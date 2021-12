Kommentar

Boris i fritt fall

Av Yngve Kvistad

På toårsdagen for Boris Johnsons brakseier i 2019 markeres nok en rekord:

Ikke siden Anthony Eden og den ydmykende Suez-krisen i 1956 har en britisk statsminister vært mer upopulær, og knapt noen gang har så få velgere tenkt å gi sin stemme til de konservative.

En meningsmåling lørdag viste at Boris Johnson ikke engang ville blitt innvalgt til parlamentet fra sin egen valgkrets dersom britene hadde gått til urnene denne helgen.

I dag skulle BoJo hilse landet fra juledekorerte Downing Street, lansere en PR-forberedt strategi mot kriminalitet, og innvarsle regjeringens «ny giv»-satsing fra nyåret.

Ja, og kanskje også i forbifarten nevne at han torsdag ble pappa til en liten tulle. Hans åttende, niende, eller tiende barn, hvem vet, siden britisk presse har vært underlagt et rettsforbud mot å omtale hvor mange etterkommere Boris Johnson har etter en farsskapssak da han var borgermester i London.

Men fredag ble det kjent at tilsynet som overser eksterne bidrag til de politiske partiene, har ilagt de konservative en bot på nesten 200 000 kr. Fordi partilederen, altså Boris, har unndratt informasjon om hvem som finansierte oppussingen av den private delen av statsministerboligen, og hvordan denne avtalen kom i stand.

I tillegg har han løyet overfor han som ledet regjeringens egen undersøkelse, Chr. Geidt. Det i seg selv gjør saken ekstra pikant.

Lord Geidt er en av Storbritannias mest betrodde menn. Han er uavhengig etisk rådgiver for Statsministerens kontor, og var inntil nylig dronning Elizabeths privatsekretær, øverste sivile posisjon ved Det kongelige hoff.

På bakgrunn av de opplysninger statsministeren ga, skrev han en rapport som offisielt frikjente Boris for økonomisk kokkelimonke i forbindelse med redekoreringen.

Det statlige tilsynets bot har dermed stilt lord Geidt i forlegenhet, noe som særlig opprører seniorbenken av konservative parlamentsmedlemmer. Som den tidligere Tory-parlamentarikeren Matthew Parris skrev i sin Times-spalte lørdag:

«Med sin bakgrunn formodet Geidt at en gentleman ikke ville lyve ham opp i ansiktet om en uregelmessig transaksjon for å få betalt en interiørdekoratør. Og Geidts formodning var riktig. En gentleman ville ikke det.»

Dette kommer altså på toppen av nye opplysninger om julefesten i Downing Street under corona-nedstengingen i fjor. Da vanlig folk fikk bøter hvis de besøkte bestemor i julen eller fulgte en tante til graven, ble det drukket og danset hjemme hos Boris.

I sum et krevende bakteppe for lansering av en anti-krim-kampanje.

Selv om både Silvio Berlusconi og Donald Trump har vist at det går an å lede et land og samtidig være i konflikt med den tredje statsmakt, har ikke Boris Johnson det privilegium at han kan kjøpe eller true seg til støtte fra eget parti.

Tvert imot. De «siklende gribbene» han frykter aller mest, er hverken fiendtlig presse, Labour-opposisjonen eller skotske nasjonalister. Det er konservative parlamentarikere.

Ifølge The Telegraph kommer minst 65 av dem til å gjøre opprør mot statsministeren i underhuset tirsdag kveld når han legger frem regjeringens nye coronaplan. Tiltakene som foreslås er på enkelte områder nesten like drakoniske som da Storbritannia stengte ned før jul i fjor.

Etter valgskredet på denne dag for to år siden fikk statsministeren et uvanlig sterkt styringsflertall på 80 Tory-mandater. Noen suppleringsvalg senere er det litt redusert, men fortsatt såpass komfortabelt at Boris burde være usårbar.

