Valgkampinnspurt i Sverige: Nå angripes Åkesson igjen

I FOKUS: Jimmie Åkesson fremstår mer og mer som en jovial, svensk politiker med en nesten godslig, medelsvenssonsk fremtoning. Nå skjerpes tonen mot Åkessons omstridte parti i den svenske valgkampen.

Sverigedemokraterna ser ut til å bli nest størst i valget til helgen. Nå skjerpes frontene på ny mot partiet med røtter i nynazistmiljøene på 90-tallet. Men hvem vil egentlig tjene på mer temperatur i en ellers nokså temperert valgkamp?

Det har vært litt underlig å observere den svenske valgkampen i år. Tidligere har alle partiene kranglet om alt, bortsett fra dette: At Sverigedemokraterna (SD) var å regne som en partipolitisk paria i svensk politikk.

Nå er dette endret, nærmest totalt. SD er tatt inn i den borgerlige varmen, og mediene dekker og omtaler partiet på normalt vis. Partilederveteranen Jimmie Åkesson fremstår mer og mer som en jovial, svensk politiker, med passe glimt i øyet og en nesten godslig, medelsvenssonsk fremtoning.

Nå har SD over en lengre periode – ifølge målingene – etablert seg om Sveriges nest største parti, og passert Moderaterna (Sveriges Høyre) som den tyngste kraften på borgerlig side. I svensk sammenheng er det en politisk jordskjelv av historiske dimensjoner.

Men likevel uteblir den ventede alarmismen. Iallfall frem til nå, en drøy uke før valget på søndag. På kronikkplass i Dagens Nyheter rykker Sosialdemokratenes tidligere statsminister Stefan Löfven og tidligere Folkparti-leder Bengt Westerberg – et nokså umake par i Sverige – og tar en Biden vs. Trump, og erklærer at SD (intet mindre) er en, sitat, «alvorlig trussel mot demokratiet».

PÅ BANEN IGJEN: Tidligere statsminister Stefan Löfven (S).

Löfven utdyper på sin Facebook-side: «Vi ser hvordan demokratiet demonteres på stadig flere hold i Europa og i verden. I Sverige er SDs holdning til det liberale demokratiet problematisk. Det er ingen tilfeldighet at ledende talspersoner for partiet innenfor valget i USA i 2020 støttet Trump, eller at de i den svenske riksdagen har hyllet Ungarns statsminister Viktor Orban.»

Videre: «En økt innflytelse for SD kan derfor føre til at viktige demokratiske verdier raseres.»

Det er ikke småtterier. Åkessons parti stemples som «illiberalt», og de to veteranene formaner de øvrige partiene til å forsikre at SD ikke gis reell innflytelse over svensk politikk.

Lenge virket det som om de andre partiene bevisst ønsket å nedtone den sedvanlige SD-kritikken i denne valgkampen. Da Moderaterna og Kristdemokraterna (ledet av den friske populisten Ebba Busch) gikk inn for å ta inn SD i grunnlaget for en eventuell ny, borgerlig regjering, fikk med ett Åkesson selve kingmaker-posisjonen, og dermed også tung innflytelse på den borgerlig politikken.

Selv Liberalerna, Bengt Westerbergs gamle parti (de skiftet navn i 2015), tok del i innlemmelsen av SD i svensk borgerlighet, og drev i begynnelsen av valgkampen en felleskampanje med SD for mer kjernekraft i Sverige.

Dette fikk Liberalernas partileder Johan Pehrson så mye kritikk for at han i innspurten har ført en tydelig anti-SD-linje, og understreket at et regjeringssamarbeid er helt utelukket.

STATSMINISTER? Men Moderaterna-leder Ulf Kristersson har motvind i valgkampinnspurten.

Det sier for øvrig også Moderaterna-leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson, som ellers har valgt å angripe den sosialdemokratiske regjeringen fremfor å rette skytset mot Åkessons gjeng. Tvert imot har Kristersson gitt SD ros for å ha stått for sin restriktive innvandringspolitikk, selv om kritikken mot partiet har vært voldsom.

Selv nå som målingene tydelig viser at Moderaterna er på vikende front, holder de igjen kritikken mot høyrepopulistene.

