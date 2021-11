ATOMVÅPEN: – Som trofaste NATO-tilhengere er vi bekymret. Det er et dårlig tegn når NATO-sjef Stoltenberg går så hardt ut for å hindre Norge i å være observatør på et møte, skriver de tidligere statsministrene Bondevik og Jagland.

Selvmotsigende om atomvåpen

I et tilsvar til oss leverer Stian Jenssen, stabssjefen til NATOs generalsekretær, et skolebok-eksempel på nettopp den type selvmotsigelser og dobbelttenking som gjør at arbeidet med kjernefysisk nedrustning er så fastlåst.

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere statsminister (KrF)

THORBJØRN JAGLAND, tidligere statsminister (Ap)

Jenssen unngår også å nevne at faren for bruk av atomvåpen øker fordi våpnene nå er spredd på flere hender (fire atommakter i tillegg til de fem opprinnelige). Eller at ingen kan beskytte eller hjelpe oss hvis atomvåpen til slutt blir brukt. Han reflekterer ikke over at atomvåpen er masseødeleggelsesvåpen, og at NATOs satsing på kjernefysisk avskrekking faktisk handler om at vi forbereder oss på å begå grusomme krigsforbrytelser.

Og han ignorerer at det ikke finnes noe plausibelt scenario der amerikansk, britisk eller fransk førstebruk av atomvåpen overhodet gir mening, og at andrebruk vil være like meningsløst.

Når disse aspektene ved atomvåpen blir oversett, framstår det å forsvare satsing på kjernefysisk avskrekking som blind tro. Vi skriver 2021. Vi må kunne forvente en mer ærlig, nyansert og avansert analyse, som erkjenner at atomvåpen ikke er en bærekraftig sikkerhetsstrategi. Vi kan ikke bare fortsette i gamle spor, vi trenger nytenkning. Vi kan og bør begynne arbeidet med å redusere den verdien som tillegges atomvåpen og isteden stigmatisere dem, også mens allierte stater fortsatt besitter dem. Først da kan NATO virkelig mobiliseres som en troverdig aktør for kjernefysisk nedrustning.

Jenssen påpeker at samtlige NATO-land slutter seg til målet om en verden fri for atomvåpen. Men det å gi retorisk støtte til en visjon om en slik verden, betyr ikke at man er villig til å gjøre det som trengs for å komme dit. Gjennom flere år har USA, Storbritannia og Frankrike, sammen med de andre atomvåpenstatene, motarbeidet, forstyrret og kjørt i grøfta alle tiltak som har blitt foreslått for å realisere visjonen om en atomvåpenfri verden.

Framdriften innen nedrustning som Jenssen viser til, fant sted for lenge siden. I dag er det nyutviklinger og modernisering som er fokuset. Ikke bare i Kina, Russland og Nord-Korea, men også i USA, Storbritannia og Frankrike. Hans Blix, Det internasjonale atomenergibyråets tidligere generaldirektør, har pekt på at det har vært en «total svikt» i iverksettingen av Ikkespredningsavtalens artikkel 6, som forplikter USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike til å ruste ned og avskaffe sine atomvåpen.

Disse fem benytter isteden Ikkespredningsavtalen til å rettferdiggjøre at de skal fortsette å besitte atomvåpen på ubestemt tid.

Også Stoltenbergs overdrevne kritikk av FN-traktaten som forbyr atomvåpen og Støre-regjeringens beslutning om å delta som observatør på traktatens statspartsmøter, vitner om at NATOs støtte til målet om en verden uten atomvåpen ikke stikker så dypt.

Stoltenberg og hans stabssjef presenterer flere misvisende påstander om Forbudstraktaten. For eksempel den alvorlige anklagen om at den påvirker arbeidet i Ikkespredningsavtalen negativt fordi den har medført «polarisering».

I virkeligheten styrker Forbudstraktaten Ikkespredningsavtalen. Og det er atomvåpenstatenes manglende nedrustning som undergraver Ikkespredningsavtalen og skaper polarisering, ikke Forbudstraktaten. Den har bare gjort det vanskeligere for atomvåpenstater og paraplystater å tilsløre at de ikke mener alvor når de sier at de jobber for nedrustning.

Jenssen gjentar også Stoltenbergs påstand om at Forbudstraktaten vil føre til ensidig nedrustning av Vesten. Vi undres over hvem som egentlig kjøper det argumentet. Forbudstraktaten krever at alle atomvåpenstater ruster ned, og det er simpelthen utenkelig at USA, Storbritannia og Frankrike vil undertegne og ruste ned ensidig. Det som imidlertid kan skje, er at to og to eller grupper av flere atomvåpenstater vil bli enige om å slutte seg til sammen.

Videre skriver stabssjefen at Forbudstraktaten «inneholder ingen former for verifikasjon». Realiteten er at Forbudstraktatens krav om verifikasjon av ikkespredning, såkalte IAEA Safeguards, er strengere enn de tilsvarende reglene i Ikkespredningsavtalen. Forbudstraktaten pålegger dessuten de kjernevåpenstater som eventuelt slutter seg til, å inngå en avtale om nedrustningsverifikasjon med et internasjonalt organ. Arbeidet med hvordan denne prosessen skal fungere i praksis blir påbegynt på det første statspartsmøtet i Wien i mars – møtet NATO-sekretariatet mener Norge skal holde seg unna.

NATO-landenes demokratisk valgte regjeringer står heller ikke så «samlet i sin motstand mot Forbudstraktaten» som Stoltenberg og Jenssen påstår. Den samler støtte blant velgere og politikere i en lang rekke NATO-land. Da vi satt i regjering kalte ikke NATO seg en atomvåpenallianse. Det begrepet ble først benyttet fra 2010. Det politiske ansvaret for disse masseødeleggelsesvåpnene har altså blitt skjøvet over fra de tre atomvåpenstatene i NATO til alle medlemslandene.

NATOs holdning er ikke det eneste hinderet for framdrift i arbeidet med kjernefysisk nedrustning. Men det er ett av dem. Ved å fortsette å promotere atomvåpen som løsningen på den trusselen som atomvåpen utgjør, oppfordrer NATO andre land til å gjøre det samme og øker sannsynligheten for at noen til slutt vil ta den fatale beslutningen om å «use them or lose them» i en krise.

Som trofaste NATO-tilhengere er vi bekymret. Det er et dårlig tegn når Stoltenberg går så hardt ut for å hindre Norge i å være observatør på et møte. Alliansen kan komme til å svekkes hvis den straffer medlemsland som vil prøve noe nytt for å få til framdrift innen kjernefysisk nedrustning eller stille spørsmål om hvorvidt kjernefysisk avskrekking egentlig er den klokeste sikkerhetspolitikken. Vi gjør oss selvfølgelig ikke til talsmenn for å snu NATO på hodet over natten.

Men det må i hvert fall åpnes opp for diskusjon om hvorvidt kjernefysisk avskrekking skaper mer risiko enn sikkerhet, om alliansen virkelig gjør alt i sin makt for å få til forhandlinger mellom atomvåpenstater om gjensidig nedrustning, og om hvordan FN-traktaten som forbyr atomvåpen kan integreres i NATOs nedrustningsstrategi.

Det minste NATOs atomvåpenstater og sekretariatet kan la paraplystatene få lov til, er å ha en åpen dialog med statspartene til Forbudstraktaten. Det kan det komme noe godt ut av.