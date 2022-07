Kommentar

Gamle kart og ustø kompass

Av Tone Sofie Aglen

Det regjeringen vant valget på, er åpenbart noe annet enn det folk vil ha nå. Mens kompasset til Sp-lederen virker dårlig kalibrert, blusser den gamle debatten opp om Jonas Gahr Støre i det hele tatt har et.

Før politikerne tar en vel unt sommerferie, er det et spørsmål alle prøver å svare på: Hvordan klarer en ny regjering med to erfarne styringspartier å trøble det til og falle så fort i popularitet?

Mens kommentatorer slår fast at «ørnen har daua» og «Støres regjering er i ferd med å synke», har Sp-leder Trygve S. Vedum på ett år gått fra å bli genierklært til å omtales som «en tom dress». En måling på 4,7 prosent var ingen lystelig sommergave.

For å begynne med et kjedelig svar. Hvis man hever blikket fra all viraken og dag til dag-politikken, kan det se ut som de lange linjene tenderer mot å opprette en slags balanse. I perioder med mye marked og høyrepolitikk, får man gjerne en motreaksjon. Blir det for mye stat og styring, ønsker folk gjerne mer frihet og marked.

Distriktsopprøret har vært den mest øyenfallende bevegelsen de siste fem årene. I tillegg til de tunge sentraliseringstrendene som alltid ligger der, har det vært en åpenbar motreaksjon til regjeringen Solbergs mange reformer.

Det handlet neppe om innholdet i regionreformen eller politireformen i seg. Det var mer en følelse av at mye går gal vei og at mye var bedre før. Samtidig har det blitt pustet mer ild i de klassiske skillelinjene mellom by og land, mellom folk og elite.

Med bunnsolid troverdighet i bunn, var Vedum en mester til å sette ord på disse følelsene. Han så også ut til å skjønne at dette ikke bare handlet om distriktspolitikk i snever forstand, men avstand og avmakt.

Derfor integrerte han i prosjektet sitt alt fra 90-åringen som må logge inn i digital postkasse for å se om pensjonen var kommet, frustrerte dieselbileiere eller drosjesjåføren i Oslo som opplevde at levebrødet forvitret.

Derfor er det så påtagelig at politikeren som i så stor grad har lest folkemeningen, ser ut til å ha mistet evnen når han faktisk kan gjøre noe med det.

Selv om de strengt tatt bare innfrir valgløftene sine, er det knapt andre enn den harde kjerne som takker og bukker når de skrur opp gamle fylkesskilt, gjenoppretter lensmannskontor eller oppløser Kristiansand.

Folket har gått videre, men regjeringen ser ut til å henge fast i gamle kart.

En årsak til det kan være at Sp som motreaksjon og korrigerende kraft hadde virket. Allerede før stortingsvalget i fjor hadde lufta begynt å sive ut av ballongen.

Mens Sp fløy høyt på målingene, gjorde de andre partiene sitt for å kopiere suksessen. Også mediene viet distriktene en helt annen interesse.

Mange justerte politikken sin, inkludert Høyreregjeringen, som kvitterte med det parodierte grepet å opprette egen distriktsminister. Nye reformer ble gravlagt. Da domstolsreformen ble lagt fram, var den allerede så ferdig kompromisset at det skulle godt gjøres å finne tungtveiende argumenter imot.

Likevel prøver regjeringen å presse mer saft ut av sitronen.

Reversering er blitt en slags ufrivillig merkelapp på regjeringen, noe de mange kritikerne dyrker begjærlig.

Likevel er det regjeringens problem at de ikke har klart å synliggjøre et mer fremoverlent prosjekt.

Forklaringen internt på den svake starten er alle krisene og at misnøyen smitter. Innvendingen er at folk kan tåle kriser så lenge de er forstått. Nå tar regjeringens egne selvkritikk på at de har vært for dårlige til å kommunisere.

Men kommunikasjon og innhold henger tett sammen. Det hjelper ikke å være en retorikkens mester om man ikke kjenner seg igjen i budskapet. Der balanserer regjeringens stjerneskudd, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), på en knivsegg.

Han fronter det som kanskje er det mest åpenbare prosjektet, havvind og grønn industri. Når man gang på gang bruker de mest høystemte ordene i boken, må man være desto mer konkret.

Slagord som ikke fylles med innhold, virker gjerne mot sin hensikt. Slik som «nå er det vanlige folks tur» er farlig nær å bite dem en viss plass.

Men om kompasset til Vedum virker ute av funksjon, blusser nå den gamle debatten opp om Jonas Gahr Støre i det hele tatt har et indre kompass. Flere tar nå til orde for at Støres lederskap er en del av problemet.

Den forklaringen kommer opp som en slags ønskekonsert hver gang partiet sliter.

Det som åpenbart er et problem for Ap, er å forene et land som på mange måter virker stadig mer delt. Urbane, utdannede velgere i de store byene har markant andre preferanser enn distriktsvelgerne. Og det kan se ut som når Ap lykkes ett sted, så glipper velgerne et annet sted.

Nå er det i storbyene det ser mørkt ut, og der er ikke Sp til særlig hjelp. Den siste tiden har Kristiansand, Bergen og Oslo Ap sett henholdsvis 15-, 16- og 17-tallet på målingene.

Slik kan nok politikken oppleves som et endeløst jag etter vind. Men det handler nok i stor grad om å kontinuerlig oppdatere kartet og kalibrere kompasset.

Strømninger er lettere å se på avstand. Derfor er det med norske briller interessant å følge dansk politikk. Den danske statsministeren Mette Frederiksen har lenge vært en inspirasjonskilde for både Sp og Ap. Sosialdemokratene vant mange velgere da de strammet inn innvandringspolitikken, begynte å snakke om «vanlige folk» og prioriterte provinsen, der «verdiene skapes».

Men etter et markant tap for sosialdemokratene i de store byene ved sist kommunevalg, har pipen fått en annen lyd. Vanlige folk er erstattet av grønn politikk, utvikling av hovedstaden og EU-begeistring.

Nå spår analytikerne et valgskred for det nystiftede partiet Danmarksdemokratene, ledet av den omstridte, men folkekjære Inger Støjberg (for øvrig omtalt som Sylvi Listhaugs venninne og politiske tvilling).

Hun bærer videre forestillingen om motsetningen mellom «det vanlige liv» i provinsene og virkelighetsfjerne diskusjoner i «de fine salonger» i hovedstaden.

Forskjellene kan se uoverkommelige ut. Hvis det er det man ser etter.

Mens Oslo gråt og lagde spontane Pride-markeringer etter den grufulle skytingen forrige lørdag, danset horder av animerte trøndere til den ikke spesielt kredible artisten Staysman på festival i Steinkjer. Noen rynker sikkert på nesen av å gaule med til «muggene er megasvære» og «elsker øl», ikke minst i en sådan stund.

Men magien skjedde da den selverklærte «Kongen av rølp» heiste pride-flagget, til ellevill jubel i bygdenes by.

Selv den mest usannsynlige kan binde landet sammen.

