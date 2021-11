Kommentar

Det gjenstår å vinne den viktigste kampen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Eldre folk på spark er et vanlig syn i Finnmark, men de trenger sårt flere unge folk på sparkesykkel, skriver VGs kommentator. Bildet er fra Vadsø, som sannsynligvis blir fylkeshovedstad når Finnmark igjen blir eget fylke.

KIRKENES/VADSØ/VARDØ (VG) Finnmark lyktes i å få tilbake fylkeskommunen, men vil de lykkes med å bevare fylket som et sted der folk vil bo?

Oslo, en solfylt dag i oktober: Mens gult høstløv faller fra trærne, vrimler det av unge mennesker på Grünerløkka. Noen med en kaffe i hånda. Og den skal være svart. Mange suser forbi på en sparkesykkel. Puber og kaffebarer er fulle av folk, og utepilssesongen er fortsatt ikke helt over.

Kirkenes, samme dag: Snøen gnistrer i sola, og isen ligger allerede som et hardt teppe. En gammel mann på spark beveger seg sakte over torget. To godt voksne damer snakker sammen, godt innpakket i boblekåper. På den eneste puben som er åpen sitter et enslig par med hver sin halvliter.

Man trenger med andre ord ikke reise ut av sitt eget land for å oppleve kontrastene. Og de er også litt smertefulle. Folk er vår aller viktigste ressurs – og den er i aller høyeste grad skjevt fordelt her til lands.

Noe av det som er mest slående når man besøker indre by i Oslo, er hvor mange unge mennesker det er der. Kontrasten er stor til Utkant-Norge, og få steder er det mer merkbart enn når du kommer til Finnmark.

Før helgen kom den nye regjeringen med en gladnyhet til finnmarkingene. Den utskjelte sammenslåingen med Troms skal vrakes. Igjen skal Finnmark bli fritt. Nå har man ikke akkurat overanstrengt seg for å få ekteskapet til å fungere, så skilsmisseforhandlingene skal nok gå greit uten de store følelsesutbruddene. Bare ikke altaværingene slår seg vrang.

I Alta bor mer enn en firedel av Finnmarks drøye 75 000 innbyggere, og de er ikke udelt begeistret.

Bare tre av kommunene i Finnmark hadde mer enn 25 barnefødsler de siste 12 måneder. I fylkeshovedstaden Vadsø ble det født 46 barn. Men hvem vet, kanskje vil fylkeskommunen igjen sette fart i barneproduksjonen? Det er i alle fall lov å håpe.

Men om finnmarkingene opplever at de får livet tilbake når de igjen blir eget fylke, står det dårligere til dem som skal bo der. I alle fall målt i folketall. En kartlegging som avisa Nordlys har gjort, viser at flere nordnorske kommuner er i ferd med å dø ut. 11 av kommunene i Troms og Finnmark hadde færre enn ti barnefødsler de siste 12 månedene.

Aller mest dramatisk er situasjonen i Finnmark. Bare tre av de 19 kommunene hadde mer enn 25 barnefødsler i samme periode. I fylkeshovedstaden Vadsø ble det født 46 barn. Men hvem vet, kanskje vil fylkeskommunen igjen sette fart i barneproduksjonen? Det er i alle fall lov å håpe.

Hvis man dukker ned i enkeltkommuner, er tallene til å miste nattesøvnen av. I Gamvik ble det ikke født et eneste barn. De tre nabokommunene Gamvik, Lebesby og Berlevåg i Øst-Finnmark har til sammen 15 barnefødsler i det samme tidsrommet. Legger man til de 16 barna som ble født i de tre nabokommunene Ibestad, Gratangen og Lavangen i Sør-Troms, blir det til sammen 31 elever.

Det trengs altså seks kommuner for å fylle en vanlig skoleklasse. Da skjønner man at noe er riv ruskende galt, og at det slett ikke er bærekraftig.

Uansett hvor mye man ønsker at disse stedene skal lykkes, er det vanskelig å ikke miste motet. For det blir fort en ond sirkel. Mange vegrer seg nok for at barna skal vokse opp i så små samfunn. Det sier seg selv at det kan merkes på skoletilbudet og helt åpenbart vil gå utover mangfold i lekekamerater og fritidsaktiviteter.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, kaller det «en strategisk trussel mot samfunnsstrukturen i Nord-Norge». Han mener tallene er dramatisk, men at det er en sak få tør å snakke høyt om.

Folk er vår aller viktigste ressurs – og den er i aller høyeste grad skjevt fordelt her til lands. Det mest påfallende i oslo indre by er hvor mange unge mennesker det er her.

Tidligere har innvandring kamuflert noe av nedgangen. Før var det også slik at kvinner i Finnmark fikk flere barn enn kvinner i for eksempel Oslo, men slik er det ikke lenger. Til og med en by som Tromsø opplever nå markant nedgang i folketallsveksten, noe som gir kommunen økonomiske problemer.

Det er ikke lett å forklare hvorfor. Sjelden har det gått bedre i nord. Det er Klondyke-stemning i deler av næringslivet, og alle piler peker mot at nordområdene vil være strategisk viktig fremover.

I valgkampen snakket Erna Solberg stadig om vekst og optimisme i Nord-Norge. Trygve Slagsvold Vedum derimot, snakket om nedlagte lensmannskontor og et tomt campus på Nesna. Begge har rett, men de snakker om to ulike ting. Privat sektor vs. offentlig sektor.

Kjell Arne Røvik har omtalt dette som «det store nordnorske paradokset». Langvarig økonomisk vekst gir ikke lenger uttelling i form av befolkningsvekst og bosetning i landsdelen. Historisk sett er dette «mot normalt» for folk har alltid flyttet etter pengene.

I nord er det lett å se at mange av de nye arbeidsplassene er utført av innvandrere og innpendling. Det blir stadig mer vanlig at folk jobber i en slags nordsjøturnus i distriktene, men lever livet sitt et annet sted.

Eldre folk på spark er et vanlig syn i Finnmark, men de trenger sårt selskap av flere unge folk på sparkesykkel.

I den kampen er gjenopprettelsen av fylkeskommunen i beste fall et plaster.