Det er imidlertid en usårlighet som betinger at partiet anser ham skikket. Ikke nødvendigvis til statsministerembetet, der visste de hva de fikk. Men til å vinne valg. Som har vært BoJos paradegren.

Nå kan også den vinden ha snudd. Som parti faller de konservative på meningsmålingene, om ikke like brutalt som i statsministerens tilfelle.

Likevel nok til at Labour har tatt igjen det tapte, og vel så det, og får en oppslutning på 41 prosent. Tory-tilhengerne avspises med 33 prosent.

Hvis lørdagens måling gjengitt i konservative Daily Express var valgresultatet, ville partiet mistet 147 seter i parlamentet. Inklusive mandatet i Uxbridge and South Ruislip, konservativ høyborg som siden 2015 har vært Boris Johnsons valgkrets. Han ville simpelthen ikke blitt invalgt til parlamentet.

Kommende torsdag kan det gå troll i ord. Da skal det velges ny representant fra North Shropshire etter at Boris-vennen Owen Paterson måtte trekke seg som følge av korrupsjonsavsløringer.

Å vinne mandater fra Labour i det som kalles «den røde veggen», har vært store personlige seire for BoJo. Det sikret ham styringsflertallet.

Men å tape det ene i North Shropshire, knallblå valgkrets som har sendt konservative til Westminster siden 1830, vil være et enda større personlig nederlag som kan koste ham siste rest av godvilje.

Den er nå så tyntflytende at navngitte Tory-representanter har begynt å meddele offentlig at de har sendt eller kladdet brevet til den fryktede 1922-komiteen.

Det er en mekanisme som skal sikre at de såkalte backbencherne, de uten verv i regjeringen, ikke overkjøres av partieliten.

Hvis 15 prosent av Tory-parlamentarikerne, for tiden 54 representanter, i brevs form fremmer mistillit til den sittende lederen, må det holdes avstemning i Tory-gruppen.

Får mistillitsforslaget flertall, blir det innkalt til ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder.

Ingen vet hvor mange brev 1922-komiteen sitter med før smertegrensen er nådd. Men da skjer alt veldig fort, og i noen tilfeller veldig brutalt.

I norsk politikk sies det gjerne at «noen har snakket sammen». I Storbritannia sies det at «menn i dress» har snakket med partilederen. Da velger som regel lederen å finne en unnskyldning for å trekke seg, vel vitende om det ydmykende alternativet.

De færreste tror at Boris Johnson vil gi seg frivillig. Alt han sier og gjør signaliserer kamp. Det er derfor denne situasjonen har oppstått.

I likhet med «partygate» var «Patersongate» en tekopp-storm som ville blåst over av seg selv dersom Boris ikke hadde blånektet for at dette var noe som ikke burde funnet sted.

I Paterson-saken ydmyket han partiet da han forsøkte å endre loven slik at det kompisen hadde gjort ikke var i strid med regelverket likevel. Pinlig berørt tok den ene Tory-profilen etter den andre offentlig avstand fra sin egen statsminister.

Julefesten i Downing Street ville heller ikke blitt en føljetong i pressen hvis BoJos evne til å snakke sant var bedre utviklet.

Den eneste grunnen til at noen lekket det årsgamle opptaket fra medietreningen der statsministerens påtroppende talsperson kommenterer kalaset, er Boris Johnson konsekvente avvisning av at det overhodet hadde vært noen fest.

Ifølge den tradisjonelt regjeringstro avisen The Daily Telegraph – på folkemunne kalt The Torygraph – er Johnsons personlige oppslutning så miserabel at meningsmålerne hos YouGov må ty til negativt fortegn for å synliggjøre regjeringssjefens popularitet:

Minus 42 prosent av britene synes Boris Johnson gjør en god jobb som statsminister. To tredjedeler av velgermassen sier de har en dårlig oppfatning av ham. Brutt ned på Tory-sjefens egen base viser tallene at fire av ti konservative velgere vender ham ryggen.

Som partileder og statsminister er Boris i fritt fall. Hvor dypt han kan synke, er et annet spørsmål.