Hamsterhjulsamfunnet

Enten vi velger små mennesker eller stor profitt, er det viktig å være ærlig på at valgene som vi tar, også får sosiale konsekvenser.

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

I sommer har vi glede av tid med familie og venner. Vi har fri sammen og samtidig.

Viktige deler av vår felles kultur og våre sosiale opplevelser baserer seg nettopp på at vi har fritid i lag: søndager, høytidsdager og ferier. I kombinasjon med arbeidstagervennlig politikk skaper denne prioriteringen av fremtidsrettet forutsigbarhet, selve motsetningen til et samfunn der pengemakt ukontrollert kan utnytte vanlige folk og høste antatt maksimal profitt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Forskjellene mellom arbeid og fritid, hverdag og helg, dag og natt, viskes ut i et slikt samfunn.

Alt flyter over i en usosial, grå blanding.

Stadig flere ser heldigvis at det er viktige mål og verdier for gode liv også utover kortsiktig fortjeneste og maksimalt forbruk. Til tross for at flere ser slike verdier, er det dessverre også enkelte politiske partier som forsøker å reversere moderne stabilitet for arbeidsfolk og familier.

Fremtidsrettet trygghet for jobb og fritid, som er bygd opp med sosial og

demokratisk kamp, skal igjen viskes vekk. Høyre og Frp, og særlig partiet Venstre, har blitt talerør for til dels ukontrollerte rettigheter for kapital uten kloke reguleringer.

Venstre er ofte negative til arbeidstageres foreninger. Mens andre har forlatt tenkningen, sverger dette høyrepartiet tvert imot bare i økende grad til rendyrket og avleggs 80-talls markedsliberalisme. Den teoretiske ideologien har som andre av historiens -ismer spilt fallitt.

Det er mer enn vel dokumentert at den har bidratt til flere av de sosiale, økonomiske, og miljømessige utfordringene som vi nå må hanskes med.

Mange opplever at tid er deres mest verdifulle ressurs. Flere kjenner på at

forbrukersamfunnet kan være stressende. Men for Venstre er det altså ikke nok. De vil tvert imot presse igjennom store søndagsåpne butikker og kjøpesentre, fjerne vår felles fri på flere høytidsdager og sentrale deler av partiet vil ha døgnåpne barnehager.

Totalen av alt dette, om det blir innført i lag med negativ arbeidslivspolitikk med midlertidige stillinger og større bruk av bemanningsbyråer, er et samfunn der mange vil oppleve ufrihet, særlig våre arbeidsfolk på gulvet.

Man må danse etter sjefens pipe. Musikken stopper aldri. Sårbare får det som vanlig tøffest.

Det kan best beskrives som hamsterhjulsamfunnet – et mulig press 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Alt dette for at de aller rikeste skal få enda mer. For at forbruk skal være det førende fremfor alt. For at storkapitalen skal styre.

Ap/Sp-regjeringen er derimot på lag med fremtiden. Vi sikrer trygghet for arbeidsfolk og familier. Allerede har vi forsterket arbeidsmiljøloven for å sikre folk faste jobber. Vi har doblet fagforeningsfradraget slik at flere kan bli en del av et fellesskap og stå opp for hverandres interesser.

Med et nytt lovforslag kjemper vi også igjennom at folk som jobber heltid, får rett til en kontrakt som tilsvarer deres reelle arbeidsmengde. Det gir gevinster som forutsigbar turnus og økonomisk trygghet med pensjon. Men alle disse positive og gode sakene er Venstre dessverre negative til.

Oppsummert kan vi stille oss spørsmålet: Hva liker vi å fortelle våre barn at er mest verdifullt – mer tid i fellesskap, eller mer tid til forbruk?

Enten vi velger små mennesker eller stor profitt, er det viktig å være ærlig på at valgene som vi tar, også får sosiale konsekvenser.