssikkerhet.

Som medlem i Advokatforeningens menneskerettsutvalg holdt jeg i 2019 et foredrag under det årlige menneskerettsseminaret og beskrev denne forsømmelsen dagen system medfører for barn, men til tross for pågående prosesser som har blitt satt i gang, har det ennå ikke kommet på plass endringer.

I 2019 ga riksadvokaten mandat til politiet om å utvikle nye retningslinjer, og det jobbes med å få på plass en videreutdanning om avhør av mistenkte barn.

Det har nylig blitt anbefalt endringer i veiledere, men det er uklart om det vil bli lagt til rette for konkrete lovendringer og ikke minst, om mistenkte barn vil få nedfestet i loven, at de som en hovedregel skal avhøres på barnehuset.

Endringer må skje og nå har det allerede gått for mange år.

Hva gjør det med barn, deres egenverd og holdninger til politisystemet, når kvaliteten til ivaretagelsen ved måten de blir møtt med og måten de høres på – blir gradert avhengig av om barnet det gjelder har blitt utsatt for en krenkelse eller om barnet selv kan ha gjort noen en urett?