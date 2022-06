Kommentar

Et nederlag for kjærligheten

Av Astrid Meland

BLOMSTERHAV: Venner trøster hverandre etter angrepet utenfor Per på Hjørnet og London bar lørdag. To menn er døde, over 20 skadd.

Politiet får avlyst Pride for andre gang på tre dager. Det er leit. Men også forståelig.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En av teoriene politiet jobber med etter helgens grufulle angrep, er hatkriminalitet mot homofile.

Derfor ga de råd om å avlyse Pride lørdag. Mandag ba de på nytt folk om å ikke delta i den planlagte Pride-markeringen foran Rådhuset i Oslo.

Det er synd. For nå er det virkelig meningsfullt å gå i Pride.

PST hevet i helgen nivået til «ekstraordinær trusselsituasjon». De vurderer angrepet «som en ekstrem islamistisk terrorhandling».

De mener at siktede Zaniar Matapou (43) har hatt tilknytning til et radikalt miljø. I en pressemelding omtaler de tidligere bekymringer for radikalisering.

ØNSKET NY MARKERING: Byrådsleder Raymond Johansen ønsket en markering i Oslo mandag, men ber folk følge politiets råd og droppe pride-arrangement på Rådhusplassen

De kan selvsagt ta feil, slik de gjorde etter Kongsberg-drapene.

I denne saken ser det ut som at gjerningsmannen har vist interesse for antiislam-markeringer og at han har hatt omgang med Arfan Bhatti.

Bhatti, som er en av Norges mest kjente kriminelle, hadde inntil for få dager siden et bilde av et brennende pride-flagg på sin Facebook-profil.

Der oppfordret han til drap på homofile.

Etter at han sto frem som religiøs ble han en kjent figur i Profetens Ummah, en ekstrem, islamistisk gruppe som støttet IS.

De siste dagene har nok mange fått med seg hans ekstreme budskap.

Men er det virkelig snakk om at flere truer skeive nå? Eller er det snarere snakk om bekvemmelighetshensyn når politiet rådgir om å avlyse Pride?

Politiet kan ikke si alt de vet. De henviser til informasjon fra PST og sier det er gjort etterforskningsskritt overfor flere personer.

Det er ikke opp til politiet å avlyse arrangementer. De kan gi råd. Så har ikke myndighetenes kommunikasjon vært helt god her. Både byrådslederen og likestillingsministeren oppfordret først alle til å delta mandag.

ET NEDERLAG: Oslo-politiet sier de ikke kan garantere at byen er trygg og at de sitter på mer informasjon. Trusselnivået i Norge er nå hevet til ekstraordinær trussel.

Etter drapene i helgen har flere norske skeive stått frem og fortalt at de lever med trusler og frykt.

Og vi vet at skeive angripes rundt om i verden.

Ifølge amerikanske medier har årets Pride rundt om i USA vært preget av trusler fra blant annet høyreekstreme.

I juni for to år siden ble tre menn fra LHBT-miljøet knivdrept i en park i den engelske byen Reading. Libyskfødte Khairi Saadallah (25) kalte det jihad.

I 2016 ble 49 mennesker skutt og drept på det skeive utestedet Pulse i Orlando. 29-årige Omar Mateen sverget troskap til ekstremistgruppen IS under angrepet.

ALTERNATIV PRIDE LØRDAG: Også den offisielle Pride-paraden lørdag ble avlyst. Men mange gikk likevel for å markere avstand til hat og terror.

Truslene mot skeive kommer ikke bare fra islamister.

I Jerusalem ble en 16 år gammel jente drept i Pride i 2015 av en ultraortodoks jøde som tre uker tidigere var sluppet ut av fengsel etter å ha sonet i ti år for et lignende angrep mot Pride i 2005.

De siste årene har påvirkningen fra russisk propaganda vært tydelig i Europa. Homofili er blitt kriminalisert også i Polen og Ungarn.

I Norge husker vi fra få år tilbake Islam Nets rabiate syn blant annet på homofili. Også andre, tilsynelatende mer moderate stemmer, slet med å si tydelig nei til steining av homofile.

Vi er kommet lenger nå. Men fortsatt forener hat mot skeive de illiberale kreftene.

MASSESKYTING MOT SKEIVT UTESTED: I 2016 angrep en islamsk ekstremist nattklubben Pulse i Orlando, Florida. Hele 49 mennesker ble drept.

Om homohat var motivasjonen til Zaniar Matapour (43) vet vi ikke. Han har ikke latt seg avhøre.

To menn er drept. På sykehus ligger flere av gjerningsmannens offer, hardt skadet etter å ha blitt truffet av skudd og glasskår.

I tillegg kommer alle vitnene, og de som ble truet og siktet på.

Livet blir ikke helt det samme igjen.

Det spesielle nå er at et helt minoritetsmiljø preges av frykt.

Det riktige rent følelsesmessig er å overvinne frykten, ta gatene tilbake og gå i Pride.

Men samtidig er vi blitt så smertelig klar over det nå. At midt i all kjærligheten finnes det noen hatefulle mennesker. De er i stand til å gjøre uopprettelig skade.

Derfor skal vi ikke gjemme oss innendørs. Det vil være å la ekstremistene vinne. Vi skal ha Pride. Og vi skal ha det så fort som mulig.