En gave til tennisen

Av Leif Welhaven

Holger Rune (19) vinner ingen pris som den mest sympatiske spilleren. Likevel kan dansken fort bli akkurat det internasjonal tennis trenger.

Kontrastene er noe av det som gjør idrettsgrenen tennis så fascinerende.

På den ene siden får du knapt noe mer overhøflig og tidvis maskinelt. En rundtur på Wimbledon-anlegget er for eksempel en oppvisning i overklassens etikette, der en aura av jordbær og champagne omkranser hvitkledd klasking.

Kutymen i sporten er så høflig at spillerne sier unnskyld om de får drahjelp av at ballen treffer nettkanten, selv om de selvsagt ikke er lei seg i det hele tatt.

Men også den andre siden er vesentlig for interessen rundt sporten. Tennisens «bad boys», de som bryter med normene når følelsene bobler over, er også en del av sportens brød og smør.

Her kan danske Holger Rune bli siste skudd på en ganske godt utviklet stamme.

Selvsagt er det noe umodent over oppførselen til en som tilsynelatende sender bort moren sin og klager på innpust og utpust. Samtidig skaper spillere som dette en nerve i oppgjør som varer lenge.

Historisk var duellene mellom John McEnroe og Bjørn Borg ikke bare så spennende av rent sportslige grunner, men også på grunn av spennvidden i spillernes vesen. Uten å dra sammenligningen altfor langt, er det mulig å dra noen paralleller til det vi så i kvartfinalen i French Open.

I nyere tid er Nick Kyrgios den som er mest for å gå egne veier blant dagens beste spillere. Tidvis er han sjarmerende, innimellom går han langt over streken, men australieren skaper utvilsomt koloritt og interesse.

Det var hett mellom Holger Rune og Casper Ruud etter kvartfinalen.

Også spillere som franske Benoit Paire, latviske Ernests Gulbis og italienske Fabio Fognini er tidvis blitt mer kjent for oppførsel enn grunnslag. Nylig ble Alexander Zverev straffet etter at han slo racketen i dommerstolen.

Tilbake i tid har navn som Dennis Ralston, Pancho Gonzales og Ilie Nastase vært velkjent for temperamentet og diverse krumspring.

Nå har altså Holger Rune tatt steget opp på den store scenen. Han slo seg inn blant topp 100 så sent som i januar, og spilte seg altså til en kvartfinalen etter å ha slått ut Stefanos Tsitsipas.

På kort tid har han fått enorm oppmerksomhet, både på grunn av en aggressiv spillestil og en aggressiv atferd. Tidligere har han blitt bøtelagt for det som ble oppfattet som en homofobisk kommentar.

Etterspillet etter kvartfinaletapet mot Ruud, der partene beskylder hverandre for usportslig oppførsel, vitner om en danske som ikke akkurat er konfliktsky.

Bad boy-delen av tennisen er et tveegget sverd. Naturligvis ønsker vi at fair play skal ligge til grunn, og respekten for motstanderen er en sentral del av dette. Samtidig er følelser en sentral del av spillet, og det er neppe negativt for interessen at noen spillere er det motsatte av A4.

De aller mest barnslige sidene får vi håpe at den godeste Rune plukker av seg med alderen, men det er samtidig mye av personligheten hans som vil berike den konservative idretten.

På mange måter kan Holger Rune vise seg å bli en gave til internasjonal tennis.