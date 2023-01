UTFORDRER MINISTEREN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sidestiller kunstig intelligens med da bilen ble lansert. – Er metaforen med bilen kun et arbeidsuhell, spør kronikkforfatteren.

Urovekkende naivt, Tonje Brenna!

Landets øverste skolemyndighet har ikke forstått hva ChatGPT egentlig er.

BIRGER EMANUELSEN, forfatter

Søndag 15. januar kom endelig kunnskapsminister Tonje Brenna på banen i det spørsmålet som har preget flest lærerværelser siden midten av desember. Nemlig hvordan skolene skal forholde seg til ChatGPT

Signalet fra landets øverste skolemyndighet er at vi må «omfavne ny teknologi», fordi det ikke «går over om du fornekter det». Hun sammenligner språkroboten med oppfinnelsen av kalkulatoren og bilen:

«Da vi fant opp bilen, så tenkte vi sikkert også at vi skulle slutte å gå, men jeg går hver dag.»

Det er nytt for meg at bilen gjorde folk bekymret for at mennesket skulle slutte å gå. Men jeg vil tro at folk raskt ble redde for å bli overkjørt. Da veiene fyltes opp av biler ble det derfor tydelig at vi trengte politisk regulering for å sikre at ikke folk lå kvestet tilbake.

Derfor må du i dag både være 18 år og edru for å kjøre bil. Du må gå gjennom en krevende praktisk og teoretisk opplæring og eksamen som du selv må betale for.

SPRÅKROBOT: – Å produsere akseptable setninger og videreformidle analyser av det vi allerede kjenner er én del av arbeidet vi gjør med språket vårt. Skolens oppgave er imidlertid ikke bare å lære elevene å produsere generelt språk, skriver kronikkforfatteren.

Kanskje er metaforen med bilen et arbeidsuhell. Samtidig er det noe med statsrådens første uttalelser om ChatGPT som viser at hun ikke tar endringen helt på alvor. Dessverre vil jeg si at kunnskapsministeren er naiv. Det er urovekkende, men det overrasker meg ikke.

Erfaringen – både som far med barn i grunnskolen, lærer i videregående og tidligere ansatt i departementet – er at kunnskapen om digitalisering av norske klasserom er på et skremmende lavmål blant politikere og byråkrater.

Fraværet av kunnskap og kritisk tenkning gjorde det for eksempel mulig for Jan Tore Sanner å argumentere for at norske 6-åringer trengte iPader fordi elevene selv «etterspurte det».

Hva mener jeg er naivt? Tonje Brenna sier: «Når det kommer teknologiske fremskritt, så tenker vi ofte at det skal avløse det som var før, men ny teknologi bygger jo på det vi hadde fra før.»

Ja, det høres tilforlatelig ut. Slik en smart-tavle bygger på en gammel kritt-tavle. Eller en PC bygger på den elektroniske skrivemaskinen.

FAKTISK LÆRING: – Skolens utfordring «er å legge til rette for at du får vise hva du har lært», sier Brenna. Jeg tror lærere ser det litt annerledes. Utfordring er heller å legge til rette for at elevene faktisk lærer noe, skriver Birger Emanuelsen. Her er kunnskapsministeren i samtale om KI med lærere og elever på Elvebakken skole i Oslo sist uke.

ChatGPT bygger også på noe vi hadde fra før. Roboten er lært opp av vår egen tusenårige språklige utforskning. Den er matet med verk og tekster fra en felles samtale som har ført menneskeheten ut av det stummende mørke, ord for ord.

Den erstatter derfor ikke et hjelpemiddel eller en tidligere teknologi. Roboten tilbyr å erstatte skrivingen, altså selve det meningsskapende arbeidet som har gitt oss kunnskaper og innsikter og erkjennelser. Og smart-tavler.

ChatGPT er en avansert språkmodell som de siste seks ukene har vært fritt tilgjengelig for alle. Allerede leverer den tekster som ingen lærer vil kunne avsløre som maskinskrevet, og den leverer på et nivå som vil sikre deg toppkarakterer i norsk skole.

For dem som ennå trøster seg med robotens svakheter, er det bare å minne om at vi altså er i den gryende begynnelse. Det skal ikke mye forestillingsevne til for å skjønne at den er et vannskille.

Der en fysisk robot gjør den manuelle arbeideren overflødig fordi det ikke lenger er bruk for muskelkraften eller fingernemheten hennes, gjør språkroboten den typiske middelklasse-arbeideren overflødig, fordi ingen lenger trenger kunnskapene eller språket hans.

