KLIMA: – Skal verden nå Paris-målet, kommer vi ikke unna «negative utslipp», altså å fjerne karbon fra atmosfæren, skriver kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Kan «plan B» redde kloden?

Å kutte klimautslipp, «plan A», er ikke nok. Politikere og forskere snakker nå om en «plan B».

Vilde Antonie Haug Slottemo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ANNE THERESE GULLBERG, partner og bærekraftsansvarlig, Kruse Larsen

Politikerne over hele verden gir nå klarsignal til «klimafiksing» – ofte kalt «plan B» av klimaforskerne. Dette er planen vi må ty til når plan A – å kutte

klimagassutslippene – ikke lenger er nok.

Plan B er helt nødvendig, men vil kunne møte enda større motstand i folket enn motstanden mot utbygging av fornybar energi.

Også denne sommeren ser vi konsekvensene av klimaendringene utspille seg i Europa. Hetebølgene kommer tidligere og er mer intense i Spania, Portugal og Frankrike, men også lenger nord i Europa. I Italia har en isbre kollapset. Storbritannia har erklært nasjonal krisetilstand. Det er ikke lenger tvil om at utslippskuttene går for tregt.

Klimaforskerne har lenge diskutert hva som må gjøres hvis ikke verden lykkes med plan A – å kutte klimagassutslippene. Forskerne har lansert «geoengineering», eller «klimafiksing» på norsk, som en plan B. De siste årene har det blitt klarere, også for politikerne, at det holder ikke å kutte utslippene til null.

Skal verden nå Paris-målet, kommer vi ikke unna «negative utslipp», altså å fjerne karbon fra atmosfæren, i tillegg til utslippskutt.

For de aller fleste er «klimafiksing» fremdeles ukjent, og blant de som kjenner begrepet, er kunnskapen lav. Forskning viser at folk forbinder klimafiksing med science fiction, «Star Wars», miljødystopi, med komplekse ideer og å gripe inn i naturens gang.

Dette er forestillinger i tråd med den alvorstunge Hollywood- satiren,

«Don´t look up», der verden går under mens politikere og næringsliv jobber med en optimistisk plan B.

Assosiasjonene til science fiction og «Star Wars», er ikke tatt ut av løse luften. Klimafiksing kan defineres som bevisst storskala modifikasjon av klimasystemet, og kan grovt sett deles inn i to kategorier.

Den første er teknologier som kan bidra til å fjerne karbon fra atmosfæren. Både direkte karbonfangst fra luft med lagring (DACCS) og bioenergi med karbonfangst og -lagring (BECCS) kan bidra til å fjerne karbon fra atmosfæren, mens gjødsling av hav kan bidra til å øke opptaket av CO₂ i havene.

I den andre kategorien, «solar geoengineering», er målet å reflektere sollys tilbake til verdensrommet, og slik stoppe temperaturøkningen. Her snakker vi om alt fra å male tak hvite, å imitere vulkanutbrudd, å sprøyte skyene hvitere og å installere store speil i verdensrommet for å reflektere sollyset tilbake. Og det er altså her «Star Wars» kommer inn.

Da G7-landene møttes i mai, ble fjerning av karbon fra atmosfæren gjennom bioenergi med karbonfangst og -lagring og direkte karbonfangst fra luft med lagring for første gang nevnt i slutterklæringen.

Bare uker senere, da norske politikere behandlet energimeldingen, ba Stortinget regjeringen om å «vurdere virkemidler som kan bidra til å gjøre direkte karbonfangst fra luft (DAC) lønnsomt».

Negative utslippsteknologier er med andre ord på full fart inn i klimadebatten.

Når politikerne både hjemme og ute, nå går for «plan B», så er det den første typen med negative utslippsteknologier. Dette er den minst kontroversielle formen.

Hva vet vi egentlig om folks holdninger til «klimafiksing»? Internasjonal forskning viser at folk er mer positive til forskning på «klimafiksing» enn faktisk bruk.

Folk foretrekker fjerning av karbon fra atmosfæren fremfor «Star Wars» teknikker, som manipulering av strålingsbalansen. Folk er dessuten mer positive hvis det fremstilles som en plan B.

Ser vi til politikken, ser vi at negative utslippsteknologier som skal fjerne karbon fra atmosfæren sakte, men sikkert er i ferd med å falle inn i folden som ordinære teknologier. Kanskje som en plan B, mens de mer ytterliggående og risikable teknikkene blir en plan C.

Samtidig viser forskning at folk foretrekker både utslippskutt og fornybar energi fremfor alle typer «klimafiksing». Det betyr at det er større oppslutning om plan A – utslippskutt og fornybar energi, enn det er om plan B.

Det er med andre god grunn til å anta at motstanden blant folk vil kunne bli enda større enn motstanden vi de siste årene har sett mot fornybar energi.

Det kan være verdt å ha i bakhodet når politikerne skal ta stilling til utslippskutt og fornybarprosjekter.

Skulle man til slutt minne folket om noe, så er det at jo mer folk protesterer mot plan A – utslippskutt og fornybar energi og mot plan B – fjerning av karbon fra atmosfæren, jo større sjanse er det for at de ender opp med å måtte si ja til «Star Wars»-teknikkene i plan C.

Planen de virkelig ikke ønsker.