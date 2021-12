HVERDAGSRASISME: – Målet må være at vi sammen kan bli hverdagsbevisste og skape varige positive endringer til det beste for alle, skriver Joakim Hope Soltveit.

Hverdagsrasist? Nei, hverdagsbevisst!

Hverdagsrasisme må diskuteres i den offentlige debatten, anerkjennes vidt som en samfunnsutfordring og det må være politisk vilje til endring.

JOAKIM HOPE SOLTVEIT, hverdagsbevisst antirasist

Jeg ble adoptert fra Sør-Korea da jeg var tre måneder og jeg har vokst opp i Norge. Jeg er norsk og blir heldigvis som oftest behandlet som norsk. Men jeg har dessverre også opplevd hverdagsrasisme hvor det blir stilt spørsmål ved om jeg er norsk og om jeg er norsk nok til å bo i Norge.

HL-senteret på Bygdøy har nå en utstilling om hverdagsrasisme i Norge. Hverdagsrasisme er et begrep sosiologen Philomena Essed lanserte «for å flytte fokus fra det ekstreme over på samfunnets mer trivielle praksiser og institusjoner». Ifølge HL- senteret kan hverdagsrasisme «dekke alt fra rasistiske ytringer og diskriminering til mer usynlige handlinger som blikk, latterliggjøring eller uttrykk for forakt».

Men er det egentlig behov for en slik utstilling? Ja! Og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.

Jeg har opplevd å få truende blikk av en hvit mann som gikk forbi meg på gaten og sa at «alle dere skal dø». Politiet har stoppet meg for tilfeldig kontroll, men når de skjønner at jeg er norsk smiler de og sier ha en god kveld videre. Andre eksempler er folk som hvisker nedsettende ting når de går forbi, gir meg stygge blikk på trikken eller bussen, eller at jeg blir latterliggjort fordi jeg ikke kan kung-fu, eller jeg blir dyttet til.

I tillegg har jeg blitt kalt for ching-chong, guling, n-ordet, båtflyktning, skitten, bæsj og andre nedsettende ord som kun handler om utseendet mitt og er ment for å såre. Og når jeg svarer Norge på spørsmål om hvor jeg er fra, får jeg som andre utenlandsadopterte stadig oppfølgingsspørsmålet: men hvor er du egentlig fra?, som om Norge ikke er det riktige svaret, og ofte etterfulgt av komplimenter om at jeg snakker så bra norsk.

Min identitet som norsk blir også satt på prøve når andre nordmenn jeg kjenner er kritiske til de med utenlandsk utseende, men mener at det ikke gjelder meg for «de kjenner jo meg og jeg er jo norsk». Mens når jeg møter fremmede så kan jeg bli fortalt at jeg burde være takknemlig som har vunnet i lotto som får vokse opp i Norge.

Disse kommentarene og slengbemerkningene er med på å opprettholde et kunstig skille om jeg er norsk eller ikke, kun basert på utseendet mitt. Konsekvensen er at jeg blant annet opplever en fremmedgjøring i mitt eget land selv om det er her jeg hører hjemme.

Så da må jeg bare spørre: Hvem setter pris på å bli forhåndsdømt på grunn av utseendet? Hvem vil at andre skal mene hva de bør føle? Jeg vil ikke fortelle andre hva de bør føle og tenke og tro om seg selv basert på hvordan de ser ut, det er jo helt absurd. Dette er jo Norge, ikke Nord-Korea! Og mitt poeng er at jeg og andre utenlandsadopterte er norsk helt uavhengig av vår hudfarge eller utseende.

Dessverre er det faktisk flere utenlandsadopterte som ikke blir behandlet som norsk på grunn av utseendet. Den 15.11.21 lanserte NIBR forskningsrapporten «Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge». Studien viser at opp mot halvparten av alle utenlandsadopterte har opplevd forskjellsbehandling (rasisme, diskriminering, osv.) på grunn av etnisk opprinnelse og utseende. Finnes det da håp?

Hvis vi mennesker kan ha et felles mål med egen og politisk vilje til å skape et samfunn hvor vi behandler hverandre på en inkluderende, ivaretakende og respektfull måte, så er svaret ja. Det betyr at vi må være hverdagsbevisst og ikke hverdagsrasist. For meg så betyr det at jeg skal ikke bli forskjellsbehandlet selv om jeg har en annen hudfarge eller etnisitet som majoritetsbefolkningen. Og da har det virkelig ingenting å si om du har lys eller mørk hud. Du skal bli behandlet for den personen du er og ikke utseendet du har.

Og hverdagsbevisst betyr at vi hver dag skal stå sammen for å bli enda mer bevisst på hvordan vi behandler hverandre. Barn, unge, voksne og eldre som blir utsatt for hverdagsrasisme skal ikke måtte kjempe sin egen kamp. Som samfunn må vi forstå hvilke konsekvenser hverdagsrasisme har for de som blir utsatt, og som samfunn må vi stå sammen mot hverdagsrasisme.

Ønsker vi et samfunn som ikke diskriminerer eller forskjellsbehandler mennesker på grunn av utseende, så må vi ha en forståelse for at vi alle har en likeverdighet som mennesker. Det betyr at ingen mennesker har større eller mindre verdi på grunn av deres etnisitet og utseende.

Jeg er glad for at HL-senteret har fokus på et så viktig tema som hverdagsrasisme i 2021, for hvis vi skal gjøre noe med samfunnsproblemet må vi anerkjenne at det eksisterer. Derfor håper og tror jeg at de som blir utsatt for hverdagsrasisme forstår at ikke er alene om å bli utsatt, men kan snakke med noen, og at de som utsetter andre for hverdagsrasisme kan bli mer bevisst på hva de gjør og endre sin adferd.

Hverdagsrasisme må diskuteres i den offentlige debatten, anerkjennes vidt som en samfunnsutfordring og det må være politisk vilje til endring. Og barn, unge, voksne og eldre må bli bevisst på hva som er greit og ikke er greit. På den måten er det mulig å bidra til en bevisstgjøring av hva som er hverdagsrasisme og hvem som er hverdagsrasister i samfunnet vårt.

Målet må være at vi sammen kan bli hverdagsbevisste og skape varige positive endringer til det beste for alle.