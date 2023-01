KNEKKEBRØDDEBATT: – Skribenten Røed har i VG sett «et bilde av en kar med professoroppsyn presentert som «ekspert», som skal hjelpe deg med å gå ned to kilo hver uke».Men han har ikke lest saken, svarer lege og fedmeforsker Jøran Hjelmesæth.

Knekkebrødkuren – myter og fakta

Er det blitt legitimt å angripe innholdet i artikler man ikke har lest?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JØRAN HJELMESÆTH, seksjonsoverlege, dr.med.

Forfatter og bonde Erik Røed hevder i en kronikk i VG at «det regner fettskam over oss» og at «Det skader særlig de unge!». Han uttrykker også at «de sakene som gjør meg både sur og forbanna er de som – under dekke av å være journalistikk – kobler seg på kroppsindustrien og de mørke kreftene som korrumperer våre barns egenrespekt og kroppsidealer.»

Hva er bakgrunnen for disse sterke meningsytringene? Jo, Røed har i VG sett «et bilde av en kar med professoroppsyn presentert som «ekspert», som skal hjelpe deg med å gå ned to kilo hver uke».

Men han har ikke lest saken «for av gode grunner ønsker jeg ikke pluss-abonnement, portalen til VGs underholdningsavdeling.» Han undrer likevel på om «eksperten» virkelig er ekspert på knekkebrødkurer»?

Selv undrer jeg på om det er blitt legitimt å angripe innholdet i artikler man ikke har lest?

Jeg vil anbefale Røed å lese artikkelen om «knekkebrødkuren». Den er kunnskapsbasert, reflektert og inneholder viktig informasjon fra flere fagfolk inkludert klinisk ernæringsfysiolog PhD Line Kristin Johnson ved Sykehuset i Vestfold og Karoline Steenbuch Lied (fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede).

Les også Rask og trygg vektnedgang: Derfor anbefaler ekspertene knekkebrødkuren Knekkebrødkuren kan ifølge ekspertene brukes som en kickstart på en rask og trygg vektnedgang. Følger du den, kan du gå ned en til to kilo i uken.

Kort oppsummert har undertegnede i denne artikkelen svart på journalistens spørsmål, og jeg starter med å advare mot mirakelkurer. Deretter anbefalte jeg først og fremst kostrådene fra Helsedirektoratet, som både kan gi vektreduksjon hos de som trenger det, samt forebygge overvekt og fedme.

Til slutt informerte jeg om at «knekkebrødkuren», eller knekkebrødmetoden, kan være en effektiv og trygg metode for de som vil gå raskt ned i vekt. Det understrekes også at «Kuren bør ikke brukes av barn, unge, eldre eller syke uten etter avtale med og oppfølging av lege.»

Johnson forteller så mer om metoden, mens Steenbuch Lied understreker viktigheten av å bruke tid på å trappe opp matinntaket igjen etter fullført kur for å stabilisere vekten.

Når det gjelder spørsmålet om «eksperten» virkelig er ekspert på knekkebrødkurer», kan jeg svare bekreftende.

Les også Erik Røed: Fettskam og knekkebrød Knapt er julepynten tilbake på loftet før det regner fettskam over oss. I år også.

Undertegnede har, i samarbeid med Johnson, hatt hovedansvar for flere kliniske studier ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold som har undersøkt både korttidseffekter, langtidseffekter og bivirkninger av knekkebrødmetoden og andre såkalte lavkaloridietter.

Jeg vil til sist understreke det jeg skrev i en kronikk for et år siden at selv om det er en sammenheng mellom fedme, og overspisingslidelser, betyr det ikke at vektreduksjon under kontroll av helsepersonell forårsaker spiseforstyrrelser.

Nyere oversiktsartikler viser ingen økt risiko for spiseforstyrrelser hos voksne, barn og unge som behandles for overvekt med kalorirestriksjon, men det er behov for mer forskning. Undertegnede er hovedansvarlig for en studie av ungdom med fedme som vil starte opp om ett år der eventuelle spiseforstyrrelser under behandling vil bli grundig kartlagt og fulgt opp.