Boris forgifter sitt eget parti

Av Yngve Kvistad

I HARDT VÆR: Boris Johnson.

Konservative kommentatorer i britisk høyrepresse hyller Labour-leder Keir Starmers karakterdrap på Boris Johnson, mens statsministeren selv får det glatte lag fra tidligere Tory-ministre.

Dagen derpå i 10. Downing Street.

BoJos håndtering av Sue Grays redigerte «Partygate»-rapport står til stryk.

Hans opptreden i underhuset var en fadese.

Stilt overfor den velformulerte og sindige sir Keir ble kontrasten kanskje tydeligere og større enn den nødvendigvis er.

Keir Starmer kan fremstå som en tråkmons når Boris er i slaget. Men her var det noe som gikk fryktelig galt. Igjen.

Boris på det mest frenetiske i parlamentet mandag ettermiddag var til forveksling lik den absurde seansen rett før jul da statsministerens tale til landets næringslivsledere brått tok form av en «rant» om Peppa Gris.

Om dette har han kunnet lese inngående i tirsdagens aviser.

Det er side opp og side ned om en statsminister som har mistet grepet og partifeller som har mistet troen. En statsminister som har holdt åpent hus når landet stengte ned. En som tilsynelatende tar ingenting på alvor.

Ikke annet enn sin egen overlevelse.

En statsminister som klynger seg til makten – og forgifter sitt eget parti.

Artikler som beskriver hvordan Boris kom til parlamentet, fullstendig feiltolket sine egne, og forvekslet anger med angrep.

Kommentatorer i den konservative presse som «aldri har hørt Starmer bedre» enn i Labour-lederens «moralske oppgjør» med en «skamløs statsminister».

Komplettert med en tidligere Tory-statsråd, en tidligere konservativ statsminister og tallrike navngitte og anonyme parlamentsmedlemmer fra regjeringspartiet som kappes i å ta avstand fra Boris Johnsons opptreden.

Et hittil utangert lavmål i parlamentets moderne historie, skal vi tro tradisjonelt Tory-tro medier som The Daily Telegraph og The Times, kom da statsministeren i sitt oppøste tilsvar til Labour-lederen serverte en ytterliggående konspirasjonsteori som argument mot sir Keir personlig.

Mot et bakteppe av flakkende statsråd-blikk brukte Boris Johnson sin privilegerte taletid i nasjonalforsamlingen til å anklage Keir Starmer for å ha misbrukt sitt embete som riksadvokat ved ikke å ta ut pedofili-tiltale mot Jimmy Savile, en kjent TV-personlighet og overgriper.

En sak som ikke under noen omstendighet hadde noe som helst med Gray-rapporten å gjøre, men som mest av alt er kjent som en rabiat ytre-høyre-konspirasjon.

I rollen som sjef for påtalemakten i England og Wales (jobben han hadde før han ble rikspolitiker), hadde sir Keir ingenting med behandlingen av overgrepssaken i 2009 å gjøre.

Tvert imot ledet han utvalget som siden kritiserte embetet ikke å ha tiltalt Savile. To uavhengige organisasjoner for faktasjekk har behørig dokumentert dette.

Det har likevel ikke forhindret at påstandene er blitt kolportert via nettsteder som lever av å forvalte såkalte alternative fakta. Men aldri har den type fabrikkert nonsens blitt fremført som politisk argumentasjon i nasjonens annetkammer av en sittende statsminister.

Boris Johnson selv har ikke beklaget ett eneste ord. Han er ikke én som ber noen om unnskyldning. Selv ikke når han sier u-ordet. Når BoJo beklager er det fordi han ikke har grepet inn og stoppet de andre. De som gjør feil.

Men en smått beskjemmet justisminister Dominic Raab – som også er landets visestatsminister – innrømmet likevel overfor BBC tirsdag morgen at påstanden «ikke var forankret i virkeligheten»; den måtte forstås som en utblåsning i debattens hete.

Regjeringens tidligere sjefinnpisker og Nord-Irland-minister, Julian Smith, kaller på sin side BoJos utfall mot Keir Starmer en injurie som «ikke kan forsvares».

Han mener den vanærende påstanden «må trekkes tilbake», fordi falske angrep som dette er «farlig, underminerer tillit og kan ikke aksepteres som ‘bare en utblåsning’ i den parlamentariske debatten».

Selv Boris Johnsons forsvarere vedgår at Sue Grays foreløpige rapport var ille. Men statsministerens respons i underhuset var verre.

Og skikkelig galt gikk det da BoJo sent mandag kveld møtte de såkalte backbencherne i den etter hvert mye omtalte 1922-komiteen.

Ifølge tilstedeværende Tory-representanter som har lettet på sløret overfor det konservative ukemagasinet The Spectator – i sin tid redigert av en herværende statsminister – møtte Boris overraskende hard motbør fra langvarige lojalister og våpenbrødre fra brexit-striden.

En av dem, sir Roger Gale, foreslo at statsministeren i større grad burde gjøre som sin forgjenger, Margaret Thatcher, og fokusere mer på rollen som statsmann enn som lovbryter.

Sir Rogers understatement ble omfavnet av kollegenes taushet, vel vitende om at fornærmelsen hadde dobbel klangbunn.

Ikke bare var den fremsatt av en Tory-veteran med fire tiårs tjenestetid i parlamentet. Men den lød også som et ekko av Keir Starmers oppgjør med deres egen partileder fra underhuset tidligere på dagen.

I tillegg satt forsamlingen på fersk kunnskap om at sir Roger nettopp hadde avlevert sitt brev til 1922-komiteen der han uttrykker mistillit til Boris Johnson.

Fra før vet man at en håndfull parlamentarikere har gjort det samme. For at opprørerne skal kunne ha håp om å kaste Boris, må 15 prosent av partigruppen sende brev til 1922-komiteens formann, sir Graham Brady, og kreve tillitsvotum. For tiden betyr det 54 representanter.

Antallet Tory-parlamentarikere som har uttrykt misnøye med statsministeren overstiger det. Men de fleste sier de vil vente til Sue Grays undersøkelsesrapport foreligger i sin helhet, eller til at London-politiet har konkludert sin strafferettslige etterforskning.

Strengt tatt har de nok ammunisjon allerede til å sende sir Graham et signert brev. Det kan bli en høy pris å betale hvis opprøret likevel ikke fører frem.

Samtidig vet mange av disse representantene at prisen kan bli høyere om de avstår.

Slik meningsmålingene ser ut for de konservative, og med en statsminister uten moralsk autoritet, vil folket straffe dem hardt. Selv bookmakerne tror det er «game over» for BoJo nå.

Å unnlate å ta konfrontasjonen med Boris Johnsons vidløftigheter nå, vil bekrefte det velgerne lenge har sett: At når situasjonen krever det, og landet står i en eksepsjonell krise, så har Storbritannia et lederskap som hever seg over de lover og regler de pålegger andre.

Da er risikoen stor for at folk flest vil spørre seg når de står ved valgurnen: Kan vi ha tillit til politikere som mener at en slik leder er den beste deres parti kan ha?

De konservative er dypt splittet. En splittelse som forhindrer fraksjonene i å samles om én troverdig utfordrer. Det gjør også at BoJo kan bite seg fast.

Imens sprer giften seg i Tory-partiet.

