TIL BARTH EIDE: – Det er tydelig at du har et reelt og brennende engasjement for klima og natur og for internasjonal solidaritet. Men du kan bli mer enn regjeringens klimasamvittighet. Du kan handle. Du må handle, skriver innsenderne.

Debatt

Ikke vi, men du. Du skal handle, Espen Barth Eide!

Klima- og miljøministeren skriver «vi» hele 28 ganger i sin kronikk i VG om FNs klimapanels nye rapport.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRULS GULOWSEN, leder i Naturvernforbundet

ALED D. FISHER, klimarådgiver i Naturvernforbundet

FNs klimapanels rapport gjelder utvilsomt for alle. Alle mennesker, alle regioner, alle stater, alle organisasjoner og alle bedrifter.

Men vi trenger ikke at regjeringen forteller generelt om hva verden må gjøre, sånn som klima og miljøminister Espen Barth Eide gjorde i sin kronikk i VG i går, der han sa «vi» hele 28 ganger.

Siste gang Klimapanelet skrev en rapport (mars), skrev han også en kronikk der han sa «vi» 23 ganger, men aldri «jeg» eller «regjeringen» skal handle.

Vi trenger klar tale om tiltak som skal iverksettes, umiddelbart, for å møte den største krisen vi står overfor.

Fra regjeringen. Fra dere. Fra deg, Barth Eide.

For det er du som har ansvaret i dag. Det er din regjering som må handle. Det er dere som har «ingen tid til å miste».

Det er din regjering som må kutte mer utslipp hvert år enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode – minst 2,9 millioner tonn CO₂ per år.

Det er din regjering som må få utslippene til å fallene raskere hvert år enn de falt under finanskrisen eller koronapandemien.

Det er deg og dine regjeringskollegaer som har makten til å bestemme norsk politikk i den mest avgjørende perioden for klima og naturen.

Men det er også din regjering som per i dag ikke har en plan for hvordan dere skal nå Norges klimamål.

Det er din regjering som vil utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen, som er Norges største bidrag til klimakrisen, både hjemme og i utlandet.

Det er din regjering som vil øke olje- og gassproduksjon i en periode når hele verden må minst halvere utslippene for å ha størst sjanse til å unngå de mest katastrofale klimaendringene.

UTFORDRES: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er du og dine partikamerater som sørget for at petroleumsnæringen fikk nye skattefordeler under pandemien. Og deres oljeskattepakke som nå fører til rekordmange nye olje- og gassprosjekter, til tross for faglige råd fra Det internasjonale energibyrået, Klimapanelet og FN om at verden ikke har plass til mer ny fossil energi.

Det er dere som leverte et budsjettforslag som ville økt utslippene enda mer enn forrige regjering.

Det er bra at dere har tenkt å komme med tiltak i tilleggsmeldingen til Energimeldingen denne uken. Men, du, det er langt fra nok.

Det er dere som straks må handle for å vise at dere mener alvor.

Alle kan gjøre litt og ingen kan gjøre alt. Men noen har større makt enn mange.

Du har muligheten til å lede en historisk omstilling, nye bærekraftige industrieventyr og en helomvending i norsk miljøpolitikk, som kutter utslipp, verner natur og skaper bærekraftige arbeidsplasser og trygge, sunne lokalsamfunn.

Din regjering kan gjøre det ingen annen norsk regjering har klart – bidrar til faktisk å nå klimamål. Og med det gjør Norges rettferdige andel av den globale klimadugnaden.

Det er tydelig at du har et reelt og brennende engasjement for klima og natur og for internasjonal solidaritet. Men du kan bli mer enn regjeringens klimasamvittighet. Du kan handle. Du må handle.

Du bestemmer. Og vi vil høre: Hva kommer du faktisk til å gjøre?