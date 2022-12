UTFORDRER LYSBAKKEN PÅ UKRAINA-TOLL: – Stortinget behandler saken på nytt i neste uke. Vi håper at SV vil ombestemme seg og sikre flertall for å fjerne tollen, skriver Jan Ottesen og Roger Schjerva, sistnevnte tidligere statssekretær for SV.

SV må sikre tollfrihet på varer fra Ukraina

Å fjerne norsk toll vil være en solidarisk håndsrekning til ukrainske bønder og arbeidere i en vanskelig tid.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JAN OTTESEN,

ROGER SCHJERVA, Norsk-Ukrainsk Venneforening

Da finanskomiteen behandlet forslaget til statsbudsjett for 2023, støttet nær sagt en samlet opposisjon, forslaget om å fjerne all toll på ukrainske varer. Forslaget ble imidlertid nedstemt av regjeringspartiene og SV. Å fjerne norsk toll vil være en solidarisk håndsrekning til ukrainske bønder og arbeidere i en vanskelig tid.

Tirsdag 13. desember skal Stortinget behandle saken på nytt. Vi håper at SV vil ombestemme seg og sikre flertall for å fjerne tollen.

Ukraina står overfor store utfordringer og trenger stor hjelp fra land som Norge. I tillegg til omfattende bistand, er det imidlertid helt avgjørende at den ukrainske økonomien holdes i gang.

En ny rapport fra ILO, viser at hele 2,4 millioner ukrainske arbeidere har mistet levebrødet som følge av invasjonen. Landet har nå en rekordstor arbeidsledighet på 34 prosent og dette skaper enorme utfordringer for en allerede hardt presset nasjon.

Vi må legge til rette for handel og verdiskapning i Ukraina. For Ukraina er landets traktorer og bønder selve ryggraden i økonomien og eksport av landbruksprodukter er avgjørende.

Tall fra SSB viser at den norske importen fra Ukraina har vært liten og til og med oktober, utgjorde denne bare 531 millioner. I samme periode var den norske importen fra Russland, hele 16,2 milliarder kroner i samme periode.

For hver importkrone Norge brukte på Ukraina, ble 30 kroner sent til Russland. Norsk handel med Ukraina har også falt etter Russlands angrepet i februar.

Det er viktig at Norge avvikler toll på alle varer som er produsert i Ukraina og jobber aktivt med å øke handelen mellom landene. I mai fjernet EU all toll på varer eksportert fra Ukraina i ett år. Lignende tiltak er også gjort av USA, Storbritannia og Canada.

I et brev fra ukrainske myndigheter i juni, ber landet om at «den norske regjeringen burde stimulere norsk import fra Ukraina. Et viktig grep for å gjennomføre dette er å fjerne toll og kvote på all ukrainsk eksport til Norge».

Et halvt år etterpå, er henvendelsen fra ukrainske myndigheter ennå ikke besvart.

Å fjerne tollen på alle varer vil være et viktig signal om at vi står solidarisk med arbeidslivet i Ukraina. I mars fikk president Zelenskyj stående applaus for sin tale til Stortinget.

Da en av presidentens nærmeste medarbeidere Sergij Leshchenko, nylig besøkte Oslo, var budskapet om tollfrihet tydelig: «Det har liten betydning for deres økonomi, men stor påvirkning på vår».