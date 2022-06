KAMPEN MOT MAGEN: – Inne i hver en tjukkas er egentlig en tynn person fanget. En tynn person med et stort hull innvendig, skriver kronikkforfatteren.

Feit manns tale

Det er ikke greit å være tjukk, og det blir ikke tur til stranden i år heller.

TOMAS JEVNE, skribent og journalist i Oppland Arbeiderblad

Nå som pandemien roer seg og krigen i Ukraina er blitt dagligdags, er det rom for å diskutere de små spørsmålene i livet. Jeg har bitt meg merke i at flere reagerer på såkalt «kroppspositivisme».

At folk med større kropper enn det som så langt har vært idealet dras fram i offentligheten, og det underliggende budskapet om at det er greit å være tjukk.

Det er ikke greit å være tjukk.

Nå står sommeren for dør, sjokkdietten fra sen april har hjulpet litt, men speilbildet mitt minner fortsatt mest om en slags Venus fra Milo i meierismør og sukker.

Jeg grugleder meg til sommeren, beholder T-skjorta på annet enn langt unna folk, og er mer spent på om buksen og shortsen med 32 tommers livvidde passer i år enn på lønnsoppgjøret for Norsk Journalistlag.

Tror virkelig folk at tjukkaser som meg går rundt og ikke vet hva vi er, at vi ikke får det med oss? At vi er så trygge på vår verdi som mennesker, så sikre på at det indre er viktigst at vi ikke merker det skjeve blikket?

At vi ikke eier skam, og derfor må settes på plass?

Harald Eia viste stolt fra klærne sine fra 90-tallet på «Kongen befaler» og kunne slå fast at livlinja var den samme. Applaus. Virkelig. For selvkontrollen og disiplinen. Og for de heldige genene.

Jeg går rundt med dødssyndene grådighet og fråtseri rundt livet, og den gjenstridige dobbelthaken viser karakterbristene mine allerede så fort noen ser meg. Sånn sett er det i alle fall ærlig. Men ikke så pent på Instagram.

Det blir ikke til at jeg drar på stranden i år.

Jeg husker barndommen med gru. Svømming på skolen. Den er brutal. Det ble aldri nevnt noe fra lege, helsesøster eller andre om at jeg var overvektig. Men magen min, den gikk ikke innover som de andre guttene sin. Det så jeg. Og det så alle de andre.

Da livet var som aller kjipest i barndommen, midt i skilsmissen til foreldrene mine, og jeg kom hjem med nøkkelen i hyssing rundt halsen fra enda en skoledag jeg hadde gjort alt for ikke å måtte møte til, sto jeg foran et valg.

Jeg kunne fortelle en forelder hvor kjipt alt var, og dermed legge stein til byrden for dem. Eller jeg kunne ordne meg selv.

Jeg valgte det siste. Det var minst problemer med det. Mor ville bli lei seg om jeg fortalte det som plaget meg. Men jeg trengte trøst. Og for meg kom trøsten i form av det lille jeg fant i kjøkkenskapet. Flatbrød med smør, O'boy, sukkerbiter, hva som helst.

Det handlet om følelser. Store, vanskelige følelser som jeg ikke hadde ord som kunne dekke. At det var noe grunnleggende galt med meg, et stort svart hull innvendig som ikke kunne fylles med brokkoli eller havregryn.

Så jeg spiste mens jeg rømte vekk i bøker og tegneserier. For det var noe galt med meg, jeg passet ikke inn, og var, og er, ikke hjemme noen steder.

Det går en rød tråd derfra til å fikse meg selv med rusmidler senere.

Å se det selv, krever veiledning og hjelp. At følelser, og ønsket om kontroll på noe som er altfor stort for en selv å løse og som bare gir en følelse av maktesløshet, de kan gi de merkeligste utslag.

Som at man spiser. Eller lar være å gjøre det i det hele tatt.

Så kan man selvsagt ta en kost-nytte-analyse av hvorvidt det er rimeligst å gi folk hundrevis av terapitimer for å skjønne at de spiser på grunn av følelser eller å hjerteoperere dem.

For livsstilssykdommer dreper og koster samfunnet masse. Det minste man kan gjøre, er å passe inn. Være normal!

La meg ta deg med til Blindern i 1997. Til Sophus Lies auditorium og forelesning. Det er her fremtiden skal bygges, grunnlaget for et godt liv legges. Utenfor står en ung mann fra Gjøvik. Historie er et av favorittfagene, men han greier ikke å gå inn, for han er sikker på at alle kommer til å se på han og flire. For det gjør jo folk.

Så han dropper forelesning. Karakteren blir så som så. Den sosiale angsten blir redningen fra overvekt.

Den gir seg utslag i klamme hender og kvalme. Hver dag. Frykten for å brekke seg i offentlig sammenheng gjør at det letteste er å være alene.

I stedet for mat, kommer alkoholen inn som trøst. Den er mindre energitett, og fjerner angsten, kvalmen og de tunge tankene.

Kiloene forsvinner, for det er ikke så lett å spise når en er kvalm hele tiden. Så skam, det virker. Kanskje vi skulle prøve mer av det?

Hva med å beordre folk med kroppsmasseindeks over normalen til Bislett og utstyre noen tante Sofier og kroppsfantaster med ropert? Så kan tjukkasene løpe rundt mens tante Sofiene av alle kjønn roper at de må ta seg sammen, at det er bare å slanke seg, bevege seg mer. Alt sendt på TV, selvsagt.

For inne i hver en tjukkas er egentlig en tynn person fanget. En tynn person med et stort hull innvendig.

Jeg endte opp med å bli alkoholiker og smellfeit igjen. Å drikke har jeg sluttet med. Hadde jeg like enkelt kunne avstå fra mat som alkohol, hadde jeg gjort det.

Jeg veier med 88 kilo godt over det jeg bør. Magen er gjenstridig. Jeg bikker stort sett 25.000 skritt hver dag i sommerhalvåret og har et normalt kosthold. Helt til jeg får vondt i følelsen. Da ramler kostholdet sammen.

Alt med vekt og overvekt handler ikke om trening, havregrynsgrøt og smoothie av gress, havre, grønnkål og avokado. Noe handler om det også, selvsagt, men vel så mye handler det om å få ryddet i skapet med følelser. Følelser som oppstår når en pekes ut som annerledes.

For det er ikke alle som mat kun er kalorier for.

Mat er også egenomsorg og kjærlighet som ikke oppnås på andre arenaer.

Slik som alkohol, sex, trening, jobb, spenning, vold og å være fin og få likes på Instagram er rus og eufori for andre.

Er det så vanskelig å skjønne?