SAMEFOLKETS DAG: – Mye arbeid er gjort – og mye gjenstår for å sikre fremtiden for de samiske språkene, skriver kommunalminister Bjørn Arild Gram.

Debatt

Ei fremtid for de samiske språkene

I dag feirer vi samefolkets dag. Som ny samestatsråd, som kommer fra et sørsamisk område, ønsker jeg alle læhkoeh biejjine – gratulerer med dagen!

Dette er en kronikk.

BJØRN ARILD GRAM, kommunal- og distriktsminister (Sp)

Oppmerksomheten om samisk kultur og språk vokser. År for år heiser flere det samiske flagget 6. februar.

Vi hører samisk språk i NRK-Sporten, i helgeunderholdningen på TV, i Disney-filmer og i flere radiokanaler. Opplæringen i samiske språk blir bedre, og flere behersker de mindre samiske språkene sørsamisk og lulesamisk.

Disse resultatene kommer ikke av seg selv. Mye arbeid er gjort for å styrke de samiske språkene gjennom flere tiår. Sametinget og språkmiljøer i hele Sápmi har tatt en viktig rolle. Myndighetene har støttet tiltak og ordninger som skal gi bedre rammevilkår for de samiske språkene. Dette er selvsagt bra, men det er ikke nok.

De samiske språkene er fortsatt truet, og regjeringen vil verne om og styrke denne viktige delen av kulturarven vår.

I Hurdalsplattformen sier vi at regjeringen vil sette i gang et krafttak for de samiske språkene. Vi trenger flere samiskspråklige lærere, førskolelærere og helsearbeidere. Vi trenger samiske læremidler av god kvalitet. Vi ønsker også å styrke kommunenes arbeid med samisk språkopplæring. Vi har et viktig arbeid foran oss.

I Kommunal- og distriktsdepartementet går vi nå gjennom høringssvarene om endringer i samelovens språkregler. Vi ønsker å gjøre ordningen bedre, slik at flere kommuner vil melde seg inn og gi et samiskspråklig offentlig tilbud.

Vi starter nå også FNs internasjonale tiår for urfolksspråk. Gjennom dette tiåret skal vi og andre land verden rundt arbeide for å verne og styrke urfolksspråk.

Nå har vi også muligheten til å ta i bruk nye virkemidler. Norge ligger lagt framme i utviklingen av språkteknologi for små språk, inkludert samiske språk, blant annet gjennom arbeidet til dyktige fagfolk på Giellatekno og Divvun ved Universitetet i Tromsø. Denne teknologiske utviklingen legger et nødvendig grunnlag for at urfolksspråkene kan brukes i en digital tid.

Norge vil bruke dette tiåret til å dele kunnskapen om de digitale språkverktøyene, og være en pådriver for tiltak som sikrer at urfolksspråk brukes aktivt i en digital tid.

Jeg har også en ambisjon om å bruke dette tiåret til å styrke de samiske språkene gjennom språkopplæring for barn og unge tilpasset vår digitale hverdag. Da kan sørsamiske barn bruke morsmålet sitt når de får opplæring på nettbrett, lulesamiske ungdommer kan bruke morsmålet sitt når de tekster med hverandre, og nordsamiske arbeidstagere kan fylle ut offentlige skjemaer på sitt eget språk. Alt det som vi som har norsk som morsmål opplever som helt selvfølgelig.

Mye arbeid er gjort – og mye gjenstår for å sikre fremtiden for de samiske språkene. I dag skal vi feire og løfte fram den samiske kulturen. Og så skal vi jobbe videre for å styrke de samiske språkene i årene som kommer.

Gratulerer med dagen!