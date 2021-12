Kommentar

Brikker på det store brettet: Hva kan vi kreve av dem?

Av Leif Welhaven

GLOBETROTTERE: Magnus Carlsen, Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland reiser alle verden rundt – til land med varierende hensyn til menneskerettigheter.

Stjernene brukes som sportsvaskemiddel på flere og flere arenaer. Men både temperaturen og vaskeprogrammene har variasjoner.

Hva har vi egentlig grunn til å forvente av bevissthet fra idrettsutøvere om andre ting enn det sportslige? Tale eller tie? Engasjere seg om store spørsmål eller konse på seg og sitt?

Det er interessant å se hvor ulikt sportsvasking blir håndtert av berørte utøvere.

Johannes Høsflot Klæbo skal snart konkurrere på den store scenen. Sportslig er OL høydepunktet, men samtidig brukes mesterskapet åpenbart som et middel av regimet i Beijing.

Klæbo har sagt klart og tydelig fra om at han mener skiforbundet har vært for passive om menneskerettighetsspørsmålene i Kina. Her snakker vi om et forbilde også langt utenfor skisporet.

Men det har jo vært mindre bråk om OL enn om VM i Qatar. Hvorfor er det slik?

Et av gjengangerspørsmålene, ikke minst fra fotballhold, er hvorfor det snakkes med mildere stemme om andre arrangementer enn VM i Qatar: «Men hva med….?»

Spørsmålet er relevant, men det er viktig å sortere det som kommer ut av vaskemaskinen litt.

Ingen former for sportsvasking er uproblematisk, men det finnes ulike grader her. Og VM er sportsvaskingens kokvask.

I Qatar-saken er det en direkte sammenheng mellom tildelingen av mesterskapet og en store mengde død og lidelse.

Dette skiller VM fra mye annet som vaskes, selv om det trolig er hendelser knyttet til bygging av andre typer anlegg som også burde vært mer under lupen.

Dessuten gir korrupsjonsproblematikken i FIFA saken en ekstra dimensjon.

Nå er det ikke akkurat stille rundt OL heller, da, og floken har ikke blitt enklere av oppstyret rundt den kinesiske tennisstjernen Peng Shuai. Nå vil en mulig diplomatisk boikott fra USA øke kunne spenningen ytterligere.

Men når lekene først er i gang, er det mye som tyder på at vi får det glansbildet som arrangementet prøver å innynde seg som, selv om covid-19 selvsagt vil sette sitt preg.

Hvordan det blir i Qatar er mer åpent, men i forkant har det norske landslaget fått mye internasjonal anerkjennelse for markeringene for menneskerettigheter.

Her har det dukket opp en sak rundt Erling Braut Haaland, som gjør at vi sitter igjen med mange spørsmål og skuffende få svar.

Måten superstjernen ser ut til å skille seg fra lagkameratenes måte å markere på – ved å plassere seg annerledes og fremstå mer distansert – hadde det vært særdeles interessant å få Haaland-leirens forklaring på.

Men dessverre har ikke gjentatte henvendelser blitt besvart. Det betyr at vi ikke kan sette to streker under noe som helst. Vi kan ikke kreve å få Haaland på banen om dette, men det er synd at relevante spørsmål forblir ubesvarte. Temaet er tross alt temmelig viktig.

Karsten Warholm har uttalt at «Jeg har innsett at jeg bare får være en forbasket hykler» om å konkurrere i Qatar.

Den ærligheten kom han nok godt ut av i manges øyne, og en bevissthet rundt valg er langt bedre enn det motsatte.

Men det kan diskuteres hvor musikalsk det var å reise tilbake nylig, inkludert å dra på Formel 1, selv om det finnes gode grunner for å kalle det en jobbreise.

Kanskje var det nødvendig å teste sko i Qatar. Men effekten av deler av turen blir jo uansett en del av sportsvaskingsproblematikken, når han avbildes som en del av sirkuset.

David Beckham har gått så langt som å bli en aktiv frontfigur for VM i Qatar, der en rekke gamle stjerner figurerer.

Her sto Peter Schmeichel nylig for et temmelig pinlig forsøk på å forklare hvorfor alt handler om fotball når han snakker om VM i et land med store menneskerettighetsutfordringer.

Samtidig ser vi i disse dager hvordan Magnus Carlsen snart har forsvart VM-tittelen sin. Det skjer i Dubai.

Kunne og burde Carlsen gått foran og brukt makten han har for at det kunne skjedd et annet sted? Eller er det altfor mye å forlange av en sjakkspiller, som har jobben sin på brettet og ikke på møterommene?

Hva med syklister som blir trekkplastre for emiratene, som vi har sett med Alexander Kristoff? Fotballspillere som tegner kontrakt med klubber eid av tvilsomme regimer?

Svømmerne som snart skal ha mesterskap i Abu Dhabi?

Problemstillingen er krevende og kompleks. En fasit er vi milevis unna.

Vi kan ikke kreve at hver eneste norske utøver skal velge å bruke energi på å rope høyt, men må fortsette å håpe på at stadig flere våkner.

Det er ingen grunn til å være naiv, men kampen mot sportsvasking er for viktig til at den bør slippes.

Selv om sentrifugen inntil videre overdøver protestropene.