For å ta et nærliggende eksempel. Jeg arbeidet som taleskriver i Kunnskapsdepartementet, som Tonje Brenna altså leder. Jeg skrev taler og utformet offentlige budskap for hennes forgjengere.

Jeg sier uten overdrivelse at jobben jeg gjorde kan erstattes av ChatGPT. Ikke om ti år, men i dag. Om departementet vil, kan de si opp taleskriverne, spare noen millioner i lønnsutgifter, og la robotene gjøre jobben. Det vil fungere helt tilfredsstillende.

Det samme gjelder for flere av saksbehandlerne som produserer notater og talepunkt, både i departementet og i underliggende etater. Og snart vil det gjelde for journalister, jurister, psykologer og overraskende mange forfattere.

Årsaken til at jeg – og tusenvis av andre som meg – kan erstattes, er at arbeidet handlet om å oversette generelle innsikter til et allment akseptert språk. Jeg skulle ikke tenke spesielt nytt eller dypt, men produsere akseptabel tekst.

Derfor er det helt riktig som Tonje Brenna sier, at skolene også må lære elevene sine å ta i bruk denne nye teknologien. Den vil åpenbart kunne gjøre hverdagene deres og arbeidslivet deres mye lettere.

(For jo da, jobbene vil jo finnes. La oss være ærlige, vi har så mange penger i Norge at vi har råd til å holde oss med overflødige taleskrivere og saksbehandlere.)

Å produsere akseptable setninger og videreformidle analyser av det vi allerede kjenner er én del av arbeidet vi gjør med språket vårt. Skolens oppgave er imidlertid ikke bare å lære elevene å produsere generelt språk.

Læreren skal lære elevene å tolke og forstå verden, og skrivingen er det viktigste verktøyet vi har. Fordi skrivingen i seg selv er en måte å tenke og tolke og forstå på.

Å skrive er ikke det samme som å dokumentere tankene dine. Det er en manuell og fysisk handling hvor du tvinger deg selv til å lage sammenheng av ufullstendige eller «usynlige» tanker.

Vi lærer ikke elevene å produsere en tanke ferdig i hodet, og deretter sette den ned på papiret. Vi trener dem heller ikke i diktat av hva andre har tenkt. Vi prøver å gi dem en ferdighet som kan hjelpe dem i å tenke noe nytt – gjennom å få øye på egne tanker.

For dette arbeidet er ikke ChatGPT en kalkulator, slik Brenna sier. Det er en nervesykdom.

Min største bekymring er ikke at kunnskapsministeren er positiv til ny teknologi. Jeg blir selv lett revet med. Siden tjenesten kom, har jeg arbeidet med roboten sammen med elevene. Jeg har også forsøkt å overtale skeptiske kolleger til å ta teknologien i bruk.

Fordi det først er gjennom kritisk bruk og utprøving det er mulig å se både hva teknologien kan brukes til, og hvor den kommer til kort.

Samtidig er jeg ikke i tvil om at ChatGPT representerer et før og et etter for utdanningen. Den tvinger oss til å tenke gjennom hva det egentlig er vi vil med skolen. Og siden jeg underviser i norsk, er det mest nærliggende spørsmålet for meg hva det egentlig innebærer å kunne lese og skrive.

Først når vi har bestemt oss for det, kan vi velge hvilken metode som passer best. Da kan vi ikke, som kunnskapsministeren foreslår, stole på at dette løses av nysgjerrige og positive enkeltlærere som «omfavner» den nye teknologien.

For hva betyr det å omfavne? Det betyr å slå armene omkring i blind tillit. Det er det motsatte av hva vi blir bedt om å lære elevene våre. Det er simpelt og dumt.

Én ting er at ministeren bommer på stemningen blant lærerne, eller ikke er oppdatert på hvilke problemstillinger som oppstår i klasserommene.

Hun skriver for eksempel at skolens utfordring «er å legge til rette for at du får vise hva du har lært». Jeg tror lærere ser det litt annerledes. Utfordring er heller å legge til rette for at elevene faktisk lærer noe.

Mer deprimerende er det likevel å se hvor naken og uforberedt landets høyeste skolemyndighet igjen er i møte med ny teknologi.

Det er kanskje en hard dom, men intervjuet med kunnskapsministeren forteller meg at hun ikke har forstått hva ChatGPT-teknologien egentlig er. Eller hva den krever av oss.

Og at ingen av mine 350 tidligere kolleger i departementet har hatt mot eller gjennomslag nok til å hjelpe henne med det.