Kommentar

Dette er en turistfelle

DYRT OG ELEGANT: Flytoget er populært blant kundene. Nå åpner statsråden for at Vy kan kjøre alle togene på Østlandet. Flytoget kjemper for å få beholde oppdraget.

De som tar Flytoget har for god råd. Eller de slipper å betale selv.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det krangles om hvem som skal kjøre togene på Østlandet, det eneste stedet i Norge hvor det faktisk konkurreres om passasjerene.

Regjeringen ser ut til å ønske at Vy – som er gamle NSB – ta over alt.

Flytoget har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

Et av Norges mest populære selskap – som også eies av staten – har konsesjon til 2028 og vil naturligvis fortsette å kjøre.

ÅPNER OPP FOR ETT SELSKAP: Planen at Østlandets togtrafikk skulle deles i to. Men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner for at ett selskap kan få alt.

Og nå på vårparten skal det avgjøres om man går videre med ett eller to selskaper.

Om det blir Vy, ligger det deretter an til en fusjon av Vy og Flytoget.

Det handler om pris og ideologi. Regjeringen får skryt av LO, som savner NSB. Flytoget har derimot støtte av høyresiden som vil ha mer anbud og konkurranse.

Og konkurranse har fungert bra her.

Reisende kan velge å la seg bli loppet for nesten hundre kroner ekstra om de velger Flytoget til eller fra Oslo sentrum.

Billetten koster 210 kroner og det tar normalt 22 minutter til flyplassen via Lillestrøm.

Du får den samme turen hos Vy for 114 kroner. Den tar normalt 23 minutter og avgangene er mange.

FØRSTE OFFISIELLE TUR: Dronning Sonja og Berit Kjøll, som da var administrerende direktør for NSB Gardermobanen, tok flytoget 7. oktober 1998.

Jeg betaler ikke 96 kroner ekstra for å spare et minutt.

Men det er det mange som gjør. Folk liker Flytoget fordi det går ofte og er punktlig. Det gir en følelse av luft, trange skjørt og ingen svette medpassasjerer som spiser makrell i tomat.

Selv små barn skjønner at det er Flytoget som gjelder. Det er sølvfarget, aerodynamisk og ser ut som et lyntog. Og med barn kan det faktisk være greit å ta akkurat dette toget, for de går faktisk gratis.

For voksne er Flytoget en grei måte å kjøpe seg status på. Slikt får man jo ikke lenger fremst i flyet.

Da jeg lanserte ideen i VGs kommentaravdeling om å ta Vy, oppsto protester og fortellinger om traumene den gangen man måtte ta «NSB» til byen.

Krøttertransport!

KJØRER OGSÅ TIL GARDERMOEN: Vy har en rekke lokal- og regionaltog som er innom Norges hovedflyplass. Det er billigere, men avgangene er ikke like jevne og i rushet er det mer folk fordi man deler plassen med pendlere.

Når Vy har tatt markedsandeler fra Flytoget, handler det nok mye om pris. Men kanskje også at de er blitt bedre.

De har for eksempel en app som overgår å betale med ett sveip hos Flytoget. Det var fancy. Nå er betalingskort styrete.

Og det at de konkurrerer om oss kunder, gjør tilbudet bedre.

Det som ikke er like fornuftig er at Flytoget kjører halvtomme tog på Norges mest trafikkerte strekning. Det er dårlig både for miljø og økonomi.

Avgangene bør åpnes opp for pendlere. Og det er også det myndighetene har signalisert skal skje senest i 2028, uansett hvem som får oppdraget.

Hva skal VGs kommentaravdeling gjøre da?

Man kan lage noe så gammeldags som en førsteklassevogn der man betaler ekstra for å sikre seg plass.

Og den turistfellen Flytoget er, bør få være med i konkurransen fremover.

For uten konkurranse blir det fort dyr krøttertransport over alt.