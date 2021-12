VIKTIG DEBATT: – Gjennom å åpne opp temaet med spørsmål og samtaler, blir vi bedre rustet til å ta det kollektive ansvaret som utenlansadopsjon innebærer, skriver Kristin Molvik Botnmark.

Utenlandsadopsjon er et kollektivt ansvar

Som adoptant, altså en mor som har adoptert barn fra utlandet, er rapporten om utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme hjerteskjærende lesning. Men funnene er dessverre ikke overraskende.

KRISTIN MOLVIK BOTNMARK, mor og forfatter

Mandag 15. november lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) rapporten fra en undersøkelse som er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR): «Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge».

I rapporten kommer det fram at utenlandsadopterte opplever forskjellsbehandling i likt omfang som personer med innvandrerbakgrunn. Den fastslår at adopsjon på tvers av landegrenser innebærer et brudd med familien, språket og kulturen i fødelandet. Dette medfører at spørsmål om tilhørighet, utenforskap og forskjellsbehandling for mange adopterte kan være ekstra krevende. I tillegg kommer det fram, at mer enn én av fire opplevd forskjellsbehandling i nære relasjoner.

I en kronikk i VG fra foreningen Adopsjon i endring (AiE), Minotenk, Antirasistisk senter og Stiftelsen 10. august, framheves rapportens funn om at utenlandsadopterte ikke forberedes godt nok til å møte rasisme og diskriminering. Det påpekes at dette kan tyde på at foreldrene ikke er godt nok forberedt, ikke har blitt fulgt opp med veiledning og opplæring, og kanskje heller ikke evner eller har vilje til å sette seg inn i tematikken. Dette kan innebære at den adopterte tar et altfor stort ansvar for at foreldrene ikke skal bekymre seg for mye. Ved å hele tiden måtte analysere, vurdere og tilpasse seg, står den adopterte i fare for svekket fokus på arbeid, studier og god relasjonsbygging.

Som adoptant, altså en mor som har adoptert barn fra utlandet, er dette hjerteskjærende lesning, men dessverre ikke overraskende.

Drøyt 20 år etter at mannen min og jeg adopterte en gutt fra Sør-Korea, ble Norge rystet av at to utenlandsadopterte ungdommer ble offer for drap begått av et familiemedlem. I kjølvannet drapene på Oscar André Ocampo Overn og Johanne Zhangija Ihle-Hansen sto flere utenlandsadopterte frem i mediene med et ønske om å belyse at det kan være utfordrende og komplekst å være adoptert.

Da vi adopterte i 1998, oppfordret adopsjonsforeningen oss til å sørge for at barnet fikk et forhold for koreansk kultur. Vi spilte koreanske barnesanger, skaffet koreanske barnebøker, og vi prøvde oss fram med koreansk mat. Men hvordan kunne vi egentlig lykkes, vi som selv bare kunne uttrykke noen få fraser på koreansk og som selv ikke hadde noen reell tilknytning til kulturen? Vi som selv er hvite og som personlig aldri har erfart rasisme? Realiteten var at sønnen vår måtte venne seg at det i omgivelsene stadig ble stilt spørsmål ved hans identitet og tilhørighet. «Hvor kommer du egentlig fra?» var det vanligste spørsmålet og han skjønte snart at «Asker» ikke var et det tilfredsstillende svar. «Trives du her i Norge?», var et annet spørsmål. Men det kunne også vanke honnør: «Så flink du er til å snakke norsk».

Motivert av den tiltakende debatten om adopsjon, min sønns egne erfaringer og spørsmålene avledet av dette, arbeider jeg for tiden med et bokprosjekt støttet av Det faglitterære fond. Gjennom nær 30 samtaler har jeg møtt flere generasjoner koreanskadopterte. I samtalene tematiseres oppvekst og tilhørighet, forhold mellom adopterte og ikke-biologiske søsken, relasjoner mellom barn og foreldre, venner, skole og samfunn.

Hvordan oppleves det å se annerledes ut enn resten av familien sin? Hvordan er erfaringene med et «hvitt»-samfunn, der du kan bli oppfattet som utlending, men uten å ha andre familiære referanserammer enn de norske? Hvordan oppleves representasjonen i samfunn og medier?

Refleksjonene som kommer fram i samtalene spenner vidt, både gode og smertefulle, og de inngir ikke én sannhet om adopsjon: Her er unge voksne som mener at utenlandsadopsjon bør forbys. En middeladrende mann som deler minner fra barnehjemmet i Seoul, og han er dypt takknemlig over livet han lever her i Norge. Her er også fortellinger om trusler og vold, rasisme i klasserommet og i arbeidslivet – og i den nære familien. En fattig trøst er det da at foreldrene prøver å betrygge barnet sitt med at «du er jo så norsk som noen».

Fortellingene er unike, men gjennom dem løper det likevel en rød tråd: Foreldrene burde vært bedre forberedt på å den identitets-kompleksiteten som adopsjon innebærer, og familien og den adopterte burde vært fulgt opp i årene etter adopsjonen. Historiene finner altså gjenklang i flere av funnene som er kommet fram i rapporten fra Bufdir og NIBR.

Utenlandsadopsjon anno 2021 er et krevende tema også internasjonalt. I flere vestlige land krever adopterte at utenlandsadopsjon stanses i påvente av granskninger av tidligere adopsjonspraksis. Der er stemmer som mener at fremstillingen av adopsjon er endimensjonal, foreldrestyrt og preges av en «hvitvasking» av ideen om hva utenlandsadopsjon er.

Både som hvit adoptant, mor og forfatter føler jeg meg selvsagt truffet. Som forfatter hviler det et stort ansvar på meg til å innta et kritisk blikk på kompleksiteten knyttet til adopsjon, også når det er smertefullt for meg som mor. Adopsjon og adopsjonsstrukturer er fylt av dilemmaer, og som forelder må jeg også tåle at vi hele tiden etterprøver om adopsjon faktisk er til barnets beste.

Interesseorganisasjonene bak kronikken 18. november framholder med bakgrunn i rapporten at det er på høy tid at utenlandsadopterte inkluderes i videre politikkutvikling og strategier, samt i frivillige organisasjoners generelle arbeid mot rasisme og diskriminering.

Dette bør etter mitt syn alle som befatter seg med transnasjonal adopsjon gi sin uforbeholdne støtte til, både adopsjonsforeningene, myndighetene, tjenesteapparatet, de adopterte selv og oss foreldre. Utenlandsadopsjon er kompleks og krevende, men vi må derfor ikke være redde denne samtalen mellom aktørene.

Gjennom å åpne opp temaet med spørsmål og samtaler, blir vi bedre rustet til å ta det kollektive ansvaret som utenlansadopsjon innebærer.