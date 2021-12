Leder

Ytre høyre mobiliserer

ØNSKE OM SAMARBEID: Leder for Nasjonal samling i Frankrike, Marine Le Pen, besøkte Ungarns statsminister Viktor Orbán i oktober.

Ledere for nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partier møtes i dag i Warszawa i et forsøk på å danne en felles europeisk front. Ytre høyre øyner en mulighet for å komme på offensiven.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De siste ukene har titusener demonstrert i europeiske storbyer mot vaksiner og andre coronatiltak. Det er en svært sammensatt protestbevegelse, men slagord mot det politiske etablissement og deres “corona-diktaturet” appellerer særlig til ytre høyre.

Som under flyktningkrisen i 2014–15 håper høyrepopulistene å vinne på økende misnøye med myndighetene, denne gang knyttet til nye nedstengninger i enda en corona-vinter. Vaksineskepsis og pandemiprotester inngår i deres kamp mot såkalte liberale eliter, globalisering og mangfold.

les også En europeisk verdikamp

I Europaparlamentet finnes det to grupperinger som samler partier på høyrefløyen. Identitet og demokrati (ID) består blant annet av det franske Nasjonal samling, den italienske Liga og det østerrikske Frihetspartiet. Den andre gruppen kaller seg Europeiske konservative og reformister (ECR), med medlemmer som det polske Frihets- og rettferdighetspartiet og det spanske Vox. ID er den mest radikale av de to, mens ECR er for de mest nasjonalkonservative.

I Warszawa diskuteres forslag om å samle høyrefløyen i en antiliberal bevegelse. En pådriver er Ungarns Viktor Orbán. Hans parti ble nylig kastet ut av alliansen av sentrum-høyre partier (EPP) og Orbán leter etter et nytt hjem. Marine Le Pen, som Orbán tidligere holdt på avstand, har nylig vært på besøk i Budapest. Nå er Le Pen i Polen, som et ledd i sin kampanje i forkant av det franske presidentvalget neste år. For å utfordre Emmanuel Macron må hun først beseire andre rivaler på ytre høyre fløy.

les også – Representerer en idé om at Frankrike står for fall

Møtet i Polen vil sikkert resultere i en felles politisk erklæring. Det er vanskeligere å se for seg en mer formelt samarbeid. Den politiske uenigheten er for stor, og blant disse partiene finnes det ingen tradisjon for kompromiss. Det polske regjeringspartiet er sterkt kritiske til Vladimir Putin, mens mange av de andre på ytre høyre anser Russland som en strategisk partner. Italienske høyrepopulister vil fordele flyktninger til andre EU-land. Polen og Ungarn vil ikke ta imot noen. Noen, men ikke alle, ønsker å drive kampanje mot seksuelle minoriteters rettigheter.

Dette er ytterliggående bevegelser som setter mennesker og grupper opp mot hverandre. De ønsker å skape større polarisering. Konspirasjonsteorier og mistro til faglige råd gjør vondt verre. Mer nasjonalisme er ikke svaret i Europa, hverken i møte med pandemien eller andre store utfordringer.