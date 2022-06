ARBEIDSLIV: – Det er helt naturlig å vaske der det er skittent, men varsler man storrengjøring er det et signal om det er møkk over alt, skriver NHOs Nina Melsom.

Å vaske med høytrykksspyler

Sist uke lød et oppgitt sukk fra norske arbeidsgiverorganisasjoner til statsminister Støres omtale av norsk arbeidsliv. Til tross for at det norske arbeidslivet i hovedsak er godt, ser han behov for en storrengjøring.

NINA MELSOM, direktør for arbeidsliv i NHO

Når stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) svarer, så sier hun at «jo, det er skittent under sofaen». Ja, vi må gjerne vaske under sofaen, om det er skittent der.

Det er to ting som er helt vesentlig her: For det første: Kriminalitet skal Arbeidstilsynet og politiet ta seg av. I tillegg til ulike bransjeprogram. For det andre: Skal man innføre ny politikk, så må det være kunnskapsbasert.

At vi skal rydde opp i de delene av arbeidslivet som ikke fungerer bra, er det ingen som er uenig i. Det fordrer ingen kursendring. 95 prosent av norsk arbeidsliv er bra, som arbeidsrettsadvokat og utvalgsleder Jan Fougner sa til VG.

At vi skal ta tak i de fem prosentene som ikke fungerer, rydde opp i arbeidskriminalitet, gi overtidsbetalt til dem som jobber 15–17 timer i døgnet uten å få overtidsbetalt eller øke lønnen til de verftsarbeiderne som kun får 30 kroner timen, er det lett å bli enig om.

Ap peker på kollektiv søksmålsrett, fjerne den generelle retten til midlertidig ansettelser, styrke retten til heltid og stramme inn på innleie. Men dette mener vi ikke treffer. Skal vi jobbe godt sammen må vi ta utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger.

For hvordan har utviklingen av midlertidig ansatte vært de senere årene? Jo, den er lav i Norge og har gått ytterligere ned.

Kollektiv søksmålsrett har vi allerede forsøkt. Den ble nesten ikke brukt og har prinsipielle svakheter.

Heltid er absolutt et mål, men ikke alle kan eller vil jobbe hundre prosent. Nettopp derfor er det ikke så lett å lovfest dette. Her må vi jobbe på en annen måte enn gjennom lover. Det handler om kultur.

Når det gjelder innleie, skrev vi om dette i en VG-kronikk i forrige uke.

Det er helt naturlig å vaske der det er skittent, men varsler man storrengjøring er det et signal om det er møkk over alt. Sånn er det ikke i verdens beste arbeidsliv.