Grunnen er åpenbar: Moderaterna satser alt på å velte statsminister Magdalena Andersson og gjeninnta regjeringskontorene som de har vært utenfor helt siden 2014. Lykkes Kristersson med å vinne en borgerlig majoritet på søndag, kan partiet leve greit med at SD blir et prosentpoeng eller to større.

Men taper de, og Andersson får fortsette, blir det mye tyngre for svenskenes Høyre å se svenskenes Frp suse forbi. Da kan nok den ikke altfor karismatiske Kristerssons dager som Moderat-leder være over.

Årets svenske valg minner om det norske stortingsvalget i 2005. Da ble Frp, i Carl I. Hagens siste valg som formann, langt større enn Høyre, og inntok opposisjonslederrollen på Stortinget. Den ferske Høyre-lederen Erna Solberg ble idiotforklart og spådd en kort karriere på partitoppen. Slik gikk det som alle vet ikke.

Hvis SD blir nest størst og inntar den vakre førstekammersalen i Riksdagen – som Moderaternas parlamentarikere har avholdt sine ukemøter i helt siden 1979 – er det naturligvis et enormt nederlag for Kristersson, og en ditto seier for Åkesson.

Men vinner den borgerlige blokken, og Kristersson danner regjering med Ebba Busch’ parti – og med SD som formelt støtteparti i Riksdagen – ser nok Moderaterna på SDs store oppsving som et forbigående fenomen, muligens med et lite gløtt til Norge, der Høyre for lengst har gjort Frp til juniorpartner på borgerlig side.

ALVORETS TIME: Statsminister Magdalena Andersson fra Sosialdemokratene advarer om at vi står overfor en «ren krigsvinter».

For Magdalena Andersson, som på sin første dag som statsminister opplevde å bli felt i Riksdagen, for så å komme tilbake igjen fire dager senere, har valgkampen vært en suksess. Sosialdemokratene ser ut til å gå mot et brukbart valg, og Andersson scorer høyt på popularitetsmålingene.

Etter linjeskiftet i Nato-spørsmålet, som en direkte følge at Putins overfall på Ukraina, har hun stått knallhardt på Nato-medlemskapet og ført en svært tøff tone mot Russland. Anderssons «no nonsense»-stil står i kontrast til forgjenger Löfvens mer godmodige fremtoning, og hun går ikke av veien for å meddele velgerne at hun ikke kan love dem gull, røkelse og myrra om søndagens valg går i hennes favør.

Nå som energikrisen også ser ut til å bli en svært viktig sak på oppløpssiden i valgkampen (til nå har den groteske gjengkriminaliteten og sosialt utenforskap dominert), sier Andersson at svenskene og Europa står overfor en «ren krigsvinter», og vil bruke flere hundretalls milliarder kroner i likviditetsgarantier til energiselskapene for å redusere risikoen for det Andersson kaller «finansiell ustabilitet i Norden».

Skylden legger hun selvsagt på Putins krigføring i Ukraina, og legger samtidig press på de borgerlige partiene, og da især SD, som har vært mer utydelige i motstanden mot Putin. Da han uken før Putins angrep mot nabolandet ble spurt om han foretrakk USAs president Joe Biden foran Putin, svarte Jimmie Åkesson at han «ikke ville ha noen av dem».

Åkesson ville heller ikke i 2018 si hvem han foretrakk av Putin eller Frankrikes president Macron.

SDs tilsynelatende vankelmodige Russlands-linje ansporet nylig regjeringstungvekterne Peter Hultqvist og Anders Ygeman til å erklære at det «ikke råder noe tvil» om at SDs «koblinger til Russland» utgjør en sikkerhetsrisiko for Sverige.

Men det spørs om de harde ordene og kanskje noe overdrevne karakteristikkene er en særlig gunstig strategi for å hindre flere velgeroverganger til Sverigedemokraterna nå som valget straks skal tas.

Jo mer fokus på SD, jo mer presse om SD, og jo mer oppmerksomhet om SD. Slikt har en tendens til å gagne populistpartier mer enn det skader dem.

Samtidig er det bra med litt temperatur på tampen – i en valgkamp preget av en svært alvorlig verdenssituasjon, som får selv noe så betent som svensk innenrikspolitikk til å virke som en litt blass øvelse.

Svaret får vi på søndag.