Å slå opp med oljen

Det kan være vondt å bryte ut av forhold. Men noen ganger er det nødvendig. Slik er det også med LOs forhold til oljeletingen.

OLAV ELGVIN, statsviter og LO-medlem

«Bare slå opp med henne. Gjør det slutt».

Det er mange år siden nå. Jeg var ung student og satt trøtt og ulykkelig på et nachspiel. Som mange unge mennesker var jeg i et forhold jeg var usikker på. Ting var vanskelige. Vi kranglet mye. Men tanken på brudd var skummel. De fleste jeg snakket med ville ikke være bastante, og sa at jeg måtte finne ut av det selv. Så havnet jeg på dette nachspielet, der jeg møtte en bekjent som var kjent for å tale i klarspråk.

«Dette forholdet kommer uansett til å ta slutt. Det er bedre at det skjer nå enn om et år», sa han.

Da han sa det ble jeg provosert. Likevel satte ordene hans i gang en tankeprosess. Noen uker senere var forholdet over.

Noen ganger er brudd nødvendige, selv om det gjør vondt. Det gjelder ikke bare i privatlivet. Det gjelder også på samfunnsnivå. Akkurat nå foregår det en slik bruddprosess i LO, en organisasjon jeg har vært stolt medlem av gjennom mange år.

Denne uken avholder LO sin kongress, der retningen for de kommende årene skal stakes ut. Noen forbund, med NTL og Fagforbundet i spissen, har foreslått at Norge skal slutte å lete etter mer olje. Det vil være et viktig brudd. Så langt har de møtt motstand fra forbundene som har tyngdepunkt i industrien.

Både Norges og LOs forhold til oljen minner på mange måter om kompliserte forhold av typen jeg var i den gangen som ung student. Det finnes positive sider. Olja har gitt oss en rikdom ingen drømte om på 60-tallet. I tillegg har oljeindustrien noen av de sterkeste fagforeningene i Norge, som har hatt stor betydning for den bredere norske arbeiderbevegelsen.

Samtidig har forholdet vårt til oljen en mørkere side. Mens jeg skriver dette dør mennesker i Pakistan og India på grunn av en hetebølge som har slått alle tidligere rekorder. India har også stanset eksporten av hvete til resten av verden, midt i en global matkrise, fordi hetebølgen har gått så kraftig utover hveteproduksjonen.

Slike ting skjer oftere og oftere: Tørke. Sult. Monsterbranner. Monsterstormer. Avlinger som svikter. Konsekvensen er at de svakeste lider og dør.

Grunnen er enkel: vi henter opp olje, kull og gass fra bakken. Så brenner vi den opp. Slik blir jorden stadig varmere, og krisene det fører til blir stadig verre.

Det dominerende svaret på dette har lenge vært å «redusere etterspørselen». Men etter 30 år med klimapolitikk sitter vi med en slags fasit på hvordan denne tilnærmingen har fungert: Utslippene er større enn noen gang.

Faktisk har rundt 50 prosent av all C02-en vi har sluppet i atmosfæren blitt sluppet ut siden 1992, året vi fikk den første internasjonale traktaten om klimautslipp.

Derfor har stadig flere begynt å snakke om at vi også må gjøre noe med tilbudet av fossil energi. Land som Danmark og Costa Rica har startet en allianse av land som vil redusere produksjonen av olje, kull og gass.

Her i Norge blir røstene som vil slutte å lete etter mer olje stadig mer høylytte. Men motstanden er sterk. Endring er alltid truende. Uansett hvor mye vi prøver å skape en myk landing og rettferdig omstilling, kan noen komme til å tape.

Da skal vi huske på det jeg fikk høre på nachspielet for mange år siden: Forholdet vårt til oljen kommer uansett til å ta slutt. Å si ja til mer oljeleting kan ikke få dette forholdet til å vare. Det kan bare utsette et brudd som vil komme enten man vil eller ikke.

Er det virkelig noen som tror at flertallet av verdens stater vil akseptere at land som Norge leter etter mer olje om 15 eller 20 år, når klimaendringene har blitt enda mer ekstreme?

Når Sør-Europa og California opplever enda mer intense skogbranner enn i dag, når mennesker i India dør i tusenvis av heteslag, når avlingene stadig oftere slår feil? Kommer man da til å sitte stille og akseptere at land som Norge leter etter enda mer olje, som FNs generalsekretær allerede i dag kaller «moralsk galskap»?

For egen del er jeg overbevist om at det ikke kommer til å skje. Da vil bruddet med oljeletingen bli påtvunget oss utenfra.

Men bruddet blir ikke lettere noen år fra nå. I dag har vi sjansen til å investere i nye grønne næringer. Men jo mer talenter og kapital som suges opp av oljeindustrien, jo mindre sjanse får vi til å hevde oss på andre arenaer.

Om noen år har andre sannsynligvis fått grep om dette markedet. Samtidig har venstresiden og sentrum-venstre mye innflytelse i dag, og fagbevegelsen er sterk. Det gir mulighet for en omstilling bort fra oljen som kan skje på fagbevegelsens premisser.

Vil det samme være tilfelle i 2035? Det har vi ingen garanti for.

I stedet for en rettferdig omstilling som sikrer en myk landing, kan vi da få en brutal omstilling som lar arbeiderne i stikken.

Mitt håp er derfor at forbund som NTL og Fagforbundet våger å være som den bastante fyren jeg møtte på nachspiel som ung student.

Den som våger å insistere på å si dette til resten av LO: At forholdet vårt til oljen uansett vil ta slutt. Og at bruddet vil bli vanskeligere jo lengre vi venter.